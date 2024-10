Norsk Hydro: Restruktureringsplan for Markbygden Ett AB godkjent i Umeå tingrett

Som en del av restruktureringsplanen for Markbygden Ett AB, som også ble støttet av Hydro, har Hydro inngått forlik for den langsiktige kraftavtalen med selskapet. Hydro har i forliket et krav på en kompensasjon på inntil 248 millioner euro.

Hydro Energi AS inngikk i 2017 en langsiktig kraftavtale (PPA) med Markbygden Ett AB, for årlig fast leveranse av 1,65 TWh i perioden 2021-2039. Kontrakten var viktig for å sikre finansiering og bygging av vindparken Markbygden, som ligger vest for Piteå i Nord-Sverige. Parkens årlige produksjon ble anslått til å være 2,2 TWh.

På grunn av betydelig lavere produksjonsvolumer enn forventet har Markbygden Ett AB hatt økonomiske utfordringer i flere år. Vindparken ikke vært i stand til å levere kraft til Hydro i henhold til PPA-avtalen siden 6. februar 2023 og selskapet gikk inn i en restruktureringsprosess i november 2023 . Per tredje kvartal 2024 utgjør uteblitt levering av kraft 2,5 TWh siden februar 2023.

I henhold til den godkjente restruktureringsplanen har Hydro krav på en samlet kompensasjon på inntil 248 millioner euro som et forlik i den pågående tvisten knyttet til Markbygden Ett ABs manglende oppfyllelse av PPA-avtalen og som kompensasjon til Hydro for den frivillige kanselleringen av PPA-avtalen. Eventuell kompensasjon til Hydro er betinget av et fremtidig salg av parken, og den endelige kompensasjonen er avhengig av salgssummen for vindparken samt en avtalt verdi allokeringsmekanisme mellom kreditorer. Hydro vil fortsette å arbeide konstruktivt med selskapet for å forbedre driften og et fremtidig salg av parken.

Hydros norske aluminiumsverk er godt sikret med kraft til og med 2030, basert på en gjennomsnittlig årlig egenproduksjon av vannkraft på 9,4 TWh og en langsiktig kontraktsportefølje på om lag 10 TWh per år. Hydro jobber aktivt med tilgjengelige alternativer for mer fornybar kraft, inkludert vindkraft på land, for å dekke behovet for kraft til sin industrivirksomhet.

Det er visse krav som skal tilfredsstilles mellom partene før avtalen trer i kraft, og det forventes at avtalen trer i kraft i løpet av november 2024.





