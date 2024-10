PolyPlank AB: Delårsrapport Januari-September 2024

Vd har ordet

Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse för våra miljöhus. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar. PolyPlank har utvecklat ett antal olika miljöhus som går att anpassa i olika storlekar för att passa de fastigheter där de ska placeras.

Under november kommer PolyPlank leverera ytterligare två miljöhus till Tingsryd, där vi tidigare levererat 9 miljöhus under 2024. Dessutom har bolaget erhållit order på miljöhus till Malmö respektive Göteborg. Värdet för dessa leveranser inkl montage uppgår till ca 1,1 MSEK. Leverans och montage skall ske under fjärde kvartalet 2024.

PolyPlank har erhållit en order från Zwero AB värd ca 1,4 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera två reflekterande bullerplank utanför förskolor i Västerviks kommun. Leverans och montage skall ske under hösten 2024.

Omsättningen för perioden uppgår till 5,5 MSEK mot föregående år 6,7. För tre kvartal uppgår omsättningen till 18,1 MSEK (24,4). Totalresultatet för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,9). Motsvarande för tre kvartal uppgår till -4,8 MSEK (-5,4). PolyPlanks omsättning har sjunkit under 2024 dock har vi minskat kostnaderna vilket ger full effekt under kommande kvartal.

PolyPlank AB och Stångåkonsult i Kalmar HB tecknade den 8 augusti en avsiktsförklaring gällande produktionsrättigheterna av de solabsorbenter som ingår i den patentfamilj som Stångåkonsult HB förfogar över. Den 14 oktober pressmeddelades att PolyPlanks huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB & LEJ Fastigheter AB, som ägs av Leif Jilkén har erhållit Godkänt europeiskt patent på ”Variabelt böjd solfångare” från EPO Europeisk Patentansökan. Länder som ingår i UP-patentet: Austria Belgium Bulgaria Denmark Estonia Finland France Germany Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal Romania (from 1 Sep) San Marino Slovenia Sweden.

Vi har fortsatt en utmanande konjunktur, men vi ser fram mot resten av 2024 och 2025 med tillförsikt. Vårt fokus på miljövänliga och samtidigt resistenta produkter helt utan tillsatser som vi är unika med fortsätter.

Marina Abrahamsson, VD

Tredje kvartalet 2024, koncernen

Omsättningen för perioden uppgick till 5,5 MSEK (6,7).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-2,3).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,9).

Totalresultat för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-2,9).

Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (639 186 632).

Tre kvartal 2024, koncernen

Omsättningen för perioden uppgick till 18,1 MSEK (24,4).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-3,9).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,8 MSEK (-5,4).

Totalresultat för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-5,4).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (639 186 632).

