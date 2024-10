COMMUNIQUÉ RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES D’EB DEVELOPMENT DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS D'EUROBIO SCIENTIFIC

AVIS IMPORTANT







Dans l’hypothèse où, à la clôture de la présente Offre, les actions Eurobio Scientific détenues par des actionnaires minoritaires qui n’ont pas été apportées à l’Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d’Eurobio Scientific (à l’exception des actions auto-détenues par Eurobio Scientific et des actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité), EB Development a l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’Offre Réouverte (tel que ce terme est défini dans la Note d’Information), une procédure de retrait obligatoire dans les conditions de l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier et des articles 232-4 et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, afin de se voir transférer les actions d’Eurobio Scientific non apportées à l’Offre (autres que les actions auto-détenues par Eurobio Scientific et les actions gratuites qui feraient l’objet d’un mécanisme de liquidité) en contrepartie d’une indemnité unitaire en numéraire égale au Prix d’Offre augmenté du Complément de Prix, soit un total de 26,55 euros par action Eurobio Scientific, nette de tout frais.







Tous les actionnaires d’Eurobio Scientific (y compris, sans que cela soit exhaustif, les mandataires, fiduciaires ou dépositaires), qui transmettraient ou envisageraient de transmettre, ou seraient tenus par une obligation contractuelle ou légale de transmettre le présent document et/ou les documents l’accompagnant à une juridiction située en dehors de la France, devront lire attentivement la section 2.16 (Restrictions concernant l’Offre à l’étranger) de la Note d’Information avant d’effectuer une quelconque action.







La Note d’Information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l’Offre. Notamment, conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, une description des caractéristiques juridiques, financières et comptables d’EB Development mise à disposition du public ce jour.