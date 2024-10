Statkraft får støtte fra EUs innovasjonsfond til hydrogenprosjekt i Tyskland

Statkraft får støtte fra EU til planene om å etablere et produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Emden, Tyskland. Selskapet får forhandle om støtte på nesten 1,3 milliarder kroner til et prosjekt som består av et 200 MW elektrolyseanlegg og et 50 MW varmepumpesystem.



Anlegget som er tildelt støttemidler kan produsere opptil 20 000 tonn grønt hydrogen og opptil 50 000 MWh fornybar varme årlig. Statkraft leverer allerede fjernvarme til industrikunder i Emden fra et eksisterende biomasseanlegg. Finansieringen kommer fra EUs innovasjonsfond, som fremmer utviklingen av innovative teknologier for å redusere klimagassutslipp i Europa.

- Prosjektet i Emden er et viktig steg i vår vekststrategi for hydrogen i Tyskland. Vi ønsker å være en av de ledende produsentene av grønt hydrogen i Tyskland og er veldig fornøyde med at vi kan regne med EU-finansiering for dette viktige prosjektet for oss, sier Helge-Jürgen Beil, leder for Statkrafts hydrogensatsing i Tyskland.



Statkraft har allerede signert flere intensjonsavtaler med kunder for grønt hydrogen og fornybar fjernvarme i Emden. Selskapet vil nå gå i forhandlinger med EU om tildelingen.

- Statkrafts prosjekt representerer et banebrytende og viktig bidrag til energiomstillingen og utviklingen av et europeisk marked for hydrogen. Det er positivt at dette prosjektet vinner fram i konkurransen om EU-midler, sier energiminister Terje Aasland.

I første omgang arbeider Statkraft med et pilotprosjekt på 10 MW for produksjon av grønt hydrogen ved Emden-anlegget. En investeringsbeslutning for bygging av pilotanlegget, som vil forsyne fyllestasjoner for hydrogen i regionen, forventes å bli tatt i år.

- Den varslede støtten er en anerkjennelse av at Statkraft jobber innovativt med sin satsing innen hydrogen og utgjør et viktig bidrag til å realisere vår strategiske ambisjon om over tid å bli en betydelig aktør innen grønt hydrogen i Europa, avslutter Bjørn Holsen, direktør for hydrogen i Statkraft.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Fuglseth, pressetalsperson Statkraft AS

Tel: +47 913 70 572

E-post: geir.fuglseth@statkraft.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.