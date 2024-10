Bigbanki 2024. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartali lõpuks rekordilise 2,1 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 158 miljoni euro võrra (+8%) ja aastaga 451 miljoni euro võrra (+28%). Kõik kolm peamist tooteliini näitasid soliidset kvartalikasvu. Ärilaenuportfell kasvas 46 miljoni euro võrra (+7%) 703 miljoni euroni, eluasemelaenuportfell 78 miljoni euro võrra (+17%) 534 miljoni euroni ja tarbimislaenuportfell 36 miljoni euro võrra (+4%) 837 miljoni euroni.

Hoiuste poolel näitas kolmandas kvartalis korralikku kasvu tähtajaliste hoiuste portfell. Kvartaliga kasvas see 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,25 miljardi euroni (+7%). Säästuhoiuseportfell kahanes kvartaliga 82 miljoni euro võrra 1,01 miljardi euroni. Seda põhjustas eelkõige jätkuv trend, mille kohaselt lühiajalisi säästutooteid kasutavad hoiusekliendid asendasid Bigbanki säästuhoiuse peamiselt 3–9 kuu pikkuse tähtajalise hoiusega, et kindlustada vastavaks perioodiks soovitud intressimäär. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+0,5%) ja aastaga 484 miljoni euro võrra (+27%) 2,27 miljardi euroni.

Bigbanki 2024. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 27,6 miljonit eurot. 2023. aasta samal perioodil oli see 29,4 miljonit eurot. Kolmandas kvartalis teenis Bigbank puhaskasumit 11,8 miljonit eurot ehk võrreldes 2023. aasta kolmanda kvartaliga 0,6 miljoni euro võrra vähem (-5%).

Kontserni netointressitulu võrreldes 2023. aasta kolmanda kvartaliga kasvas: 2024. aasta kolmanda kvartali netointressitulu oli 27,7 miljonit eurot (III kvartal 2023: 26,1 miljonit eurot), mis teeb kasvuks 1,6 miljonit eurot ehk 6%. Esimese üheksa kuu netointressitulu oli 79,1 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 6,3 miljonit eurot (+9%).

Kolmandas kvartalis püsis laenuportfelli krediidikvaliteet võrreldes eelmise kvartaliga stabiilsena. Võrdluses 2023. aasta näitajatega on siiski märgatav teatav halvenemine tarbimis- ja ärilaenude portfellis, ent see on tingitud kvaliteedi langusest 2024. aasta esimeses kvartalis. Kodulaenude portfell on jätkuvalt väga hea kvaliteediga.

Neto laenunõuete allahindluse ja eraldiste kulu kokku oli 4,2 miljonit eurot. Võrreldes teise kvartaliga (6,3 miljonit eurot) on see märgatav langus (-2,1 miljonit eurot). Võrreldes 2023. aasta kolmanda kvartaliga, mil vastav näitaja oli 5,0 miljonit eurot, on langus 0,8 miljonit eurot.



Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes suurenes Kontserni tulumaksukulu 0,6 miljoni euro võrra 2,4 miljoni euroni. Peamiseks põhjuseks oli 2023. aasta lõpus Lätis kehtestatud avansiline tulumaks, mis eelmisel aastal jõudis finantsnumbritesse alles neljandas kvartalis, aga 2024. aastal mõjutab kõiki kvartaleid.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kolmanda kvartali lõpus 48,7 miljoni euroni. Kvartali jooksul müüs Kontsern põllumaid 0,3 miljoni euro väärtuses.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kvartal 2024 III kvartal 2023 9 kuud 2024 9 kuud 2023 Neto intressitulu 27 717 26 090 79 090 72 790 Neto teenustasud 2 316 2 097 6 725 6 116 Netokasum finantsvaradelt 1 023 3 965 4 101 4 976 Neto tegevustulud -974 -1 033 -2 800 -1 686 Neto tegevustulud kokku 30 082 31 119 87 116 82 196 Palgakulud -6 813 -6 072 -19 576 -17 687 Halduskulud -2 827 -3 845 -8 781 -11 158 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 145 -2 001 -6 297 -4 361 Tegevuskulud kokku -11 785 -11 918 -34 654 -33 206 Eraldiste tulu (kulu) 1 223 79 -106 -882 Kasum enne allahindluste kulu 19 520 19 280 52 356 48 108 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -5 410 -5 023 -19 293 -13 985 Kasum enne maksustamist 14 110 14 257 33 063 34 123 Tulumaks -2 371 -1 887 -5 503 -4 169 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 11 739 12 370 27 560 29 954 Kasum (kahjum) lõppenud tegevustest 0 61 29 -557 Aruandeperioodi kasum 11 739 12 431 27 589 29 397 Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.09.2024 30.06.2024 31.12.2023 korrigeeritud* 30.09.2023 Raha ja raha ekvivalendid 475 284 626 081 518 672 406 837 Võlaväärtpaberid 14 992 9 907 15 400 14 942 Nõuded klientidele 2 059 625 1 902 001 1 662 002 1 608 720 Muud varad 87 126 89 255 91 324 88 709 Varad kokku 2 637 027 2 627 244 2 287 398 2 119 208 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 274 269 2 264 137 1 946 314 1 791 581 Allutatud võlakirjad 83 437 88 148 76 109 71 490 Muud kohustised 14 585 22 113 20 182 18 909 Kohustised kokku 2 372 291 2 374 398 2 042 605 1 881 980 Omakapital 264 736 252 846 244 793 237 228 Kohustised ja omakapital kokku 2 637 027 2 627 244 2 287 398 2 119 208





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar: „2024. aasta kolmas kvartal tähistas Bigbanki jaoks stabiilse ja strateegilise kasvu jätku, kusjuures olulise teetähisena ületas meie brutolaenuportfell esmakordselt 2 miljardi euro piiri, jõudes 2,1 miljardini. Meie panga strateegia keskendub stabiilsele kasvule kodulaenude ja ärilaenude tooteliinides, mis kajastub ka tulemustes. Kolmandas kvartalis kasvas meie brutoportfell 158 miljoni euro võrra (+8%), mis on suurim kvartaalne kasv Bigbanki ajaloos. Eraldi tõstaksin seejuures esile kodulaenude portfelli kvartalikasvu 78 miljoni euro võrra (+17%) kogusummas 534 miljoni euroni. Langevate intresside keskkonnas saame rahul olla ka netointressitulu korraliku kasvuga nii eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes (+6%) kui ka 9 kuu lõikes võrreldes eelmise aasta sama perioodi näitajaga (+9%).“

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS ( www.bigbank.ee ) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30. septembri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,6 miljardit eurot ning omakapital 264,7 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

