Le KFSHRC mène avec succès des analyses pharmacogénétiques auprès de plus de 1500 patients

RIYAD, Arabie Saoudite, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis son lancement début septembre l’an passé, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) a mené avec succès des analyses pharmacogénétiques auprès de plus de 1500 patients, dans le cadre d’une nouvelle approche médicale axée sur la personnalisation des médicaments en fonction de l’ADN (ou code génétique) du patient. Cette méthode permet de générer des prédictions précises en matière d’efficacité des médicaments et de sélectionner les traitements les plus efficaces et les plus sûrs. Cela représente un changement significatif par rapport au modèle traditionnel « générique » consistant à prescrire le même médicament et la même posologie à tous les patients. À l’inverse, cette méthode vise à s’adapter aux différences génétiques individuelles qui déterminent la réponse aux médicaments.

Les résultats observés chez les patients ayant fait l’objet d’une analyse pharmacogénétique ont révélé que plus de 70 % des patients possèdent au moins trois gènes dont les fonctions sont altérées, ce qui souligne l’efficacité de ce service pour la prédiction des diverses réponses aux médicaments en fonction des différences génétiques. Cette approche contribue à réduire les risques pour la santé associés aux effets indésirables des médicaments, améliore l’efficacité des traitements et permet aux médecins de se concentrer sur les différences individuelles dans la réponse aux médicaments. Les statistiques révèlent que 15 % des hospitalisations sont dues à des effets indésirables des médicaments, ce qui représente une charge financière et humaine considérable pour les systèmes de santé.

Le KFSHRC participera à la Global Health Exhibition, qui se tiendra à Riyad du 21 au 23 octobre, en qualité de sponsor platine. L’établissement présentera aux visiteurs qui se rendront sur son stand ses principales réalisations en médecine de précision, notamment les analyses pharmacogénétiques, et leur impact sur l’amélioration des soins de santé, ainsi que plusieurs innovations et solutions en matière de santé.

Initialement, les services de pharmacogénétique étaient proposés aux patients en cardiologie et en neurologie. Néanmoins, depuis le mois d’avril, ils s’adressent aussi désormais aux patients ayant fait l’objet d’une greffe d’organe. Le KFSHRC prévoit d’étendre progressivement ces services à toutes les spécialités médicales dans le cadre de son engagement à dispenser des soins de santé personnalisés à chaque patient, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité et de prévention en faisant appel aux dernières pratiques scientifiquement éprouvées dans le monde entier.

Il convient de noter que le KFSHRC a remporté la première place lors du Gartner Eye on Innovation Award 2024 pour son initiative de programme de pharmacogénomique, visant à améliorer les soins aux patients. Le KFSHRC a également été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents au monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

