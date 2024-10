Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 18. oktoobril 2024, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade emissiooniprogrammi kolmanda seeriaga. Emissiooniprogrammi raames on Bigbankil võimalik kaasata kokku kuni 30 miljonit eurot.

Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 23. oktoober 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus suurendada Pakkumise mahtu kuni 5 000 võlakirja võrra kokku kuni 8 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.

Märkimisest võttis osa 789 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 8,7 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot ligikaudu 3-kordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu, mille tulemusena kasvas kogumaht 5 miljoni euroni.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

investorite kuni 30 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust;

investoritele jaotati 2,75 % nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 30 000 eurot;

komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. “ Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge ning pakkumisel olnud võlakirjade intressimäär võis olla isegi pisut liiga kõrge, arvestades viimase kuu kiireid arenguid intressikeskkonnas. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 23. oktoobril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 24. oktoober 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. juuni 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,6 miljardit eurot ning omakapital 252,8 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.