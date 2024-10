Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2024 klo 13.00

Verkkokauppa.comin tulevat taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2025

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset tiedotteet ja tilinpäätöksen seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 julkaistaan torstaina 6.2.2025

Vuoden 2024 raportointikokonaisuus, joka pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2024, viikolla 11, 2025

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2025 torstaina 24.4.2025

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 torstaina 17.7.2025

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2025 torstaina 23.10.2025

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 8.4.2025 klo 14 etäkokouksena. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle perusteluineen tai päätösehdotuksineen 24.1.2025 mennessä osoitteeseen: Verkkokauppa.com Oyj, Hallitus, c/o hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki.

Verkkokauppa.com noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistuksia.

Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.verkkokauppa.com heti julkistamisen jälkeen.

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. +358 40 671 2999

Verkkokauppa.com on markkinoiden johtava suomalainen kulutuselektroniikan sekä kodin- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa, joka palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaitaan verkossa ja neljän megamyymälän kautta. Vauhditamme kaupan siirtymistä verkkoon pyrkien joka päivä ylittämään asiakkaidemme odotukset. Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja palvelee kustannustehokkaalla ja skaalautuvalla liiketoimintamallillaan vuosittain noin 80 miljoonaa kävijää. Verkkokauppa.comin liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 600 myynnin- ja kaupanalan ammattilaista. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä (VERK).