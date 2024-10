Valeo - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

PARIS

Le 24 octobre 2024

Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, Valeo confirme sa guidance de marges et de cash flow libre 2024.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Valeo atteint 5,0 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires première monte enregistre une surperformance de 3 points.

Chiffre d’affaires de 5,0 milliards d’euros, en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants (pcc)

Chiffre d’affaires première monte en surperformance de +3 points (en baisse de 2 % à pcc) par rapport à la production automobile. Surperformance de l’ensemble des Divisions par rapport à la production automobile

Chiffre d’affaires de l’activité du remplacement en hausse de 3 % à pcc

Objectifs 2024 : Valeo maintient sa guidance de marges et de cash flow libre avec des marges significativement supérieures au second semestre par rapport au premier semestre, grâce à la gestion rigoureuse de ses activités et la mise en place de mesures d’ajustement de coûts dans un contexte de marché défavorable. L’objectif de chiffre d’affaires est ajusté à environ 21,3 milliards d’euros

Objectifs 2025 : Compte tenu de la dégradation de la conjoncture économique et de la forte incertitude autour des volumes de production automobile, Valeo publiera une guidance adaptée aux nouvelles conditions de marché lors de la publication de ses résultats 2024. Pour 2025, Valeo reste pleinement concentré sur la génération de cash flow libre et la réduction de son endettement. 2025 constitue ainsi une nouvelle étape au cours de laquelle Valeo vise une surperformance de ses ventes première monte par rapport à la production automobile et une amélioration significative de sa rentabilité et de sa génération de cash (en valeur absolue) par rapport à 2024.





« Au troisième trimestre, Valeo surperforme la production automobile de 3 points, ce qui constitue une amélioration par rapport au premier semestre 2024. La Division BRAIN surperforme le marché (+5 points) notamment grâce à la bonne dynamique de son activité Expérience Intérieure (écrans, Phone-As-A-Key et télématique). En ce qui concerne la Division LIGHT, les multiples lancements de production dans les principales régions du monde contribuent à l’amélioration de la surperformance (+4 points). La Division POWER continue de faire face à un environnement défavorable notamment lié aux volumes nettement plus faibles qu’attendus dans l’électrique haute tension. Grâce à la bonne tenue de ses activités traditionnelles, la Division affiche une surperformance de 1 point sur le trimestre.

Compte tenu de la conjoncture en dégradation, nous ajustons notre objectif de chiffre d’affaires 2024 à environ 21,3 milliards d’euros1. Nous restons pleinement concentrés sur la poursuite de la trajectoire d’amélioration de notre performance financière en ligne avec les objectifs de marge et de génération de cash que nous nous sommes fixés pour l’année 2024. L’amélioration significative de nos résultats au second semestre par rapport au premier semestre se traduira par l’atteinte de nos objectifs de marges et de cash flow libre. Cette performance est rendue possible grâce à l’engagement remarquable des équipes de Valeo dans la gestion rigoureuse de nos activités et la mise en place de mesures importantes d’ajustement de coûts.

Compte tenu de la conjoncture économique en dégradation et de la forte incertitude autour des volumes de production automobile, nous publierons une nouvelle guidance 2025 adaptée aux nouvelles conditions de marché lors de la publication de nos résultats 2024. Toujours focalisés sur la génération de cash, nous confirmons notre ambition de faire de 2025 une nouvelle étape d’amélioration significative de notre rentabilité et la réduction de notre endettement.»

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Au troisième trimestre 2024, chiffre d’affaires de 4 967 millions d’euros, en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA T3 2024 T3 2023 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Première monte 84 % 4 197 4 433 -5 % -1 % -2 % -2 % Remplacement 11 % 538 569 -5 % -4 % -4 % +3 % Divers 5 % 232 222 +5 % — % +2 % +2 % Total 100 % 4 967 5 224 -5 % -2 % -2 % -2 %

* A périmètre et taux de change constants (2)

La production automobile estimée par S&P Global Mobility est en baisse de 5% par rapport au troisième trimestre 2023. Cette baisse reflète à la fois les reports de lancements de production chez les clients et une demande marquée par les incertitudes autour de l’adoption des véhicules électriques.

Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre s’élève à 4 967 millions d’euros, en baisse de 5 % par rapport à la même période en 2023.

Les changements de périmètre ont un impact négatif (-1,6 %) principalement lié à la cession de l’activité Systèmes thermiques véhicules commerciaux intervenue à la fin du premier semestre.

Les variations des taux de change ont un impact négatif (-1,8 %) en raison, principalement, de l’appréciation de l’euro face au yen et au won.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en baisse de 2 %.

Le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 2 % à périmètre et taux de change constants. Il surperforme la production automobile de 3 points.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 3 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile et de l’attractivité croissante de l’offre de produits à valeur ajoutée.

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en hausse de 2 % à périmètre et taux de change constants.

Au troisième trimestre, surperformance du chiffre d’affaires première monte de 3 points

Chiffre d’affaires première monte***

(en millions d’euros) En % du CA T3 2024 T3 2023 Variation Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 46 % 1 916 1 966 -3 % — % +6 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 32 % 1 349 1 446 -7 % -4 % +1 pt dont Asie hors Chine 17 % 717 724 -1 % +3 % +10 pts dont Chine 15 % 632 722 -12 % -12 % -9 pts Amérique du Nord 20 % 844 918 -8 % -6 % -1 pt Amérique du Sud 2 % 88 103 -15 % +14 % +5 pts Total 100 % 4 197 4 433 -5 % -2 % +3 pts

* A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 15 octobre 2024

*** Chiffre d’affaires première monte par région de destination.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants est en baisse de 2 %, soit une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile.

En Europe et Afrique, la surperformance atteint 6 points par rapport à la production automobile : la Division POWER bénéficie de la croissance de ses activités hors propulsion électrique haute tension (systèmes thermiques, systèmes de transmission et 48 volts) grâce à la montée en cadence de productions pour le compte de constructeurs européens; cette dynamique vient plus que compenser les conséquences de la forte baisse du niveau d’activité sur certaines plateformes pour véhicules électriques ; la Division BRAIN affiche une forte croissance de son activité ADAS (notamment caméras frontales et caméras de vision) et de son activité Expérience Intérieure (en particulier écrans, Phone-As-A-Key et télématique) ; la Division LIGHT tire profit des nombreux lancements de production pour le compte de plusieurs constructeurs européens ;

En Asie, la surperformance est de +1 point :

e n Chine , la performance est de -9 points ; le Groupe poursuit le repositionnement de son portefeuille client (environ 50 % des ventes premières monte et 60% des prises de commandes sont enregistrées auprès de constructeurs en Chine hors JV depuis le début d’année 2024) ; la Division LIGHT bénéficie pleinement de la mise en production récente pour le compte d’un constructeur nord américain et de plusieurs constructeurs chinois notamment dans le domaine électrique ;

, la performance est de -9 points ; le Groupe poursuit le repositionnement de son portefeuille client (environ 50 % des ventes premières monte et 60% des prises de commandes sont enregistrées auprès de constructeurs en Chine hors JV depuis le début d’année 2024) ; la Division LIGHT bénéficie pleinement de la mise en production récente pour le compte d’un constructeur nord américain et de plusieurs constructeurs chinois notamment dans le domaine électrique ; en Asie hors Chine, Valeo affiche une surperformance de +10 points par rapport à la production automobile grâce à la bonne dynamique de la Division BRAIN dans le domaine de l’ADAS ; l’activité de la Division LIGHT a été pénalisée par les arrêts de production chez plusieurs constructeurs japonais, en partie liés au typhon survenu fin août ;

En Amérique du Nord, la performance est de -1 point, bien que la Division LIGHT bénéficie pleinement de la montée en puissance de la production d’un nouveau contrat pour le compte d’un constructeur nord américain dans le domaine électrique ;

En Amérique du Sud, le Groupe affiche une surperformance de +5 points par rapport à la production automobile.

Information sectorielle

Au troisième trimestre 2024, surperformance des trois Divisions, POWER affectée par la faiblesse de l’activité haute tension

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) T3 2024 T3 2023 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 2 470 2 694 -8 % -4 % +1 pt Electrique haute tension 189 220 -14 % -15 % -10 pts Activités traditionnelles 2 281 2 474 -8 % -3 % +2 pts BRAIN*** 1 214 1 210 — % — % +5 pts ADAS 776 793 -2 % -3 % +2 pts Expérience Intérieure 438 404 +9 % 7 % +12 pts LIGHT 1 270 1 280 -1 % -1 % +4 pts Autres 13 40 na na na Groupe 4 967 5 224 -9 % -2 % +3 pts

* A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 15 octobre 2024 (production mondiale T3 2024 : -5%)

*** Y compris l’activité Commandes sous volant

La croissance du chiffre d’affaires des Divisions varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Au cours du troisième trimestre, la Division POWER affiche une performance de +1 point (hors l’activité électrique haute tension, la surperformance de la Division POWER s’élève à +2 points). Les activités de la Division POWER traditionnelles (systèmes thermiques, systèmes de transmission et 48 volts) affichent une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile. Elles viennent plus que compenser la baisse de l’activité propulsion électrique haute tension (189 millions d’euros au troisième trimestre 2024 contre 220 millions d’euros sur la même période en 2023 soit une performance de -10 points par rapport à la production automobile) pénalisée fortement par la baisse d’activité de certaines plateformes pour véhicules électriques en Europe.

La Division BRAIN affiche une performance de +5 points, grâce à la surperformance de ses activités Expérience Intérieure (en particulier écrans, Phone-As-A-Key et télématique) et ADAS (caméra frontale et caméra de vision), notamment en Europe et en Asie hors Chine. Les activités Expérience Intérieure et ADAS enregistrent une surperformance de leurs chiffres d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants de respectivement +12 points et +2 points.

La Division LIGHT enregistre une performance de +4 points par rapport à celle de la production automobile. Elle tire profit de nombreux lancements de productions en Europe, et en Chine dont certains pour le compte de constructeurs chinois dans le domaine électrique. La Division bénéficie également pleinement de mises en production récentes pour le compte d’un constructeur nord américain dans le domaine électrique. Au Japon, le niveau d’activité de la Division a été pénalisé par les arrêts de production chez plusieurs constructeurs japonais, en partie liés au typhon survenu fin août

Objectifs 2024 et 2025

Objectifs 2024 :

Valeo maintient sa guidance de marges et de cash flow libre avec des marges significativement supérieures au second semestre par rapport au premier semestre, grâce à la gestion rigoureuse de ses activités et la mise en place de mesures d’ajustement de coûts dans un contexte de marché défavorable. L’objectif de chiffre d’affaires est ajusté à environ 21,3 milliards d’euros.

Guidance 2024 (a) (b) Guidance 2024 précédente (a) (b) Chiffre d’affaires en milliards d’euros ~ 21,3 ~ 22,0 EBITDA en % du chiffre d'affaires 12,1 % à 13,1 % 12,1 % à 13,1 % Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,0 % à 5,0 % 4,0 % à 5,0 % Cash flow libre



avant mesures ponctuelles et exceptionnelles d’ajustement de coûts (c) en millions d’euros ~ 500 ~ 500 Cash flow libre



après mesures ponctuelles et exceptionnelles d’ajustement de coûts (c) en millions d’euros ~ 350 ~ 350

(a) Génération de cash flow libre au S2 supérieure à celle du S1.

(b) Pour plus de marge de manœuvre, sur la base (i) d’une production automobile de véhicules légers, 3 % inférieure au scénario publié par S&P Global Mobility le 16 février 2024, et (ii) un chiffre d’affaires dans l’électrique haute tension d’environ 0,85 milliard d’euros en 2024.

(c) Ce coût comprend entre autres des mesures de restructuration potentielles.

Objectifs 2025 :

Les perspectives 2025 sont aujourd’hui marquées par une dégradation de la conjoncture économique et une forte incertitude autour des volumes de production des clients de Valeo, notamment du fait d’un ralentissement de l’économie chinoise, de l’application de normes environnementales décidées ou potentielles en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, ainsi que de retards de programmes et de gestion des stocks chez nos clients.

Ainsi, Valeo publiera sa guidance 2025 adaptée aux nouvelles conditions de marché, lors de la publication de ses résultats 2024. Pour 2025, Valeo reste pleinement concentré sur la génération de cash flow libre et la réduction de son endettement : 2025 constitue ainsi une nouvelle étape au cours de laquelle Valeo vise une surperformance de ses ventes première monte par rapport à la production automobile et une amélioration significative de sa rentabilité et de sa génération de cash (en valeur absolue) par rapport à 2024.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels 2024 : 27 février 2025

Opérations financières et notation financière

Le 11 mars, Valeo a annoncé la mise en œuvre son programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 22 mars, l’agence de notation Moody’s a confirmé ses notes « Baa3 », perspective « négative » à la dette long terme et « P3 » de la dette court terme de Valeo. Cliquer ici

Le 3 avril, l’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé la notation BB+ de la dette long terme de Valeo, modifiant sa perspective sur sa note de « stable » à « négative ». Cliquer ici

Le 4 avril, Valeo a annoncé le lancement d’une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant de 850 millions d’euros à échéance avril 2030. Cliquer ici

Le 15 mai, Valeo a annoncé la finalisation de son programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 26 septembre, l’agence Moody’s Ratings (Moody’s) a révisé sa note de la dette long terme de Valeo de « Baa3 » à « Ba1 » et du billet de trésorerie court terme de « Prime-3 » à « Non-Prime ». La perspective est négative. Cliquer ici

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Annexes

Informations relatives à fin septembre

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires 9 mois

(en millions d’euros) En % du CA 9 mois 2024 9 mois 2023 Variation Var. à pcc* Change Périmètre Première monte 84 % 13 492 13 977 -3 % -1 % -1 % -1 % Remplacement 11 % 1 728 1 736 — % +4 % -3 % -2 % Divers 5 % 864 723 +20 % +21 % -1 % -1 % Total 100 % 16 084 16 436 -2 % — % -1 % -1 %

*A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros) En % du CA 9 mois 2024 9 mois 2023 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 48 % 6 517 6 657 -2 % +1 pt Asie et Moyen-Orient et Océanie 30 % 4 036 4 331 -2 % -1 pt dont Asie hors Chine 16 % 2 138 2 254 +2 % +7 pts dont Chine 14 % 1 898 2 077 -5 % -7 pts Amérique du Nord 20 % 2 678 2 702 — % +1 pt Amérique du Sud 2 % 261 287 — % +2 pts Total 100 % 13 492 13 977 -1 % +1 pt

*A périmètre et taux de change constants

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions

(en millions d’euros) 9 mois 2024 9 mois 2023 Var. CA Var. CA

OEM * Perf. ** POWER 8 162 8 645 -6 % -5 % -3 pts Electrique haute tension 702 1 067 -34 % -37 % -35 pts Activités traditionnelles 7 460 7 578 -2 % — % +2 pts BRAIN*** 3 783 3 658 +3 % +4 % +6 pts ADAS 2 436 2 356 +3 % +3 % +5 pts Expérience Intérieure 1 349 1 284 +5 % +5 % +7 pts LIGHT 4 123 4 096 +1 % +1 % +3 pts Autres 16 37 na na na Groupe 16 084 16 436 -2 % -1 % +1 pt

* A périmètre et taux de change constants .

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 15 octobre 2024 (production mondiale 9 mois : -2%)

***Y compris l’activité Commandes sous volant

Information sectorielle 2023

Information sectorielle

(en millions d’euros) POWER BRAIN* LIGHT Autres* Groupe Chiffre d’affaires 11 571 4 878 5 541 54 22 044 EBITDA 1 171 690 736 50 2 647 Frais de R&D nets -895 -728 -396 -10 -2 029 Investissements corporels et incorporels 715 869 563 66 2 213 Actifs sectoriels 6 948 3 519 2 967 275 13 709

*Conformément à la nouvelle structure organisationnelle du Groupe effective depuis le 30 juin 2024, l’activité Commandes sous volant est présentée comme faisant partie de la Division BRAIN.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2023 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2024 (sous le numéro D.24-0218).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d’euros de CA en 2023 | 109 600 collaborateurs, 28 pays, 159 sites de production, 64 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 30 juin 2024.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

