Michelin : Les ventes du Groupe reflètent une Première monte en repli sur l’ensemble des activités et des contraintes conjoncturelles sur le segment des Spécialités, ainsi qu’une amélioration continue du mix.

Les ventes du Groupe reflètent une Première monte en repli sur l’ensemble des activités et des contraintes conjoncturelles sur le segment des Spécialités, ainsi qu’une amélioration continue du mix.

Les marchés sell-in Pneus ont progressé au cours de la période, amplifiés par les importations importantes de pneus asiatiques vers les marchés du Remplacement. En Première monte, les marchés déjà en baisse ont continué de se détériorer au troisième trimestre.

La demande de pneus Tourisme camionnette a été soutenue par les marchés du Remplacement en Europe et en Amérique du Nord. Le niveau des stocks des distributeurs est proche de la normale, avec un réapprovisionnement en cours des stocks de pneus hiver en Europe. En Première monte, la demande a baissé progressivement, avec un troisième trimestre à -9 % en Europe et -5 % en Amérique du Nord.

Les marchés Poids lourds hors Chine reflètent une croissance économique modérée, et sont amplifiés par des importations massives de pneus asiatiques en Amérique du Nord au premier semestre. En Première monte, la demande est restée en retrait tout au long de l’année, au troisième trimestre elle a chuté de 23 % en Europe et de 14 % en Amérique du Nord.

Les dynamiques des marchés de Spécialités ont été contrastées au cours de la période : nette baisse de la Première monte Agricole et Construction, demande de pneus miniers peu dynamique en raison d’un déstockage progressif, progression des segments Avion et Deux-roues.

Les marchés des Polymer Composite Solutions sont temporairement en baisse par rapport aux comparatifs élevés de 2023.

Les ventes des neuf premiers mois s’établissent à 20,2 milliards €, en baisse de 3,4 % à taux de change constants. La performance du Groupe sur les segments les plus générateurs de valeur se traduit par une amélioration du mix.

Les volumes ont diminué de 5,3 % au cours de la période (-7,1 % pour le seul troisième trimestre), reflétant le fort ralentissement de la Première monte dans tous les segments, des contraintes conjoncturelles dans l’activité Mines, et la poursuite de l’approche ciblée des segments de marché.

Les ventes de pneus Tourisme camionnette 18 pouces et plus ont fortement progressé, confortant les parts de marché de la marque MICHELIN. L’activité Mines a renforcé ses positions sur les marchés ciblés.

L’effet mix poursuit sa progression et atteint désormais 2,0 %, reflétant la performance du Groupe sur les segments priorisés dans toutes les activités.

L’effet prix s’atténue à -0,3 %, devenant positif au troisième trimestre après un premier semestre affecté par les clauses d’indexation.

Guidance annuelle ajustée

Au vu du nouveau scénario prévisionnel pour les marchés sell-in, les volumes de ventes annuelles sont prévus dans la fourchette [-6% ; -4%].

La guidance 2024 est ajustée de la manière suivante : un résultat opérationnel des secteurs de l’ordre de 3,4 milliards € à taux de change constants (contre plus de 3,5 milliards € précédemment), et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,7 milliard € (contre plus de 1,5 milliard € précédemment).

« Notre stratégie continue de produire ses effets positifs, la résilience de notre Groupe se renforce. Néanmoins, depuis plusieurs mois Michelin doit faire face à des facteurs conjoncturels négatifs de plus en plus intenses, qu’ils soient économiques, climatiques ou géopolitiques. Ces derniers impactent fortement la plupart de nos marchés, notamment en Première Monte. Cela se traduit par une baisse significative de nos volumes de vente et une réduction de l'activité de nos usines. Je tiens à reconnaitre ici nos équipes qui font face à ces effets au quotidien », a déclaré Florent Menegaux, Président.



Ventes au 30 septembre 2024

Ventes au 30 septembre

(en millions €) 2024 2023 % Variation

(à parités courantes) SR1 – Automobile* 10 356 10 611 -2,4% SR2 – Transport routier* 4 933 5 173 -4,6% SR3 – Activités de spécialités* 4 882 5 368 -9,1% Total Groupe 20 171 21 152 -4,6%

* et distribution associée

Évolution des marchés pneumatiques

Tourisme camionnette

9 mois



2024/2023



(en nombre de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte



Remplacement -6%



+7% -1%



+3% +1%



-1% -3%



+3%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en hausse de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est en retrait de 3% par rapport à la même période de 2023. La baisse est plus marquée en Europe (-6%), tandis que l’Amérique du Nord (-1%) et la Chine (+1%) affichent une demande globalement stable.

Les trois régions ont connu une dégradation plus marquée sur le troisième trimestre

Dans les autres régions où le Groupe opère, les marchés à fin septembre sont en baisse, en particulier en Asie hors Chine (-8%, principalement Japon et Corée du Sud) et en Amérique du Sud (-5%).

En Europe, la baisse du marché déjà constatée sur le premier semestre s’est accentuée avec un troisième trimestre 9% en-dessous de son niveau de 2023. Cette évolution est en ligne avec l’activité des constructeurs automobiles, les ventes de véhicules neufs étant impactées par les contraintes de pouvoir d'achat dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés, ainsi que par les incertitudes sur le rythme de la transformation du marché vers l’électrique menant les consommateurs ou les flottes à retarder l’achat de véhicules neufs.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en très léger retrait (-1%) par rapport aux neuf premiers mois de 2023, avec une baisse plus marquée au troisième trimestre (-5%), notamment en raison de la fin du restockage par les constructeurs à la suite de la grève de l’automne 2023 qui avait soutenu la demande au premier semestre. Par ailleurs, le rythme d’adoption des véhicules électriques à batterie semble plus lent que prévu, créant une relative incertitude chez les constructeurs sur la stratégie à conduire.

Après la période post-pandémie où les constructeurs avaient donné la priorité aux modèles les plus haut de gamme, le marché nord-américain se caractérise également par une baisse du niveau de finition et d’équipement des véhicules, dans un contexte de pouvoir d’achat des ménages qui reste sous pression.

En Chine, toujours soutenue par les exportations et l’électrification, la demande est en hausse de 1% sur les neuf mois. Cette légère croissance masque cependant un troisième trimestre 3% inférieur à son niveau de 2023, en raison d’une baisse de la demande intérieure dans un contexte économique difficile et une dégradation de l’indice de confiance des consommateurs.

Le mois de septembre pourrait cependant amorcer une reprise de la demande, à la faveur d’une nouvelle politique de stimulation de l’économie par la demande.

REMPLACEMENT

Sur le marché du Remplacement, la demande mondiale est en hausse de 3% par rapport aux neuf premiers mois de 2023, avec un troisième trimestre en ligne (+3%). Sur le trimestre, toutes les régions contribuent à cette évolution positive, à l’exception de la Chine.

En Europe, le marché à fin septembre est en hausse de 7%, dont +8% sur le troisième trimestre qui confirme ainsi la dynamique du premier semestre. Dans un contexte d’imports en provenance d’Asie toujours élevés, la hausse du marché est soutenue en particulier par la relative faiblesse de l’OE et un bon démarrage du sell-in en pneus Hiver. Elle s’accompagne également de la poursuite de l’enrichissement du mix avec une croissance plus marquée en dimensions 18 pouces et plus.

En Amérique du Nord, la demande augmente de 3% sur les neuf premiers mois, avec un troisième trimestre moins favorable (+1%). Dans un contexte économique résilient marqué par une augmentation des kilomètres parcourus, le ralentissement sur le troisième trimestre pourrait s’expliquer par une stabilisation des imports en provenance d’Asie, après un premier semestre soutenu par la baisse des droits de douane sur les pneus importés de Thaïlande effective depuis le début de l’année 2024.

En Chine, la demande sur les neuf mois est en très légère baisse (-1%) par rapport à la même période de 2023, et affiche un retrait plus marqué sur le troisième trimestre (-5%) qui confirme l’érosion constatée depuis le milieu du deuxième trimestre. Ce repli s’explique principalement par l’atonie de la demande intérieure qui s’est accentuée sur le trimestre.

Poids lourd (radial & bias)

9 mois



2024/2023



(en nombre de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Amérique du Sud Total Monde



(hors Chine) Première monte



Remplacement -20%



-2% -11%



+11% +27%



+5% -6%



+3%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine), Première monte et Remplacement, est en croissance de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés sont en hausse de 5% sur la même période.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en baisse de 6% sur les neuf mois, dans la continuité du premier semestre, avec de fortes disparités selon les régions.

En Europe et Amérique du Nord et centrale, les marchés sont en très net retrait - respectivement -20% et -11% en cumulé - sur des bases de comparaisons particulièrement défavorables.

La baisse en Europe (-20% en cumulé, dont -23% sur le troisième trimestre) est liée à une normalisation attendue de la demande après trois années de forte croissance post COVID. Le contexte économique incertain conjugué à un accès au financement plus difficile continuent de peser sur la production de véhicules neufs.

En Amérique du Nord et centrale, la diminution de la demande (-11% à fin septembre, dont -14% sur le troisième trimestre) fait suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la nouvelle norme anti-pollution qui a fortement tiré la demande tout au long de l’année 2023, en particulier sur la deuxième partie de l’année.

En Amérique du Sud, la demande est en hausse de 27% à fin septembre (dont +28% sur le troisième trimestre). Elle s’inscrit sur des bases de comparaison très favorables puisque la demande de 2023 avait subi le contre-coup d’achats accélérés de véhicules neufs en 2022, en anticipation de l’entrée en vigueur début 2023 d’une nouvelle norme relative aux émissions de CO2

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial (hors Chine) sell-in est en hausse de 3% sur la période.

En Europe, dans un contexte de tonnes transportées globalement stables par rapport à 2023 (-1%), la demande sell-in est en retrait de 2%, avec un troisième trimestre cependant au même niveau que 2023. En cumulé, la demande est positive sur les marchés d’Europe occidentale, tandis que l’Europe centrale et orientale est orientée à la baisse, pénalisée par un marché turc en fort retrait.

En Amérique du Nord et centrale, la demande est en hausse de 11% à fin septembre. Très soutenu jusqu’au mois de juillet inclus avec une croissance supérieure à 15% en raison d’imports massifs en anticipation de la hausse des droits anti-dumping sur les produits en provenance de Thaïlande, le marché s’est ajusté à la baisse sur août et septembre. Les tonnes transportées à fin septembre sont en très léger retrait par rapport à 2023.

En Amérique du Sud, la demande à fin septembre est en hausse de 5%, dans la lignée de la tendance observée sur le premier semestre, soutenue par une activité de fret bien orientée notamment au Brésil. Les marques d’import asiatiques renforcent leur pénétration sur ce marché.

Activités de Spécialités

Hors-la-route (Agricole, Infrastructure et Manutention) : dans ces segments où le marché pneumatique est équilibré entre Première monte et Remplacement, les différentes activités évoluent de manière contrastée.

En Agricole, les marchés Première monte, davantage cycliques, sont en retrait significatif tant dans les Amériques qu’en Europe, pénalisés par la baisse du revenu moyen des agriculteurs liée aux pressions sur le cours des produits agricoles et aux aléas climatiques.

En Remplacement, le marché est globalement stable par rapport à 2023, mais reste marqué par une augmentation de la pénétration des marques non pool, notamment dans les Amériques.

Sur les activités Infrastructure, la demande est en retrait, pénalisée par le ralentissement de la construction individuelle particulièrement en Europe, tandis que l’activité est plus résiliente en Amérique du Nord dans un contexte de croissance de la dépense publique et de la construction résidentielle.

Le segment de la Manutention est en légère croissance, porté par un léger rebond de l’activité portuaire tant en Europe qu’en Amérique du Nord.

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais. Cependant, le marché pneumatiques reste en deçà des fondamentaux de la demande en raison du déstockage opéré par les opérateurs miniers, dans un contexte de taux d’intérêts plus élevés et d’attention particulière portée à leur trésorerie. Ce déstockage devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2024.

Deux-roues : après une année 2023 en net repli suite à la très forte activité post-Covid, le marché reste fragile, particulièrement sur le segment Vélo où les acteurs de la Première monte sont en difficulté. En Deux-roues motorisé, après un premier semestre pénalisé par les mauvaises conditions météorologiques, le troisième trimestre marque un rebond des segments Moto loisir et Scooter premium.

Avion : revenu courant 2023 à son niveau de 2019 – à l’exception de la Chine - le marché de l'aviation commerciale poursuit sa normalisation, marqué notamment par le retour à la croissance du trafic aérien en Chine, en particulier des vols internationaux. Le marché General Aviation (aviation d'affaires), impacté négativement au premier semestre par le ralentissement de l'activité des flottes de leasing, donne des signes de rebond sur le troisième trimestre.

Polymer Composite Solutions :

Corrélés sur le long terme à la demande du secteur minier, les fondamentaux du marché des bandes transporteuses restent bien orientés mais l'activité sur l’année est toujours pénalisée par des bases de comparaison très élevées de 2023 et une contrainte économique poussant les opérateurs à différer les investissements en nouveaux équipements. Les activités de services, critiques pour la maintenance et l'optimisation des installations, sont en revanche bien orientées.

Sur les autres marchés des Polymer Composite Solutions, activités aux multiples verticales, la demande mondiale est toujours dans une phase de normalisation lié au déstockage dans la chaine de valeur. Par exemple, dans le domaine des films et tissus techniques, le marché de la marine de loisir haut de gamme connaît un ralentissement marqué faisant suite à la très forte demande des deux années post-Covid.

Ventes

Groupe

en millions € Neuf mois 2024 Ventes 20 171 Variation totale -981 -4,6% Volumes pneus -1 125 -5,3% Prix-mix pneus +364 +1,7% Activités hors pneus -43 -0,2% Variation des taux de change -250 -1,2% Ecart de périmètre +73 +0,4%

Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, les ventes du Groupe s’élèvent à 20 171 millions €, en recul de 4,6% par rapport à la même période de 2023, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en baisse (-5,3%) en raison du ralentissement des marchés première monte, tant en B2C (Automobile) qu’en B2B (Poids Lourd, Agriculture, Construction) ; les activités minières ont également rencontré des difficultés conjoncturelles avec notamment la nécessité d’assurer un contrôle strict des exportations et le léger déstockage poursuivi par certains opérateurs ; enfin le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie basée sur la valeur, l’amenant à se retirer des segments les moins rémunérateurs. un effet prix-mix pneumatique positif de 1,7% : l’effet prix négatif (-62 millions €) s’est fortement atténué au troisième trimestre avec la fin de l’impact défavorable des clauses dans les contrats indexés ; l’effet mix (+426 millions €) surcompense cette baisse et reflète principalement la croissance du marché Tourisme camionnette 18 pouces et plus sur lequel le Groupe maintient ses parts de marché, ainsi que la priorité donnée à la marque MICHELIN sur l’ensemble des segments. Le mix marché est également favorable avec des volumes de vente Remplacement plus résilients que les volumes Première Monte.

en baisse (-5,3%) en raison du ralentissement des marchés première monte, tant en B2C (Automobile) qu’en B2B (Poids Lourd, Agriculture, Construction) ; les activités minières ont également rencontré des difficultés conjoncturelles avec notamment la nécessité d’assurer un contrôle strict des exportations et le léger déstockage poursuivi par certains opérateurs ; enfin le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie basée sur la valeur, l’amenant à se retirer des segments les moins rémunérateurs. les ventes hors pneus, sont stables (-0,2%), traduisant un recul des activités convoyeurs (base de comparaison 2023 élevée et faible niveau d’investissement chez les opérateurs miniers) principalement compensé par la bonne dynamique des ventes de Solutions connectées et des activités Lifestyle.

sont stables (-0,2%), traduisant un recul des activités convoyeurs (base de comparaison 2023 élevée et faible niveau d’investissement chez les opérateurs miniers) principalement compensé par la bonne dynamique des ventes de Solutions connectées et des activités Lifestyle. l’impact négatif des parités monétaires (-1,2%) résultant principalement de la dépréciation par rapport à l'euro d'un grand nombre de devises (dollar américain, yuan chinois, livre turque, peso chilien…) sur la période.

(-1,2%) résultant principalement de la dépréciation par rapport à l'euro d'un grand nombre de devises (dollar américain, yuan chinois, livre turque, peso chilien…) sur la période. un écart de périmètre favorable (+0,4%), lié essentiellement à l’intégration dans le périmètre de consolidation du Groupe de la société Flex Composite Group (FCG) acquise en septembre 2023.





Information sectorielle

AUTOMOBILE

Les ventes du secteur Automobile (et distribution associée) s’élèvent à fin septembre 2024 à 10 356 millions € contre 10 611 millions € à fin septembre 2023, soit une baisse de 2,4%.

Les volumes du secteur déclinent de 2,4%. Les ventes Première monte sont pénalisées par un ralentissement du marché, notamment des voitures électriques, sur les derniers mois. Les ventes Remplacement sont freinées par le ralentissement de l’activité économique en Chine ; en revanche le Groupe maintient ses parts de marché sur le segment stratégique et grandissant du 18 pouces et plus.

L’effet prix demeure défavorable sur 9 mois, pénalisé en Première monte par l’application des clauses d’indexation sur le premier semestre, mais il a connu un point d’inflexion en milieu d’année puisqu’il est légèrement positif sur le 3ème trimestre.

L’effet mix est très favorable, bénéficiant de la croissance continue de la part de pneumatiques de dimensions 18 pouces et plus dans les ventes (64% des volumes à la marque MICHELIN vendus sur les neufs premiers mois de 2024). Le mix marché est également positif puisque le ralentissement est plus marqué sur les volumes Première Monte que Remplacement.

Les parités monétaires ont un impact globalement négatif sur les ventes du secteur.

TRANSPORT ROUTIER

Les ventes du secteur Transport routier (et distribution associée) s’élèvent à 4 933 millions € à fin septembre 2024 versus 5 173 millions € pour la même période en 2023, en baisse de 4,6%.

Le Groupe affiche une baisse de ses volumes (-5,5%) reflétant d’une part l’impact de la baisse des marchés Première Monte en Europe et Amérique du Nord après une année 2023 dynamique, et d’autre part la poursuite de la stratégie de ciblage des segments de marché les plus créateurs de valeur.

L’effet prix du secteur est favorable : outre la fin de l’impact négatif des clauses indexées au troisième trimestre, le secteur bénéficie également des renégociations de contrats réalisées avec les constructeurs au cours de l’année écoulée.

L’effet mix est également positif sous l’effet d’un mix marché Remplacement / Première Monte favorable, et de l’application de la stratégie valeur du Groupe ciblant les segments et géographies les plus générateurs de valeur.

Les parités monétaires ont un impact globalement défavorable sur les ventes du secteur.

ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS

Les ventes du secteur des Activités de spécialités s’élèvent à 4 882 millions €, à comparer à 5 368 millions € à fin septembre 2023, soit une baisse de 9,1%.

Activités pneumatiques : les volumes sont en recul de 8,7%, pénalisés par plusieurs vents contraires conjoncturels. Les marchés Première Monte sont en berne, à l’image de l’Agriculture ou de la Construction (résidentielle en particulier). L’activité minière fait face dans plusieurs territoires à des obligations lourdes de contrôle des exportations, les opérateurs miniers poursuivent le processus de lent déstockage entamé il y a plusieurs mois, mais le Groupe croît et renforce ses positions sur les marchés cœur (Amériques, Australie, Chine). Le Deux-roues et l’Avion affichent des volumes en hausse.

L’effet prix est favorable sur le trimestre (défavorable sur neuf mois du fait de l’impact négatif des clauses indexées au premier semestre) et l’effet mix reste très positif sur la période des neuf mois grâce à des volumes Remplacement qui baissent moins qu’en Première Monte et grâce à un focus sur les segments de produits les plus créateurs de valeur.

Polymer Composite Solutions : les ventes de l’activité convoyeurs sont en léger recul sur la période, pénalisées d’une part par un effet de comparaison défavorable (année 2023 record) et d’autre part par le ralentissement des investissements de certains opérateurs miniers dans leurs infrastructures (au détriment de la vente de nouveaux convoyeurs mais au bénéfice des offres de service). Les activités joints et membranes maintiennent leurs ventes à un niveau proche de l’an dernier.

Les parités monétaires ont un impact globalement défavorable sur les ventes du secteur.

Performance extra-financière

Le Groupe est largement reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS OEKOM Ecovadis Scores* Negligible Risk



9,6 AAA A-

Climate change B

Water

security 73/100 B-



Prime 78/100



Platinum

* Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

​Information sur les notations extra-financières ayant évolué depuis la dernière publication semestrielle :

Moody’s : la note du Groupe atteint 73/100, elle progresse de 2 points répartis de façon homogène entre les thématiques environnementales et sociales / sociétales.

Faits marquants

​24 juillet 2024 [Groupe] - Résultat opérationnel des secteurs de Michelin atteignant 13,2% des ventes au premier semestre 2024. Forte génération de cash-flow libre. Guidance annuelle maintenue.

Août 2024 [Planète] – Michelin prend en charge l’initiative « passeport numérique du pneu » au sein du projet CIRPASS-2 financé par l'UE, qui s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne Ecodesign for Sustainable Product Regulation. Applicable depuis juillet 2024, celle-ci vise notamment à accélérer l'économie circulaire en Europe.

Septembre 2024 [Groupe] - Le salon IAA Transportation à Hanovre permet à Michelin de réaffirmer sa position de partenaire incontournable du transport routier au travers de deux gammes innovantes et d’une offre de solutions connectées renforcée, nouvelle illustration de l’approche « Tout durable » du Groupe au profit de ses clients gestionnaires de flottes.

Septembre 2024 [Groupe] - Le Groupe a célébré le 50e anniversaire de son implantation aux Etats-Unis avec l’inauguration en 1974 de son siège social et centre de R&D à Greenville, en Caroline du Sud.

3 septembre 2024 [People] - Michelin publie la mise à jour de sa politique Diversité, Equité et Inclusion sur le site internet du Groupe. Elle témoigne de l’importance accordée par le Groupe aux enjeux multiples et aux attentes sociétales croissantes.

11 septembre 2024 au 26 septembre 2024 [People] – Michelin a proposé un nouveau plan d’actionnariat salarié ouvert à 127 000 salariés dans 44 pays. L’Entreprise confirme sa volonté d’annualiser ces plans pour faire de ses salariés l’un des principaux actionnaires du Groupe.

30 septembre 2024 [Groupe] - Michelin célèbre les 50 ans de son usine de Roanne, spécialisée dans les pneumatiques Ultra Haute Performance. Employant plus de 800 salariés, le site a notamment introduit le procédé innovant de fabrication C3M, et amélioré sa performance environnementale en mettant en place des presses de cuisson électriques.

01 octobre 2024 [Groupe] – Sélectionnés par la NASA pour le projet ARTEMIS, Michelin et ses partenaires ont livré une maquette de leur véhicule lunaire. Michelin utilise son expertise en technologie airless et matériaux de haute technologie pour concevoir une roue capable de résister à des températures extrêmes, aux radiations, et d’assurer une traction optimale sur le sol lunaire.

02 octobre 2024 [Groupe] - Michelin a procédé à l’annulation de 11 721 769 actions auto détenues, soit 1,64% du nombre total de titres, en cohérence avec le programme de rachat d'actions annoncé en février 2024.

04 octobre 2024 [Groupe] - Le site industriel Michelin de Bassens célèbre ses 60 ans sous le signe de l’innovation. Employant 460 salariés, il joue un rôle central dans la production de caoutchouc synthétique, approvisionnant principalement les usines de pneumatiques Michelin en Europe (90%). En complément, le site travaille à développer de nouveaux élastomères innovants pour les pneus de demain, visant à réduire leur empreinte carbone et à répondre aux évolutions stratégiques du Groupe.

04 octobre 2024 [Groupe] - Le Centre des Matériaux Durables, partie du programme Parc Cataroux de réorientation du site clermontois, accélère son développement en inaugurant un nouveau bâtiment. D’ici 2030, ses capacités tripleront, créant 700 emplois et soutenant 20 startups. Son objectif est d’aider les startups à réussir leur démonstrateur industriel plus rapidement et économiquement.

Octobre 2024 [People] – Le prestigieux magazine HR Asia décerne à Michelin Thaïlande le prix de l’une des « Meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Asie ». Cette distinction reconnait l’engagement de Michelin en faveur de ses employés et de leur bien-être, en favorisant notamment un environnement de travail de qualité, des opportunités de développement professionnel et une culture d’entreprise inclusive.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

