Persbericht : Ascencio en Allego werken samen om de installatie van snellaadpalen in België te versnellen

Ascencio en Allego werken samen om de installatie van snellaadpalen in België te versnellen

Ascencio, belegger in commercieel vastgoed, en Allego, een van Europa's toonaangevende leveranciers van laadoplossingen voor elektrische voertuigen, gaan een partnerschap aan om de parkings van Ascencio uit te rusten met laadpalen voor elektrische voertuigen.

Zodra de technische analyses zijn afgerond en de nodige vergunningen zijn verkregen, zullen de twee partnerbedrijven het netwerk van laadpunten in België uitbreiden door 212 laadpunten te installeren op in totaal 45 locaties die eigendom zijn van Ascencio.

Dit ambitieuze project is een uitstekend voorbeeld van de toepassing van Ascencio's ESG-strategie via haar vastgoedportefeuille die, naast ecologische aspecten en een focus op moderne mobiliteitssystemen, ook incalculeert hoe belangrijk het is om te voldoen aan de behoeften van de lokale gemeenschappen.

De installatie van deze laadpunten is een antwoord op de groeiende vraag naar laadzones op strategische locaties waar consumenten vaak komen. Met de superladers, die een vermogen tot 400 kW hebben, kunnen klanten op de betreffende locaties 'voltanken' in 15 tot 30 minuten tijd, terwijl ze hun aankopen doen. Deze nieuwe service zal de klantervaring in de betreffende commerciële gebieden verder verbeteren.

De activa van Ascencio zijn bovendien strategisch gelegen zodat passerende automobilisten eenvoudig toegankelijke laadzones kunnen vinden onderweg en tegelijkertijd profiteren van aantrekkelijke commerciële zones.

Dit partnerschap vereist geen investering van Ascencio en zal waarde creëren voor haar vastgoed portefeuille.

Bernard Sergeant, Head of Operations en ESG bij Ascencio: 'Onze samenwerking met Allego is een mooi voorbeeld van een win-win project in het kader van de ESG-strategie van Ascencio: dit brengt ons een stap dichter bij de CO2-neutraliteit van verplaatsingen over de weg, terwijl we onze commerciële locaties aantrekkelijker maken door snellaadpalen aan te bieden aan onze klanten, omwonenden en passerende automobilisten. En dat alles zonder kosten voor onze retailers. Om dit te bereiken werkt Ascencio samen met een gespecialiseerde partner (met meer dan 35.000 actieve laadpunten) die enorm veel ervaring heeft in het installeren en beheren van laadpunten voor elektrische voertuigen. Allego is al sterk aanwezig in Vlaanderen (en in 16 andere Europese landen) en zal met dit partnerschap haar dekking in Wallonië kunnen uitbreiden.'

'Als Europese beheerder van laadpunten beschikken we over het grootste openbare laadnetwerk in België (met zowel trage als ultrasnelle laadpunten). We hebben deze ontwikkeling kunnen realiseren dankzij onze partners die grond bezitten, zoals Ascencio, maar ook netwerken van tankstations en beheerders van het wegennet.

Winkels aan de rand van de stad zijn strategische locaties voor zowel automobilisten, die laadpunten kunnen gebruiken langs hoofdwegen en hun aankopen kunnen doen tijdens het laden, als voor retailers, die profiteren van de grotere toeloop van klanten naar de winkellocatie', zegt Thomas Vandervecken, Business Developer Manager Belux bij Allego.





Bijlage