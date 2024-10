Centro de Comando de Fluxo e Capacidade de Pacientes do KFSHRC: Modelo de Gestão Inteligente da Saúde

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instituições médicas de todo o mundo estão se esforçando para encontrar inovações de saúde sustentáveis para manter os melhores serviços de saúde, enfrentar desafios operacionais e gerenciar possíveis crises. O Centro de Comando de Fluxo e Capacidade de Pacientes do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) serve como um modelo líder de gestão de saúde baseada em IA. Por meio da análise de Big Data, essas tecnologias fornecem insights e estratégias que aprimoram os planos de ação e orientam as intervenções durante as crises, garantindo uma coordenação eficaz em todas as unidades hospitalares, aumentando a eficiência operacional.

Desde a sua criação, o centro realizou mais de 300.000 intervenções, resultando em uma redução significativa no tempo de espera no leito de 32 para 6 horas e uma redução de 14% no tempo de espera no atendimento de emergência. Além disso, o tempo de espera de farmácia e de laboratório melhoraram, com mais de 90% dos beneficiários sendo atendidos em menos de 15 minutos.

O centro monitora o fluxo de pacientes para manter a qualidade dos cuidados de saúde e garantir a conformidade com os padrões operacionais, reduzindo os custos. Também visa mitigar riscos e enfrentar possíveis desafios internos e externos, utilizando IA para prever o número de pacientes e preparar planos operacionais proativos para maximizar a eficiência.

Como Patrocinador Platinum na Global Health Exhibition, em Riade entre 21 e 23 de outubro, o KFSHRC mostra os métodos operacionais do centro. Ele mostra o papel do centro como uma das principais soluções de saúde da região, explorando seu papel no aprimoramento da eficiência, dos resultados de saúde e da experiência do paciente.

O sistema de operações do centro baseia-se em quatro pilares. Prever a Demanda por Serviços de Saúde - estágio proativo para alinhar os recursos com a demanda; Monitorar o Fluxo Real de Pacientes - alertas em tempo real para aumentar a capacidade de emergência e atendimento; Monitorar as Jornadas de Internação - monitoramento sincronizado de pacientes hospitalizados; e Monitorar a Sala de Cirurgia - preparação do ambiente necessário, alocação de recursos e coordenação de cronogramas de cirurgia para casos críticos.

O Centro de Comando de Fluxo e Capacidade de Pacientes foi lançado em setembro de 2021, incorporando o compromisso do KFSHRC de utilizar todos os recursos e as tecnologias mais recentes para aprimorar os resultados de saúde e a eficiência operacional. Desde então, o centro se estabeleceu como a solução de saúde especializada preferida dos pacientes e expandiu seus serviços para mais beneficiários.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos (AMCs) pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a34860b-8e3b-4061-909c-93576e4a9a78