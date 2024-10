Marimekon ja UNIQLOn rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallisto juhlistaa syyshetkiä

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 22.10.2024 klo 9.00

Marimekko ja globaali japanilainen vaatebrändi UNIQLO julkaisevat uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Pohjoismaiden rikkaasta luonnosta inspiroitunut mallisto tarjoaa käytännöllisiä vaatteita ja asusteita naisten ja lasten syksyn kerrospukeutumiseen ja kutsuu nauttimaan hetkistä luonnossa yhdessä ystävien, perheen ja rakkaiden kanssa. Yhteistyömallisto tulee saataville UNIQLOn myymälöihin ja verkkokauppaan 24.10.2024 alkaen. Julkaisupäivä vaihtelee maittain.

“Olemme iloisia uudesta rajoitetun ajan saatavilla olevasta yhteistyömallistosta, joka on saanut inspiraationsa pohjoismaisesta sadonkorjuuperinteestä sekä läheisten kanssa metsässä vietetyistä hetkistä. Malliston ilmentämä ilo ja optimismi ovat aina olleet Marimekon kuviosuunnittelun ytimessä, ja meistä on hienoa päästä jakamaan se maailmanlaajuiselle yleisölle yhdessä UNIQLO:n kanssa”, sanoo Rebekka Bay, Marimekon luova johtaja.

“Marimekon kuviot ovat usein luonnon inspiroimia, ja tähän mallistoon valitut kuviot sopivat täydellisesti syksyn kirpeisiin hetkiin aina aamusta illankoittoon. Uusin UNIQLO x Marimekko -mallisto tarjoaa vaatteita ja asusteita naisille ja tytöille. Meistä on hienoa, että olemme päässeet tekemään tänä vuonna yhdessä kolme mallistoa, joiden toivomme tuovan iloa eri vuodenaikoihin”, lisää UNIQLOn tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja Yukihiro Katsuta.

Naisten ja lasten malliston tuotteet tarjoavat mahdollisuuden käytännölliseen kerrospukeutumiseen yhteensopivissa väreissä ja kuoseissa. Kauden kokoelmasta löytyy neljä Marimekon arkistokuviota Maija Isolalta ja Annika Rimalalta: Isolan suunnittelemat Seireeni, Kimalainen ja Koppelo sekä Rimalan suunnittelema Suomu. Kokoelmaan kuuluu lämpimiä ja pehmeitä fleece-takkeja, mukavia lampaanvillaisia neuleita, erilaisia asusteita sekä UNIQLOn HEATTECH-tuotteita.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. UNIQLO-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon Aasian-Tyynenmeren alueella sekä vuonna 2023 että 2024.

Kuvia: https://mediabank.marimekko.fi/l/sFB7ndp9pXBQ

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/yhteistyot/uniqlo-x-marimekko



Lisätietoa:

Leena Salomaa, Marimekon viestintä

P. +358 9 758 7233

leena.salomaa@marimekko.com

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 18,4 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 38 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 470 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

UNIQLO on suurin japanilaisen vähittäiskaupassa toimivan, Tokiossa pääkonttoriaan pitävän Fast Retailing Co., Ltd:n kahdeksasta brändistä. Yhtiön muut brändit ovat GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand ja Helmut Lang. Fast Retailingin myynti 31.8.2024 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,11 biljoonaa jeniä (21,39 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Fast Retailingin tavoitteena on muuttaa pukeutumista, perinteisiä käsityksiä ja maailmaa, ja yhtiö on sitoutunut suunnittelemaan hyviä vaatteita, jotka tuovat uudenlaista ja erityistä arvoa käyttäjilleen rikastaen heidän elämänsä. Tällä hetkellä UNIQLOlla on yli 2 500 myymälää ympäri maailmaa mukaan lukien Japani, Aasia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisätietoja UNIQLOsta osoitteissa www.uniqlo.com.