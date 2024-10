Muutos Innofactor Oyj:n johtoryhmässä

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 29.10.2024 klo 12.35

Innofactor Oyj:n talousjohtaja Antti Rokala on irtisanoutunut tehtävästään 29.10.2024. Rokalalla ei ole työvelvoitetta irtisanomisajalla.

Innofactor käynnistää toimenpiteet uuden talousjohtajan palkkaamiseksi. Toimitusjohtaja Sami Ensio vastaa toistaiseksi talousjohtajan tehtävistä.

Espoossa 29.10.2024

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles #BeTheRealYou