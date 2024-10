Siili Solutions Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu ja yhtiökokous vuonna 2025

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 22.10.2024 kello 15.15

Siili Solutions Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2025 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2024 13.2.2025

Vuosikertomus vuodelta 2024, sisältäen CSRD:n mukaisen vastuullisuusraportin, viikolla 11

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2025 22.4.2025

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2025 12.8.2025

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2025 21.10.2025

Vuoden 2024 tilinpäätöstiedote ja puolivuosikatsaus vuodelta 2025 julkaistaan noin klo 9.00. Liiketoimintakatsaukset julkaistaan mainittuina päivinä noin klo 10 mennessä.

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2025 Helsingissä.



Lisätietoja:

Taru Kovanen, lakiasiainjohtaja

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi