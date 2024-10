Equinors resultater for tredje kvartal 2024

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 6,89 milliarder USD og 2,04 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2024. Det rapporterte driftsresultatet var 6,91 milliarder USD, og resultatet for perioden var 2,29 milliarder USD. Justert resultat* var 2,19 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,79 USD.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Vi har god drift og solide resultater, og er i rute til å levere sterk kontantstrøm fra driften. Dette er i tråd med det vi sa på kapitalmarkedsoppdateringen i februar.

- Vi har over tid oppgradert kapasiteten i gassverdikjeden. Dette har bidratt til den høyeste produksjonen noensinne fra Troll-feltet i gassåret. I kvartalet satte Johan Sverdrup-feltet produksjonsrekord med over 756 000 fat olje på én dag. Feltet nådde også en milepæl ved å ha produsert én milliard fat siden oppstart for fem år siden. Dette styrker vår evne til å levere sikker og pålitelig energi til Europa.

- Vi fortsetter å investere i fornybar energi og utvikle lavkarbon-verdikjeder. I kvartalet ble verdens første kommersielle lagringsanlegg for CO2, Northern Lights, ferdigstilt og er nå klart for å motta CO2 fra kunder.

Driftsresultater

Equinors samlede egenproduksjon var 1,984 millioner foe per dag i tredje kvartal, ned fra 2,007 millioner foe i samme kvartal i fjor.

På norsk sokkel økte produksjonen med 2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2023. Dette skyldtes høy gassproduksjon fra Troll-feltet og positive bidrag fra Aasta Hansteen og Oseberg. Økningen ble delvis motvirket av omfattende revisjonsstanser, naturlig produksjonsnedgang, og redusert eierskap i Statfjord-området.

Internasjonalt bidro nye brønner positivt til produksjonen. Imidlertid ble den internasjonale produksjonen negativt påvirket av revisjonsstanser offshore og orkaner i USA.

I kvartalet boret Equinor ni letebrønner til havs med ett drivverdig funn. Ved utgangen av kvartalet pågikk boring i fire brønner. To brønner ble kostnadsført.

Equinor produserte 677 GWh fra fornybare energikilder i kvartalet, en økning på 82 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen i antall landbaserte kraftanlegg i 2024 bidro til produksjonsveksten. Havvindparkene Dudgeon, Sheringham Shoal og Arkona bidro også positivt til produksjonen.

Fremdriften på Dogger Bank A går saktere enn forventet. På bakgrunn av dette er forventet vekst i fornybar kraftproduksjon i 2024 justert til om lag 50 prosent.

Strategisk framgang

I kvartalet optimaliserte Equinor porteføljen gjennom prosjekter og strategisk forretningsutvikling.

På norsk sokkel ble produksjonsskipet Johan Castberg trygt ankret opp på feltet i Barentshavet, og oppkoblingsarbeidet er i rute for produksjonsstart før slutten av året. I kvartalet ble Troll B og C delvis elektrifisert med kraft fra land, som bidrar til selskapets arbeid med å styrke konkurransekraft og halvere egenopererte utslipp innen 2030.

Equinor kjøpte nylig en eierandel på 9,8 prosent i Ørsted. Dette eksponerer Equinor for attraktive produserende havvindparker og en solid prosjektportefølje. I kvartalet vant Equinor også en havvindlisens utenfor atlanterhavskysten i USA til en attraktiv pris. Lisensen, med et potensial på om lag 2 gigawatt kapasitet, øker selskapets mulighet til å utvide den eksisterende porteføljen. Videre startet selskapet å justere porteføljen av fornybarprosjekter i tidligfase for å redusere kostnader og fokusere forretningsutviklingen mot kjernemarkeder.

Equinor fortsetter fremdriften med lavkarbon-porteføljen. Northern Lights-anlegget ble ferdigstilt på estimert tid og kostnad. I Storbritannia sikret to viktige partner-opererte lavkarbonprosjekter finansiering fra myndighetene.

Solide finansielle resultater

Equinor oppnådde et justert driftsresultat* på 6,89 milliarder USD. 5,88 milliarder USD kom fra Leting og produksjon Norge, 407 millioner USD fra Leting og produksjon internasjonalt, og 207 millioner USD fra Leting og produksjon USA. Markedsføring, midtstrøm og prosessering fikk et justert driftsresultat* på 545 millioner USD, drevet av LNG, krafthandel og geografiske prisforskjeller for LPG. Justert driftsresultat* fra Fornybar var på minus 115 millioner USD ettersom kostnadene knyttet til prosjektutvikling overskred inntektene fra anlegg i drift.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 9,23 milliarder USD i tredje kvartal. Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 6,25 milliarder USD for kvartalet, og 14,0 milliarder USD hittil i år.

I kvartalet foretok Equinor én skatteinnbetaling fra norsk sokkel på 2,87 milliarder USD og samlede investeringer var 3,14 milliarder USD. Organiske investeringer* var 3,08 milliarder USD i kvartalet og 8,73 milliarder USD hittil i år. Organiske investeringer* er nå forventet å være 12-13 milliarder USD for året. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærer og investeringer, utgjorde netto kontantstrøm* minus 3,42 milliarder USD i tredje kvartal. Den norske stats andel av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 4,02 milliarder USD i juli påvirket netto kontantstrøm*.

Justert netto gjeldsgrad* var minus 2,0 prosent ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med minus 3,4 prosent ved utgangen av andre kvartal 2024.

Kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje og et ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje for tredje kvartal 2024. Dette er i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsoppdateringen i februar.

Styret har besluttet å starte en fjerde og siste transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 på inntil 1,6 milliarder USD. Den fjerde transjen starter 25. oktober og avsluttes senest 31. januar 2025. Denne fjerde transjen vil fullføre det annonserte tilbakekjøpsprogrammet på inntil 6 milliarder USD for 2024. Den vil også fullføre total kapitaldistribusjon for 2024 på om lag 14 milliarder USD.

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer ble fullført 16. oktober 2024 med en total verdi på 1,6 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

* For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

