Siili Solutions Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2024

Siili käynnisti onnistuneesti uuden strategiansa toteuttamisen haastavana jatkuvassa markkinatilanteessa



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 22.10.2024 kello 9.45

Tunnusluvut

Milj. euroa 7–9/2024 7–9/2023 1–9/2024 1–9/2023 Liikevaihto 24,1 27,0 83,3 92,3 Liikevaihdon kasvu, milj. euroa -2,9 0,1 -9,0 6,5 Liikevaihdon kasvu, % -10,8 % 0,5 % -9,8 % 7,6 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, milj. euroa -2,9 -1,2 -9,0 2,3 Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -10,8 % -4,1 % -9,8 % 2,6 % Oikaistu EBITA 0,7 1,3 4,0 6,3 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 2,9 % 4,7 % 4,8 % 6,8 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) 0,7 1,3 3,4 6,3 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 2,9 % 4,7 % 4,1 % 6,8 % Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella 956 1 057 976 1 049 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 945 1 053 945 1 053 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden lopussa 909 1 023 909 1 023 Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) katsauskauden lopussa 148 172 148 172





Heinä-syyskuun tärkeimmät tapahtumat:



Yhtiö julkisti 13.8.2024 uuden strategiansa asettaen tekoälyn ja datan sen keskiöön.

Yhtiö julkisti 17.9.2024 tulosvaroituksen ja alensi ohjeistustaan vuoden 2024 liikevaihdon ja oikaistun EBITAn osalta.

Myynnin aktiivisuus loi hyvää pohjaa uuden strategian toteuttamiselle.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024:



Päivitetyn ohjeistuksen mukaan vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 106–116 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,5–6,5 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdoksi oli 120-140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5-10,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Siili loi heinä-syyskuussa hyvää pohjaa uuden strategiansa toteuttamiselle, huolimatta haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta 11 % ja oli noin 24 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA vuosineljänneksen osalta oli 0,7 miljoonaa euroa ja noin 3 % liikevaihdosta.

Yleinen IT-palvelumarkkinan tilanne on jatkunut haastavana, ja markkinoiden palautuminen on kestänyt odotettua pidempään. Asiakkaiden päätöksenteko uusien hankkeiden käynnistämiseksi on edelleen hidasta, vaikka asiakkaiden aktiivisuus onkin lisääntynyt. Tilanteesta johtuen päivitimme syyskuussa vuoden 2024 liikevaihtoa ja oikaistua EBITAa koskevaa tulosohjeistustamme.

Esimerkkinä myynnin positiivisesta kehityksestä haluan nostaa esiin merkittävän uuden saksalaisen autoteollisuuden asiakkuuden, jonka avasimme n. 8 miljoonan euron sopimuksella tulevalle viidelle vuodelle. Siili on valittu kumppaniksi myös useiden toimialansa johtavien tekoälyhyödyntäjien data- ja AI-projekteihin, joissa kasvaminen on yksi strategisista prioriteeteistamme. AI-projektit ovat vielä toistaiseksi tyypillisesti pieniä, mutta arvokkaita avauksia pitkän tähtäimen kumppanuuksien rakentamisessa. Olemme jatkaneet siilien data- ja AI-osaamisen vahvistamista niin henkilöstön koulutusten kuin uusien rekrytointienkin avulla.

Julkistimme elokuussa uuden strategiamme asettaen tekoälyn ja datan sen keskiöön. Lokakuussa julkaisimme käsikirjan AI-avusteisesta ohjelmistokehityksestä. Kirjassa asiantuntijamme kertovat konkreettisista työnteon tavoista, jotka muuttavat jo nyt siilien tapaa tehdä töitä ja jotka vahvistavat asemaamme tekoälyn hyödyntämisen johtavana yrityksenä ohjelmistokehityksessä.

Lokakuussa Siili nimitti Maria Niiniharjun Private-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän uudeksi jäseneksi. Niiniharju tuo mukanaan vahvaa kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä sekä arvokasta data- ja AI-osaamista, jotka sopivat täydellisesti vauhdittamaan strategiamme toteuttamista.

Siili sjoittui 10. sijalle Academic Workin Young Professional Attraction Index -tutkimuksessa. Tavoitteenamme on olla huippuosaajien yhteisö, ja jatkammekin strategiamme mukaisesti panostamista vahvaan yrityskulttuuriin ja henkilöstön kehittymismahdollisuuksiin.

Siili järjestää pääomamarkkinapäivän 26. marraskuuta 2024. Tilaisuudessa kerromme uudesta strategiastamme, AI-ja dataosaamisestamme ja taloudellisesta tilanteestamme.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta uskomme markkinoiden normalisoitumiseen, vaikka käänne onkin viivästynyt. Haluan kiittää kaikkia siilejä ja asiakkaitamme tästä vuoden kolmannesta neljänneksestä. Olemme hyvissä lähtökohdissa jatkamaan uudistetun strategiamme toteuttamista loppuvuoden aikana.

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia

ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

