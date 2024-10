Verkkokauppa.comin muutosneuvottelut päätökseen – organisaatio uudistuu toiminnan tehostamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2024 klo 10.00



Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 29. elokuuta 2024 suunnitelmistaan uudistaa ja tehostaa organisaatiorakennettaan. Suunniteltujen uudistuksien tavoitteena on ollut varmistaa kannattava kasvu, riittävät ja oikeat resurssit strategisten hankkeiden edistämiseen, ostamisen ja valikoiman hallinnan kehittäminen sekä valmiudet teknologian hyödyntämiseen yhä laajemmin organisaatiossa. 4.9.2024 käynnistyneiden muutosneuvottelujen piirissä on ollut 220 henkilöä, ja neuvotteluiden alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen muutosten johtavan enintään 45 henkilön työsuhteen päättymiseen.

Muutosneuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee 33 henkilöllä. Tämän lisäksi neuvotteluiden aikana päättyi 7 työsuhdetta, joita ei tulla täyttämään. Yhtiö tarjoaa kaikille irtisanotuille työsuhteen pituudesta riippumatta muutosturvapaketin, joka pitää sisällään mm. henkilökohtaista uravalmennusta, muutoskoulutusta ja työllistymispalveluita.

Suunnitellut muutokset tuovat arviolta 2,5 miljoonan euron vuotuisen säästön henkilöstökustannuksiin. Säästöjen odotetaan toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2025. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 0,9 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset. Kustannukset kirjataan vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tulokseen.

