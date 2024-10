GTT : Chiffre d’affaires de 465 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 55% ; poursuite de la dynamique de commandes

Chiffre d’affaires de 465 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 55% ; poursuite de la dynamique de commandes

Chiffre d’affaires 9M 2024 : 464,7 M€, +54,9 % vs 9M 2023

Niveau de commandes soutenu : 68 méthaniers, 12 éthaniers, 1 FSRU, 1 FLNG, 12 porte-conteneurs propulsés au GNL et 1 navire de soutage GNL

Objectifs 2024 : chiffre d’affaires et EBITDA attendus en haut des fourchettes





Paris – Le 25 octobre 2024. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2024.

Commentant ces résultats, Jean-Baptiste Choimet, Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec un total de 68 commandes de méthaniers, 12 commandes d’éthaniers, une commande d’unité de regazéification et une commande d’unité de liquéfaction de GNL au cours des neufs premiers mois de 2024, la performance commerciale de notre activité principale est particulièrement soutenue. La croissance de la demande de GNL génère en effet des besoins additionnels de méthaniers, soutenus par les investissements en cours dans des usines de liquéfaction et l’augmentation des capacités de construction des chantiers navals.

S’agissant du GNL carburant, GTT a enregistré 12 commandes de porte-conteneurs et une commande de navire de soutage au cours du troisième trimestre 2024, dans un contexte de croissance des commandes de navires neufs alimentés au GNL, mais également de concurrence accrue de la part des technologies de confinement commercialisées par les chantiers chinois.

Notre pôle Services, incluant les activités d’Ascenz Marorka, a remporté, depuis le début de l’année, des contrats importants avec des armateurs de premier plan, soulignant la pertinence de nos solutions digitales. Enfin, Elogen, notre filiale spécialisée dans les électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène vert, affiche un chiffre d’affaires quasiment stable, dans un volume de marché faible et avec un très bas niveau de prises de commandes.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation, comme en témoigne l’obtention, au cours des neuf premiers mois 2024, de nombreuses approbations de la part de sociétés de classification, notamment dans les domaines du transport d’hydrogène liquide et des carburants alternatifs.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024 progresse de près de 55% par rapport à celui des neuf premiers mois de 2023, porté par l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction. Ainsi, en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses objectifs 2024 et anticipe désormais d’atteindre le haut des fourchettes initiales. »

Evolution des activités du Groupe au cours des neuf premiers mois de 2024

- Méthaniers : poursuite de la dynamique de commandes

Au cours des neuf premiers mois de 2024, GTT a enregistré 68 commandes de méthaniers, dont 18 méthaniers de très grande capacité (271 000 m3). La livraison de l’ensemble de ces navires est prévue entre 2026 et 2031. Sur la période, GTT a également reçu une commande de FSRU1 et une commande de FLNG2.

- Ethaniers : une position de pionnier

Au cours des neuf premiers mois de 2024, GTT a reçu 12 commandes relatives à des éthaniers de grande capacité (dont huit de très grande capacité, soit 150 000 m3, correspondant à une première mondiale), dont la livraison interviendra en 2026 et 2027.

- GNL carburant : reprise de l’activité dans un contexte de concurrence accrue

En juillet 2024, GTT a reçu une commande de la part du chantier naval HD KSOE pour concevoir les réservoirs cryogéniques de 12 porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL, pour le compte de CMA CGM. La livraison de ces porte-conteneurs est prévue entre le deuxième trimestre 2027 et le deuxième trimestre 2028.

Également au troisième trimestre 2024, GTT a reçu une nouvelle commande du groupe Ibaizabal pour un navire de soutage GNL d’une capacité de 18 600 m3, destiné à être affrété par TotalEnergies.

Ces commandes marquent une reprise de l’activité de GNL carburant dans un contexte de croissance des commandes de navires neufs propulsés au GNL, mais également de concurrence accrue de la part des technologies de confinement commercialisées par les chantiers chinois.

Dans ce contexte, GTT a poursuivi ses efforts de développement de nouvelles applications pour répondre aux exigences environnementales et annoncé la première mise en œuvre de son concept « 1 barg » en collaboration avec un chantier asiatique. Ce concept innovant sera appliqué aux cuves de 12 porte-conteneurs propulsés au GNL récemment commandés (voir ci-dessus). Il permettra à ces navires de répondre aux futures réglementations portuaires imposant le raccordement électrique des navires à quai.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, GTT a également reçu une commande pour équiper, en collaboration avec Nikkiso, dix porte-conteneurs propulsés au GNL avec le système de reliquéfaction Recycool™. Développé par GTT, ce système avancé de gestion passive des gaz d'évaporation permet de réduire de manière significative les émissions de CO 2 des navires propulsés au GNL.

- Services et solutions digitales : nouveaux contrats, pré-études d’engineering, services d’assistance des navires en opération, certification « cyber-sécurité » et acquisition de VPS

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le chiffre d’affaires de l’activité Services, incluant les solutions digitales d’Ascenz Marorka, a progressé de +41% grâce notamment à de nouveaux succès commerciaux avec des armateurs de premier plan. En particulier, la solution de routage météorologique d’Ascenz Marorka a été choisie pour équiper plusieurs navires de la flotte de la compagnie maritime Latsco, et sa solution « Smart Shipping » pour équiper l’ensemble de la flotte de méthaniers de l’armateur Gazocean.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a obtenu la certification d’approbation de type « cyber-sécurité », de la part de la société de classification Bureau Veritas, pour ses solutions digitales.

Enfin, rappelons que, le 25 février 2024, GTT a acquis la société danoise VPS (Vessel Performance Solutions), spécialisée dans la gestion de la performance des navires. Cette acquisition complète l’expertise de GTT et de sa filiale Ascenz Marorka dans le domaine du smart shipping, avec l’apport de solutions innovantes reposant notamment sur l’analyse de données opérationnelles des navires, sans utilisation de capteurs embarqués. Les systèmes conçus par VPS équipent aujourd’hui plus de 1 200 navires à travers le monde.

- Elogen

La structuration et la phase d’industrialisation se poursuivent avec un doublement de la cadence de stacks produits depuis le début de l’année. Dans un volume de marché faible et avec un très bas niveau de prises de commandes, Elogen porte une attention particulière à l’évolution de ses coûts.

- Innovation : développement continu de nouvelles technologies

GTT a obtenu plusieurs Approbations de Principe (AiP3) lors du salon Gastech à Houston en septembre 2024 :

trois AiPs ouvrant la voie à l’utilisation de l’ammoniac (ABS et Bureau Veritas) et du méthanol (Bureau Veritas) comme carburants alternatifs pour les navires propulsés au GNL équipés du système Mark III. Cela permet aux armateurs de préparer leurs navires à une conversion future sans modifications structurelles majeures.





deux AiPs de Lloyd’s Register et de Bureau Veritas pour le nouveau concept avant-gardiste de méthanier de 200 000 m³, spécialement conçu pour une vitesse optimisée. En intégrant trois cuves (contre quatre traditionnellement), ce design permet de livrer la même quantité de GNL annuellement, tout en réduisant la consommation de carburant avec une vitesse de croisière réduite. Avec des coûts d'investissement et d'exploitation réduits, cette solution permet aux armateurs de diminuer d’environ 5 % le coût unitaire du transport et de réduire leurs émissions de CO 2 d’environ 20%.





Rappelons également qu’en janvier 2024, dans le cadre d’un projet de développement commun entre GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas, GTT a reçu deux AiPs de la part de Bureau Veritas, l’une pour la conception d'un système de confinement à membranes cryogéniques pour l'hydrogène liquéfié, l’autre pour la conception préliminaire d’un hydrogénier de grande capacité. Ces approbations constituent un premier succès dans la perspective du développement d’une filière de transport d’hydrogène liquide.

Par ailleurs, GTT a obtenu, en juin 2024, deux approbations majeures de la part de Bureau Veritas et Lloyd’s Register pour GTT NEXT1, sa technologie de confinement du GNL de dernière génération. Cette solution de pointe combine le meilleur des technologies de GTT, pour offrir des performances optimales et une fiabilité renforcée pour le transport du GNL.

- GTT Strategic Ventures

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le fonds d’investissement de GTT a pris des participations minoritaires dans quatre sociétés, dont trois au premier semestre et une au troisième trimestre.

Au premier semestre 2024 :

Energo, l’expert technologique français de la production de molécules de synthèse par procédé de catalyse plasma ;

CryoCollect, une société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de traitement, de liquéfaction et de séparation des gaz tels que le biométhane, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène ; Seaber.io, une entreprise de logiciel finlandaise spécialisée dans la digitalisation des processus de planification et d'affrètement pour le transport maritime en vrac.







Au troisième trimestre 2024, GTT a annoncé avoir pris une participation minoritaire dans Bluefins, une startup innovante dans le domaine des systèmes de propulsion des navires. Société française fondée en 2021, Bluefins a développé une technologie inspirée des nageoires caudales des baleines. Installé à l'arrière des navires, ce système utilise des mécanismes articulés pour convertir le mouvement de tangage en propulsion avant, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2, SOx et NOx de l’ordre de 20%.

Bluefins est le septième investissement réalisé par GTT Strategic Ventures depuis sa création en 2022.

Adhésion au MAMII

En septembre 2024, GTT a rejoint le MAMII4, une initiative de réduction des émissions de méthane dans l'innovation maritime. Aux côtés de leaders tels que BP et CMA CGM, le Groupe s’engage à développer des solutions innovantes pour mesurer et réduire les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Cette adhésion démontre l’engagement du Groupe à participer à la décarbonation de l'industrie maritime et sa volonté de collaborer avec des partenaires de premier plan pour un avenir plus durable.

Processus de validation SBTi

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition écologique, GTT s’est fixé une trajectoire ambitieuse de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) consistant à réduire de -55% ses émissions de scope 1 et 2, ainsi que de -33% celles de scope 3, d’ici 2033. Cette démarche s’inscrit dans la feuille de route RSE 2024-2026 du Groupe, publiée au mois de janvier 2024, et a été soumise à la Science-Based Targets Initiative (SBTi).

A la suite des échanges avec la SBTi dans le cadre de l’examen de cette trajectoire, le Groupe GTT a finalement choisi de ne pas poursuivre le processus de validation. En effet, les approches méthodologiques proposées par la SBTi ne sont, à ce jour, pas adaptées au modèle d’affaires de l’entreprise, car du fait de son activité de licences, celles-ci conduiraient GTT à exclure les catégories 1 (matériaux) et 11 (usage des systèmes de confinement) de son objectif de réduction des émissions indirectes. Ces deux catégories représentant l’essentiel des émissions de scope 3 de GTT, le Groupe a décidé de les maintenir dans son objectif de réduction afin de ne pas réduire celui-ci à un périmètre minimum d’activités (par exemple les déplacements professionnels), qui ne reflèterait ni le profil d’émissions du Groupe ni son impact sur la décarbonation du secteur maritime.

Dans un souci de transparence et en cohérence avec ses engagements, GTT continuera de communiquer des informations sur sa trajectoire de réduction des émissions de GES, permettant ainsi à ses parties prenantes d’évaluer sa contribution à la réduction des émissions de carbone dans le secteur maritime, et participera aux initiatives sectorielles associées.

Carnet de commandes au 30 septembre 2024

Au 1er janvier 2024, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 311 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 39 méthaniers, 4 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 68 méthaniers, 12 éthaniers, 1 FSRU et 1 FLNG

Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 350 unités, dont :

325 méthaniers ;

16 éthaniers ;

2 FSRU ;

2 FLNG ;

5 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 28 navires et les commandes de 12 porte-conteneurs et d’un navire de soutage GNL, le nombre de navires en commande au 30 septembre 2024 s’élève à 61 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé des neufs premiers mois de 2024

(en millions d'euros) 9M 2023 9M 2024 Var. Chiffre d'affaires 300,0 464,7 +54,9 % Dont nouvelles constructions 272,6 429,0 +57,4 % dont méthaniers / éthaniers 246,9 400,4 +62,2 % dont FSU5 2,4 - -100,0 % dont FSRU6 - - - dont FLNG7 - 2,7 na dont réservoirs terrestres 3,4 1,7 -50,7 % dont navires propulsés au GNL 19,9 24,2 +22,0 % Dont électrolyseurs 6,7 6,6 -1,3 % Dont services 20,7 29,1 +40,7%

Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2024 s’élève à 464,7 M€, en hausse de 54,9 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 429,0 M€, en hausse de 57,4 % par rapport au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023, bénéficiant de l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 400,4 M€ (+62,2%), celles des FLNG à 2,7 M€ et celles des réservoirs terrestres à 1,7 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (24,2 M€, +22,0%) bénéficient désormais des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 6,6 M€ pour les neuf premiers mois de 2024, contre 6,7 M€ pour les neuf premiers mois de 2023, dans un contexte de marché difficile.

Le chiffre d’affaires lié aux services, qui inclut les solutions digitales, affiche une progression de 40,7%, pour s’établir à 29,1 M€ au cours des neuf premiers mois 2024, en raison notamment de la croissance des revenus générés par les services d’assistance des navires en opération, des services digitaux, ainsi que des études d’avant-projet.





Objectifs 2024 attendus en haut des fourchettes

Dans son communiqué des résultats annuels 2023 publié le 26 février 2024, le Groupe a publié les objectifs suivants pour 2024, en supposant une absence de reports ou annulations significatifs de commandes, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 M€ ;

un EBITDA consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 M€ ;

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2024, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé8.





Compte tenu de l’absence de décalage significatif dans les calendriers de construction des navires au cours des neuf premiers mois de 2024, le Groupe anticipe désormais d’atteindre le haut des fourchettes de chiffre d’affaires et d’EBITDA indiquées en février dernier.

***

Présentation du point sur l’activité des neuf premiers mois de 2024

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité des neufs premiers mois 2024 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra vendredi 25 octobre 2024, à 18h15, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 25 octobre 2024 à 17h45.

Agenda financier

Publication des résultats annuels 2024 : le 20 février 2025 (après clôture de bourse)

Activité du premier trimestre 2025 : le 17 avril 2025 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : le 11 juin 2025

Publication des résultats semestriels 2025 : le 29 juillet 2025 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2025 : le 31 octobre 2025 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2024, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 30 juillet 2024. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

