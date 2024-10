Exosens : Poursuite de la forte dynamique de croissance et amélioration significative de la marge brute ajustée sur les 9M 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 28 OCTOBRE 2024





NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2024

POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET

AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA MARGE BRUTE AJUSTÉE

RÉSULTATS PARFAITEMENT EN LIGNE

AVEC LES OBJECTIFS 2024





FAITS MARQUANTS

Forte hausse du chiffre d’affaires de +47,4%, à 274,4 millions d'euros sur les 9M 2024, en raison d’une croissance organique soutenue (+33,1%) et de l’intégration réussie des acquisitions ciblées ( bolt-on ) de 2023

Augmentation significative de la marge brute ajustée, à 132,8 millions d'euros sur les 9M 2024 (marge de 48,4%, en hausse de 492 points de base par rapport aux 9M 2023), portée par la croissance des volumes de ventes, l'amélioration des rendements, ainsi qu’un mix produit favorable

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour l’année 2024







Exosens (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, publie ce jour son chiffre d'affaires et sa marge brute ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024.

Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens, déclare :

« Les neuf premiers mois de l’année 2024 ont été une période charnière pour Exosens, marquée par une forte croissance organique de +33,1%, et l'intégration réussie de nos acquisitions stratégiques de 2023. Nous avons également poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie d’acquisitions ciblées avec trois opérations annoncées depuis le début de l'année. Ces étapes clés ont renforcé notre portefeuille de produits et notre leadership dans les technologies critiques d'amplification et de détection. En continuant sur cette dynamique, nous sommes bien positionnés pour saisir les opportunités futures et exécuter avec succès notre stratégie de développement combinant croissance interne et externe. »





Poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2024

En millions d’euros 9M 2023 9M 2024 Croissance

reportée (%) Croissance organique (%) Amplification 140,0 200,5 +43,2% +43,2% Détection & Imagerie 47,4 76,8 +62,0% +6,2% Éliminations & Autres (1,2) (2,9) n/a n/a Chiffre d’affaires total 186,2 274,4 +47,4% +33,1%





Exosens a réalisé une forte performance sur les neuf premiers mois de 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé atteignant 274,4 millions d'euros, en croissance significative de +47,4% (soit 88,2 millions d'euros) par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

Cette hausse du chiffre d'affaires a été principalement portée par une forte croissance organique de +33,1% comparé à la même période de l’année dernière, résultant d’une augmentation significative des volumes de ventes du Groupe et d’un mix produit favorable.

L’intégration réussie de Telops, El-Mul et Photonis Germany (anciennement ProxiVision), acquises respectivement en octobre 2023, juillet 2023 et juin 2023, a également contribué à cette croissance soutenue du chiffre d’affaires du Groupe. Les équipes de vente et de R&D collaborent désormais efficacement, ce qui démontre la capacité d'Exosens à favoriser le croisement des technologies et à étendre son rayonnement commercial à l’échelle mondiale.

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 200,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en croissance de +43,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2023. Cette forte hausse du chiffre d’affaires a été portée par l’accroissement des volumes de ventes du Groupe, un mix produit favorable et la poursuite de l’excellence opérationnelle.

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie a atteint 76,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de +62,0 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023, reflétant principalement un effet mix produit favorable et des synergies commerciales, ainsi que l’intégration réussie des acquisitions ciblées (bolt-on) de 2023.

Exosens a démarré le processus d'intégration de LR Tech et Centronic, acquises respectivement en septembre 2024 et juillet 2024, celui-ci devant être finalisé d'ici la fin de l'année. Le chiffre d'affaires et la marge brute ajustée sur les neuf premiers mois de 2024 n'incluent pas à ce stade la contribution de ces deux acquisitions.

La croissance organique s’est élevée à +6,2% sur les neuf premiers mois de 2024, soulignant une accélération comparé à la croissance de +2,8% enregistrée par le Groupe au premier semestre 2024. Cette performance a reflété principalement des gains de parts de marché grâce au lancement d'un nouveau produit, ainsi qu’une forte croissance dans le domaine des caméras scientifiques pour des applications de recherche. Elle a également été portée par une hausse de la demande de détecteurs de neutrons et gamma pour le marché des petits réacteurs modulaires, en particulier aux États-Unis.





Hausse significative de la marge brute ajustée sur les neuf premiers mois de 2024

9M 2023 9M 2024 Croissance En m€ % du CA En m€ % du CA Reportée

En % Organique

En % Amplification 59,2 42,3% 93,8 46,8% +58,3% Détection & Imagerie 21,6 45,6% 38,9 50,7% +80,0% Éliminations & Autres 0,1 n/a 0,1 n/a n/a Marge brute ajustée 80,9 43,5% 132,8 48,4% +64,1% +48,3%





Exosens a enregistré une augmentation significative de sa marge brute ajustée sur les neuf premiers mois de 2024, tant au niveau du Groupe que de ses deux segments, en raison principalement de la hausse des volumes de ventes, de l’amélioration des rendements et d’un effet mix produit favorable.

La marge brute ajustée du Groupe s'est élevée à 132,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, reflétant une croissance de +64,1% sur une base reportée (+48,3% en organique) comparé aux neuf premiers mois de 2023. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a été de 48,4 % sur les neuf premiers mois de 2024, en amélioration de 492 points de base comparé à la même période de l’année dernière.

La marge brute ajustée du segment Amplification s'est élevée à 93,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024 (en hausse de 58,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2023), soit une marge de 46,8% (contre 42,3% sur les neuf premiers mois de 2023). Cette augmentation du taux de marge a reflété principalement la hausse des volumes de ventes, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection & Imagerie a atteint 38,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024 (en hausse de 80,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2023), soit une marge de 50,7% (contre 45,6% sur les neuf premiers mois de 2023). Cette amélioration du taux de marge a reflété notamment un effet mix produit favorable, l'amélioration des rendements et des synergies de coûts au niveau de la chaîne d'approvisionnement.





Événement post-clôture

Le 22 octobre 2024, Exosens a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de NVLS, une société spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements portables de vision nocturne et thermique. Entreprise espagnole de 63 employés, NVLS a développé une forte expertise dans le domaine des équipements portables de vision nocturne, offrant des dispositifs ultra-compacts à large champ de vision, qui améliorent l’analyse de son environnement dans le cadre de missions terrestres et aériennes.

Cette acquisition permettra à NVLS de développer ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie, et à Exosens d’élargir son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique et de renforcer ses capacités d'innovation sur le long terme pour des plateformes multi-capteurs qui utiliseront des détecteurs et des caméras.

La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois. Les conditions de la transaction restent soumises aux autorisations et approbations habituelles.

L’acquisition de NVLS représente une nouvelle étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance d’Exosens. Elle marque la troisième acquisition ciblée (bolt-on) annoncée par le Groupe depuis le début de l'année, après LR Tech et Centronic, acquises respectivement en septembre 2024 et juillet 2024. Le chiffre d’affaires total combiné de ces trois sociétés atteint 26 millions d’euros sur la base de leur dernier exercice fiscal reporté (en normes comptables GAAP locales).





Perspectives 2024

Compte tenu de la forte performance réalisée par le Groupe sur les neuf premiers mois de l'année, Exosens est parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l’entrée en bourse, et notamment les éléments suivants :

Une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15% - 20% et une croissance totale du chiffre d’affaires, incluant les acquisitions de l’année 2024, d’environ 30% ;

Un EBITDA ajusté d’au moins 115 millions d’euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d’EBITDA ajustée légèrement supérieure à la marge d’EBITDA de 2023 ;

Une marge d’EBIT ajustée comprise entre 24% et 25%, avec une cash conversion de 75% à 80% ;

Un effet de levier d'environ 1,6x d'ici la fin de l'année, incluant les acquisitions récentes et prévues.





Calendrier financier

3 mars 2025 : Résultats annuels 2024 (avant ouverture du marché)







À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All- Tradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Plus d’informations : exosens.com





Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Presse

Brunswick, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78





ANNEXES





Chiffre d’affaires du T3 2024

En millions d’euros T3 2023 T3 2024 Croissance

reportée (%) Croissance organique (%) Amplification 45,7 62,0 +35,7% +35,7% Détection & Imagerie 16,0 26,4 +65,6% +12,9% Éliminations & Autres (0,4) (0,9) n/a n/a Chiffre d’affaires total 61,2 87,5 +43,0% +29,3%





Marge brute ajustée du T3 2024

T3 2023 T3 2024 Croissance En m€ % du CA En m€ % du CA Reportée

En % Organique

En % Amplification 17,1 37,5% 28,6 46,1% +66,8% Détection & Imagerie 7,2 45,1% 13,2 49,8% +82,8% Éliminations & Autres 0,0 n/a 0,0 n/a n/a Marge brute ajustée 24,3 39,7% 41,7 47,6% +71,3% +53,4%





Chiffre d’affaires de l’année 2023 par trimestre

En millions d’euros T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 2023 Amplification 43,8 50,6 45,7 69,9 209,9 Détection & Imagerie 14,3 17,1 16,0 35,1 82,5 Éliminations & Autres (0,2) (0,7) (0,4) 0,6 (0,6) Chiffre d’affaires total 57,9 67,1 61,2 105,6 291,8





Marge brute ajustée de l’année 2023 par trimestre

En millions d’euros T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 2023 Amplification 18,4 23,7 17,1 34,1 93,3 Détection & Imagerie 6,5 7,9 7,2 16,1 37,7 Éliminations & Autres 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Marge brute ajustée 24,9 31,7 24,3 50,2 131,1





Définitions

La croissance organique est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe à périmètre constant, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés éventuellement acquises après la clôture de la période « n-1 »), par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés, indépendamment de leur date d’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe. La croissance organique au titre de la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 exclut ainsi la contribution des sociétés Telops, El-Mul, et Photonis Germany (anciennement ProxiVision), acquises respectivement par le Groupe en octobre 2023, juillet 2023, et juin 2023.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (ii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2). Les dépréciations et amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise, inclus dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la partie des actifs immobilisés correspondant aux allocations des prix d’acquisition.

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier représente le ratio dette nette / EBITDA ajusté tel que défini dans le Nouveau Contrat de Crédits Senior conclu par le Groupe dans le cadre du refinancement réalisé à l’occasion de son introduction en bourse.





Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

