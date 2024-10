Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2024 KLO 10.00

​Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt irtisanoutua Huhtamäen palveluksesta henkilökohtaisista syistä. Marcon viimeinen päivä Huhtamäellä on 31.1.2025. Prosessi Marcon seuraajan nimittämiseksi on aloitettu.

“Olemme pahoillamme, että Marco lopettaa Huhtamäellä, mutta ymmärrämme hänen päätöksensä asettaa henkilökohtainen elämänsä etusijalle ja palata Yhdysvaltoihin kolmen Euroopassa vietetyn vuoden jälkeen. Marcolla on ollut keskeinen rooli Flexible Packaging -segmentin strategian ja vastuullisen portfolion kehittämisessä, kykyjemme vahvistamisessa ja vahvan tiimin rakentamisessa. Haluan kiittää Marcoa hänen vaikutuksestaan ​Flexible Packaging liiketoimintaan ja koko yhtiöön. Toivotan Marcolle menestystä tulevissa henkilökohtaisissa ja ammatillisissa tavoitteissa", sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

“Minulle ei ollut helppo päätös lähteä Huhtamäeltä, mutta päädyin ratkaisuun harkittuani huolellisesti henkilökohtaisia olosuhteitani, jotka vaativat muuttamista Yhdysvaltoihin. Työskentely Huhtamäellä on ollut uskomaton matka, ja olen todella kiitollinen tarjotuista mahdollisuuksista, saaduista kokemuksista sekä syntyneistä ihmissuhteista. Arvostan, että minulla on ollut mahdollisuus myötävaikuttaa liiketoiminnan tulevaan menestykseen ja uskon vahvasti Flexible Packaging -segmentin tulevaisuuteen", sanoo Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging.

Hans-Peter Edelbluth (63), Vice President MEA, Flexible Packaging on nimitetty Flexible Packaging -segmentin väliaikaiseksi johtajaksi 1.2.2025 alkaen. Väliaikaisessa roolissa Hans-Peter raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulmélle.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania;

Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging (31.1.2025 saakka);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys (13.1.2025 alkaen).

Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

