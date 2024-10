Stingray s’associe à Xperi pour introduire huit nouvelles chaînes vidéo à bord des véhicules d’un constructeur automobile de premier plan

MONTRÉAL, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui le lancement de huit nouvelles chaînes vidéo — Stingray Naturescape, Stingray Holidayscapes, ZenLIFE by Stingray, Qello Concerts by Stingray, Stingray Classica, Stingray CMusic, Stingray DJAZZ et Ultimate Trivia by Stingray — sur le service vidéo DTS AutoStage de TiVo. Cette expansion stratégique promet de transformer le divertissement en voiture en introduisant un contenu riche et diversifié à bord de plusieurs véhicules du portefeuille existant du Groupe BMW. Cette solution complète et complémentaire a été élaborée pour répondre aux besoins en évolution constante des propriétaires, des conducteurs et des passagers d’aujourd’hui.

DTS AutoStage de TiVo est une plateforme vidéo pour voitures connectées alimentée par l’intelligence artificielle. Elle combine de manière fluide la diffusion linéaire et par protocole Internet pour créer une expérience unifiée et centrée sur l’utilisateur qui révolutionne le divertissement en voiture. Développée par TiVo, une filiale de Xperi Inc., la plateforme multimédia permet aux consommateurs d’accéder à une sélection sans cesse croissante de contenus vidéo produits par des fournisseurs variés, dont des services de diffusion en continu linéaire et sur demande.

Les chaînes, en bref



Stingray Naturescape convie les spectateurs à un périple à la découverte des merveilles du monde naturel, des feux de foyer crépitants aux paradis tropicaux présentés à vol d’oiseau.

Stingray Holidayscapes crée une ambiance festive et chaleureuse, qui fait de chaque jour une célébration mémorable.

ZenLIFE by Stingray favorise le bien-être au quotidien avec ses méditations guidées, ses sonorités apaisantes et sa musique facile d'écoute parfaitement zen.

Qello Concerts by Stingray présente des films-concerts pleine longueur mémorables et des documentaires captivants mettant en vedette les artistes favoris du public.

Stingray Classica regroupe le meilleur de la musique classique avec sa sélection de concerts, d'opéras et de ballets filmés sur les plus grandes scènes du monde entier.

Stingray CMusic revisite la musique classique de façon innovante avec ses vidéoclips composés d'images cinématographiques à couper le souffle.

Stingray DJAZZ propose une virée dans l'univers du jazz avec ses documentaires passionnants et ses concerts filmés dans les clubs et les festivals internationaux les plus en vue.

Ultimate Trivia by Stingray invite les spectateurs à tester leurs connaissances avec ses jeux-questionnaires amusants présentés en continu, parfaits pour les rassemblements en famille ou entre amis.

« L’intégration de nos chaînes au service vidéo DTS AutoStage de TiVo représente une occasion privilégie de redéfinir le divertissement à bord des véhicules », a déclaré Rick Bergan, directeur de la distribution de contenu pour le marché américain de Stingray. « La variété de nos chaînes plaira assurément à un vaste éventail de publics, et promet de bonifier l’expérience en voiture avec un contenu personnalisé et engageant. »

« Nous cherchons depuis toujours à proposer un contenu riche et diversifié aux utilisateurs de la plateforme DTS AutoStage. L’ajout de Stingray au rang de nos partenaires s’inscrit parfaitement dans cet objectif », a ajouté Scott Maddux, vice-président de la stratégie de contenu et des activités mondiales de TiVo et de Xperi. « Cette intégration rehausse l’expérience à bord des véhicules et ajoute de nombreuses options intéressantes pour permettre aux consommateurs de trouver facilement un contenu qui les passionne directement sur le système d’infodivertissement de leur voiture. En développant continuellement notre écosystème de contenu, nous consolidons la position de DTS AutoStage à titre de plateforme de choix pour la diffusion de vidéos immersives en voiture, alimentée par la technologie de pointe de TiVo. »

Les chaînes vidéo de Stingray sont offertes dès maintenant à bord des véhicules du Groupe BMW aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Corée du Sud, en Autriche et en Suisse, et sous peu dans d’autres marchés.