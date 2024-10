hiffre d’affaires du T3 2024 : Solide croissance organique des ventes de +2,4% La division Sport croît à un rythme soutenu au cours du trimestre le plus important de l’année. L’activité reste atone dans les revêtements de sol, en particul

Chiffre d’affaires du T3 2024 :

Solide croissance organique des ventes de +2,4%

La division Sport croît à un rythme soutenu au cours du trimestre le plus important de l’année

L’activité reste atone dans les revêtements de sol, en particulier en EMEA et dans les pays de la CEI

Résultats du troisième trimestre 2024

Chiffre d’affaires en croissance organique de +2,4% par rapport au T3 2023, porté par une excellente performance dans le Sport et une légère progression en Amérique du Nord

Les prix de vente sont restés globalement stables sur le trimestre (-0,5%)

Le Sport a retrouvé un rythme de croissance soutenu (i.e. +8,3% de croissance organique) après une légère inflexion au deuxième trimestre

En EMEA, le volume d’activité reste stable, les prix de certains produits ont été ajustés à la baisse dans un marché encore peu dynamique

En Amérique du Nord, les ventes augmentent de manière modérée (+0,7%) compte tenu d’un volume plus élevé qu’en 2023, compensant certains ajustements des prix de vente

En CEI et en APAC, les ventes sont en retrait organique alors que l’Amérique Latine est en progression sur le trimestre.

Paris, le 18 octobre 2024

Le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), a examiné le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le troisième trimestre 2024.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe de ce document :

Chiffre d’affaires en millions d’euros T3 2024 T3 2023 Variation Dont croissance organique EMEA 214,1 209,4 +2,2% -2,2% Amérique du Nord 218,7 228,4 -4,2% +0,7% CEI, APAC & Amérique Latine 155,0 165,6 -6,4% -2,9% Sport 414,2 380,8 +8,8% +8,3% Total Groupe 1 002,0 984,3 +1,8% +2,4%

1. Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024





Le chiffre d’affaires net du groupe s’est établi à 1 002 millions d’euros, en hausse de +1,8% par rapport au troisième trimestre 2023. La croissance organique atteint +2,4%. Les prix de ventes sont restés globalement stables sur l’exercice, avec une légère baisse de -0,5% par rapport au troisième trimestre 2023.

Le segment EMEA a généré un chiffre d’affaires de 214 millions d’euros, en hausse de +2,2% par rapport au troisième trimestre 2023, incluant un effet de change favorable de +0,7% et un effet périmètre de +3,8% (intégration des activités en Ukraine auparavant rattachées à la zone CEI), soit une croissance organique de -2,2%. Les nouveaux projets de rénovation et de construction neuve restent limités par l’environnement macroéconomique. L’Allemagne, l’Europe du Sud et les Pays-Bas sont en croissance sur la période, tandis que l’activité demeure faible en France et en Suède. L’ajustement sélectif de certains prix de ventes a permis de limiter la baisse des volumes et même d’améliorer les ventes dans certaines catégories de produits à destination du secteur résidentiel.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 219 millions d’euros, en baisse de -4,2% par rapport au troisième trimestre 2023, en raison d’un effet change négatif lié à la dépréciation du dollar de -1,8% et un effet périmètre de -3,1% (cession de la société Diamond W, une filiale de distribution de revêtement de sols en Californie). Toutefois, la zone Amérique du Nord enregistre une croissance organique de +0,7%. Les volumes d’activité dans le segment Commercial résistent bien sur le trimestre, portés principalement par les rouleaux vinyle, dalles de moquettes et les LVT à destination des secteurs de l’éducation, de la santé et des bureaux. Les segments Résidentiel et Hôtellerie sont en croissance après un niveau d’activité 2023 particulièrement bas. Les prix de vente sont restés stables au troisième trimestre.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est établi à 155 millions d’euros en baisse de -6,4% par rapport au troisième trimestre 2023 avec une baisse organique des ventes de -2,9% (hors effets de prix de vente dans les pays de la CEI), un effet de change positif (+1,3%) et un effet périmètre de -4,8% (intégration de l’Ukraine au segment EMEA). En Russie, qui représente environ 7% des ventes totales du Groupe, le marché a fortement ralenti avec des volumes en baisse de -16% sur le trimestre et de -12% sur les neuf premiers mois de l’année, impactant négativement la croissance organique de la zone. APAC est en léger retrait compte tenu de ventes plus faibles en Chine, partiellement compensées par une bonne dynamique en Australie. En Amérique Latine, les volumes sont en amélioration sur le trimestre malgré un contexte économique peu favorable.

L’activité du segment Sport a été très dynamique au troisième trimestre malgré une base de comparaison élevée. Le chiffre d’affaires s’est établi à 414 millions d’euros, en hausse de +8,8%, dont +8,3% de croissance organique par rapport au troisième trimestre 2023. Cette croissance comprend un effet périmètre favorable de +1,7% (acquisition en juillet 2024 de la société Classic Turf & Tracks spécialisée dans la construction de courts de tennis et pistes d’athlétisme) et un effet de change négatif lié à la dépréciation du dollar par rapport à l’euro (-1,3%). Le niveau d’activité a été particulièrement bon pour les terrains en gazon artificiel et les pistes d’athlétisme en Amérique du Nord, et l’activité d’installations de terrain en gazon artificiel et hybride en Europe a également été très soutenue.

2. Perspectives





Dans un contexte géopolitique et macroéconomique incertain, Tarkett a réussi à maintenir un niveau d’activité stable sur les neuf premiers mois (-0,4% de croissance organique) avec une performance en amélioration au cours du trimestre le plus important de l’année (+2,4% de croissance organique au T3).

Le marché des revêtements de sol ne montre pas de signes de reprise malgré la baisse des taux d’intérêts. Certains pays européens connaissent toujours un ralentissement important. Le Groupe y a mis en place des mesures de simplification de l’organisation et d’adaptation de l’outil industriel afin de réduire les coûts fixes et préserver la performance dans la zone.

En Amérique du Nord, les indicateurs avancés ne montrent pas de reprise rapide pour le segment Résidentiel (15% des ventes du Groupe en Amérique du Nord). Les segments Commerciaux sont mieux orientés mais sans changement net de tendance à ce stade. Néanmoins, le Groupe a amélioré son positionnement et redressé sa performance dans cette zone qui présente des opportunités de croissance.

En CEI, le marché russe a nettement ralenti au cours des neuf premiers mois de l’année (-12% en volume) et le Groupe n’anticipe pas d’amélioration prochaine de la situation.

Le Sport reste le segment le plus porteur, tiré par un marché qui reste en croissance, toutefois à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Le Groupe a l’intention de continuer à renforcer sa position de leader et reste attentif à toute opportunité de croissance externe pour étendre sa couverture géographique et apporter des produits complémentaires au portefeuille existant.

Sur l’ensemble de l’année 2024, Tarkett a pour objectif une solide amélioration de la performance financière (mesurée par l’indicateur d’EBITDA Ajusté) et vise une génération de cash-flow libre nettement positive pour réduire la dette et poursuivre l’amélioration du levier d’endettement.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (https://www.tarkett-group.com/en/category/urd/). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Calendrier financier

20 février 2025 : résultats financiers du T4 et de l’année 2024 – Communiqué de presse après bourse

24 avril 2025 : résultats financiers du T1 2025 – Communiqué de presse après bourse

Contact Investisseurs et Actionnaires Individuels

investors@tarkett.com

Contacts Media

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel. : +33 (0)6 79 99 27 15 – Benoit Grange – Tel. : +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2023. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 23 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com



Annexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :

En millions d’euros Chiffre d’affaires 2024 Chiffre d’affaires 2023 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 668,1 698,5 -4,3%



-2,3%







-0,3%







+0,5% -2,2% +0,0% Dont croissance organique -2,7% Dont hausses des prix de vente +0,2% Total Groupe T2 890,5 909,8 -2,1%



-1,7%







-0,2%







+0.4% -0,7% +0,0% Dont croissance organique -1,8% Dont hausses des prix de vente +0,2% Total Groupe S1 1 558,7 1 608,3 -3,1%



-2,1%







-0,2%







+0,4% -1,3% +0,0% Dont croissance organique -2,2% Dont hausses des prix de vente +0,2% Total Groupe T3 1 002,0 984,3 +1,8%



+2.9%







-0,5%







+0,3% -0,8% -0,1% Dont croissance organique +2,4% Dont hausses des prix de vente -0,2% Total Groupe 9M 2 560,7 2 592,6 -1,2%



-0,1%







-0,3%







+0,4% -1,1% +0,0% Dont croissance organique -0,4% Dont hausses des prix de vente +0,1%





Chiffre d’affaires en millions d’euros 9M 2024 9M 2023 Variation Dont croissance organique Variation organique y/c les variations de prix en CEI (1) EMEA 653,4 652,5 +0,1% -3,2% -3,2% Amérique du Nord 665,0 686,4 -3,1% -1,2% -1,2% CEI, APAC & Amérique Latine 398,8 443,5 -10,1% -3,4% -1,1% Sport 843,5 810,1 +4,1% +4,1% +4,1% Total Groupe 2 560,7 2 592,6 -1,2% -0,4% -0,1%

2/ Tableaux de passage des ventes en millions d’euros 2023-2024

T3 2023 984,3 +/- EMEA -4,7 +/- Amérique du Nord +1,5 +/- CEI, APAC & Amérique latine -4,9 +/- Sport +31,5 T3 2024 à périmètre et taux de change constants 1 007,7 +/- Effet périmètre -0,4 +/- Devises -9,5 +/- « Lag effect » en CEI +4,3 T3 2024 1 002 ,0





9M 2023 2 592,6 +/- EMEA -21,1 +/- Amérique du Nord -8,5 +/- CEI. APAC & Amérique Latine -14,9 +/- Sport +32,8 9M 2023 Like-for-Like 2 580,8 +/- Effet périmètre -0,4 +/- Devises -11,1 +/- « Lag effect » en CEI -8,6 9M 2024 2 560,7

***





Pièce jointe