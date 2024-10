LHV Groupi 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2024. aasta kolmandat kvartalit jäid LHV jaoks ilmestama tugev laenuportfelli kasv ja seni kõrgeimad ärimahud.

AS LHV Group teenis käesoleva aasta III kvartalis konsolideeritult 84,9 miljonit eurot tulusid ehk 3% vähem kui II kvartalis, kuid 4% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Tuludest 67,4 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 16,3 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi tegevuskulud olid III kvartalis 37,2 miljonit eurot ehk 1% vähem kui eelmises kvartalis, kuid 14% rohkem kui aasta tagasi.

III kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 34,7 miljonit eurot puhaskasumit. See jäi 10% väiksemaks kui II kvartalis ja 12% väiksemaks kui 2023. aasta III kvartalis. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli III kvartalis 22,4%.

AS LHV Pank teenis kvartaliga puhaskasumit 34,1 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,6 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,5 miljonit eurot. LHV Bank Limitedi puhaskahjum oli III kvartalis 0,6 miljonit eurot.

Septembri lõpuks kasvas LHV Groupi konsolideeritud varade maht 7,82 miljardi euroni. Kvartaliga suurenes varade maht 491 miljoni euro ehk 7% võrra. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 236 miljoni euro võrra 4,13 miljardi euroni (+6%; + 246 miljonit eurot II kvartalis). Konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 502 miljoni euro võrra 6,29 miljardi euroni (+9%; +150 miljonit eurot II kv). LHV poolt juhitud fondide koondmaht oli septembri lõpus 1,52 miljardit euro ehk 8 miljonit eurot vähem kui eelmisel kvartalil (-1%; -11 miljonit eurot II kv). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli III kvartalis 18,8 miljonit makset (+3% võrreldes 18,3 miljoni maksega II kvartalis).

2024. aasta 9 kuuga on LHV Group konsolideeritult teeninud 257,6 miljonit eurot netotulusid (+15% võrreldes 2023. aastaga) ning kulud kokku on olnud 110,4 miljonit eurot (+14%). Käesoleval aastal on LHV konsolideeritud laenuportfell kasvanud 564 miljoni euro võrra ehk 16% ja hoiused (finantsvahendajate hoiuseid arvestamata) 659 miljoni euro võrra (+14%).

Grupi 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 114,0 miljonit eurot ehk 5,8 miljonit eurot rohkem kui aasta tagasi (+5%). AS LHV Pank teenis 9 kuuga 105,7 miljonit eurot puhaskasumit, LHV Bank Limited 5,2 miljonit eurot puhaskasumit, AS LHV Varahaldus 1,1 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus samuti 1,1 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi 9 kuu omakapitali tootlus oli 25,6%.

Oktoobri alguses avalikustatud finantsplaanile jäi LHV 9 kuu kokkuvõttes puhaskasumi osas 0,4 miljoni euro võrra alla.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2024 II kv 2024 III kv 2023 Neto intressitulu 67 427 70 424 68 141 Neto teenustasutulu 16 320 16 262 13 617 Neto finantstulud 798 -37 -589 Muud tegevustulud 355 638 311 Tulud kokku 84 900 87 287 81 480 Personalikulu -20 166 -21 108 -16 308 Kontorikulud -854 -609 -1 085 IT kulud -3 820 -3 471 -3 379 Turunduskulud -1 338 -973 -845 Muud tegevuskulud -11 066 -11 426 -11 190 Kulud kokku -37 245 -37 587 -32 807 Ärikasum 47 655 49 700 48 673 Kasum enne allahindlusi 47 655 49 700 48 673 Laenude allahindlus -7 276 -5 043 -2 883 Tulumaksukulu -5 681 -6 071 -6 314 Puhaskasum 34 697 38 586 39 476 Vähemusosaluse osa 312 300 418 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 34 385 38 286 39 058 Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,11 0,12 0,12 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,10 0,12 0,12

Bilanss, tuhandetes eurodes sept.24 juuni.24 sept.23 Raha ja raha ekvivalendid 3 376 016 3 217 448 2 857 964 Finantsvarad 259 933 157 131 269 828 Laenud klientidele 4 168 778 3 925 877 3 396 048 Laenude allahindlus -42 543 -35 333 -20 466 Nõuded klientide vastu 10 598 15 919 36 873 Muud varad 47 567 48 681 50 924 Varad kokku 7 820 348 7 329 723 6 591 170 Nõudmiseni hoiused 4 160 516 3 882 999 3 814 480 Tähtajalised hoiused 2 125 844 1 900 930 1 501 724 Saadud laenud 679 550 735 281 461 635 Võlgnevused klientidele 6 965 910 6 519 211 5 777 839 Muud kohustused 108 605 100 710 124 238 Allutatud laenud 106 079 107 521 166 848 Kohustused kokku 7 180 595 6 727 441 6 068 925 Omakapital 639 754 602 282 522 245 sh vähemusosaluse osa 8 006 7 695 7 706 Kohustused ja omakapital kokku 7 820 348 7 329 723 6 591 170





Kuigi ärikeskkonda mõjutab endiselt majanduslangus, püsisid nii LHV laenuportfelli kasv kui ka kvaliteet tugeval tasemel. Samuti oli kasvava klientide arvu kõrval klientide aktiivsus heal tasemel. Maksetähtaja ületanud laenude osakaal on jätkuvalt madal, kuid lisandunud on nii mudelipõhiseid kui ka üksikutele klientidele tehtud allahindlusi.

LHV Panga klientide arv suurenes kvartaliga 11 200 võrra ning aastaga on lisandunud kokku 37 200 pangaklienti (+9%). Klientide aktiivsus arvelduste ja pangakaardi kasutuse osas oli hea, samuti jätkus aktiivne kodulaenude väljastamine – endiselt võeti iga neljas kodulaen Eestis just LHV Pangast. Jaelaenud kokku kasvasid kvartaliga 112 miljoni euro võrra ning ettevõtete laenud 47 miljoni euro võrra. Hoiuste kasvust tulenes 174 miljonit eurot tavaklientidelt ja 52 miljonit eurot finantsvahendajatelt. Platvormihoiuseid lisandus 92 miljoni euro võrra. Olukorras kus tähtajaliste hoiuste intressimäärad on langemas, püsib panga fookus endiselt hoiuste kaasamisel.

Kvartali jooksul avanes taas õppelaenu pakkumine tudengitele ning LHV Panga abiga korraldati Balti turgudel nii Eesti riigi võlakirjade kui ka mitmeid teisi väärtpaberipakkumisi. Septembris tunnistas Instari uuring LHV Panga Eesti eelistatuimaks tööandjaks nii tudengite, majandustudengite kui ka kogenud töötajate arvestuses.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki jaoks oli III kvartal rekordilise laenukasvuga, kui laenuportfell suurenes 76 miljoni euro võrra. Krediidikomitee poolt heaks kiidetud, kuid veel väljastamata laene on 150 miljoni euro ulatuses. Laenuportfelli kvaliteet püsib tugev, kuna võlglasi pole. Laenudel on fookus ka edaspidi – tänaseks on LHV Bank sõlminud koostöölepingud rohkem kui 50 laenumaakleriga ja komplekteerinud kogu meeskonna. LHV Banki kaasatud hoiused kasvasid kvartaliga 189 miljoni euro võrra. Finantsvahendajate maksete mahud jäid samale tasemele kui II kvartalis. Septembris kajastusid tulemustes ühekordsed eelmistel kuudel tekkinud kulud, mis mõjutasid kvartalikasumit.

Jätkus LHV Banki jaepanganduse pakkumise, mobiilipanga ja kodulehe arendamine. Oktoobri alguses avati mobiilipank testimiseks omatöötajatele, avati esimesed kontod ja tehti esimesed maksed. Juuli alguses liitus LHV Bank euro tavamaksete skeemiga; euro reaalajas maksete skeemiga liitumine on plaanitud 2025. aasta aprilli.

Kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid olid III kvartalis positiivse tootlusega. Kvartalit iseloomustas volatiilsem ja nõrgem aeg turgudel. II pensionisamba mahtu mõjutasid klientide liikumised septembri alguses ning II sambast väljumine, mis vähendas aktiivsete igakuiselt sissemakseid tegevate klientide arvu 2000 võrra. Samas ületas III samba maht 100 miljoni euro piiri. Äritulemused olid suuresti vastavuses oktoobris uuendatud finantsplaaniga. II sambasse suuremate sissemaksete tegemiseks on kvartali lõpuks avalduse esitanud ligikaudu 8000 inimest, tulevaks aastaks saab avaldusi esitada novembri lõpuni.

LHV Kindlustus jätkas heade müügitulemuste ja kasumlikkuse kursil. Teist kvartalit järjest oli väga hea kasv kodu- ja reisikindlustuses müügis. Suuremaid kahjujuhtumeid oli samal ajal vähe. Klientide arv püsib kasvutrendis. Neto teenitud preemiad on finantsplaani edestamas, tegevuskulud plaanitust väiksemad. Vähenev neto kulusuhe toetab kasumlikkuse eesmärkide saavutamist.

Kvartali lõpu seisuga on LHV Group hästi kapitaliseeritud ja grupi sisemine kapitali genereerimisvõime ületab laenukasvu. Kasvu jätkudes on võimalus, et IV kvartalis korraldab LHV Group T2 võlakirjade pakkumise.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar: "Kolmanda kvartali jooksul saavutasime ajaloo kõrgeimad ärimahud nii Eesti kodu- ja ettevõtete laenudes kui ka Ühendkuningriigi ettevõtete laenudes. Kogu laenuportfell kasvas kokku väga tugeva 236 miljoni euro võrra. Laenukasvu finantseerimiseks kasvasid hoiused 502 mln euro võrra. Eestis jätkus klientide aktiivsuse kasv, tasuta euromaksed toovad arveldavat ja palgalaekumisega kliente. Samuti kasutab üha enam kliente LHV kindlustusteenuseid. Ühendkuningriigis on fookuses ettevalmistused jaeklientidele suunatud mobiilipanga, maksete ja pangakaartidega turule tulemiseks."

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 22. oktoobril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_3bEDDGaqQL-Q3rXLMkk-eA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV pangateenuseid kasutab septembri lõpu seisuga 445 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





