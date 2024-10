McPhy Energy : Résultats du 1er semestre 2024 de McPhy Progression des ventes de l’activité électrolyseurs

Progression de +35% du chiffre d’affaires semestriel à 9,5 M€, portée par la croissance de l’activité électrolyseurs (+120%), malgré un marché qui reste loin des niveaux attendus

Carnet de commandes total (backlog 1 ) à 27,7 M€, dont 21,6 M€ sur les projets électrolyseurs

) à 27,7 M€, dont 21,6 M€ sur les projets électrolyseurs EBITDA de -24,7 M€ reflétant l’exécution difficile des projets historiques et un niveau d’activité encore insuffisant

Mise en œuvre du plan de financement et trésorerie disponible de 57,6 M€ au 30 juin 2024

Signature d’un accord avec Larsen & Toubro mettant en œuvre l’extension du transfert de technologie et de la licence exclusive au produit McPhy XL (4 MW)

Estimation du chiffre d’affaires annuel 2024 comprise entre 18 M€ et 22 M€

Foussemagne (France), le 29 octobre 2024 – 18h00 CET – McPhy Energy, acteur français de référence dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 1er semestre de l’exercice 2024, clos au 30 juin, arrêtés le 28 octobre par le Conseil d’administration de la Société.

Compte de résultat simplifié2

(en millions d'euros) 30/06/2024 30/06/2023 Variation Chiffre d'affaires 9.5 7.0 35% Autres produits 0.6 0.7 -8% Produits des activités courantes 10.1 7.7 31% Achats consommés (10.3) (5.2) x2 Charges de personnel (13.5) (11.2) 21% Charges externes (11.0) (12.9) -15% EBITDA (24.7) (21.6) 14% Dotations aux amortissements et provisions (2.6) (3.3) -20% Résultat Opérationnel (27.3) (24.8) 10% Autres produits et charges (5.0) (0.0) x5 Résultat financier 0.3 1.4 -78% Charge d'impôt (0.0) (0.0) n.s. Résultat Net (32.0) (23.5) 36%

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, déclare : « Au cours de ce 1er semestre 2024, McPhy a profondément accéléré sa transformation en parvenant à mener à bien plusieurs grands chantiers : la réalisation de la vente de son activité de stations de recharge à Atawey, le Groupe se positionnant désormais comme un acteur centré sur la fabrication d’électrolyseurs ; la livraison en temps et en heure de sa Gigafactory, amorçant l’élaboration et la production en série des électrolyseurs nouvelle génération de grande taille ; le démarrage des premiers contrats industriels notamment outre-Rhin et enfin la mise en place d’un plan de financement qui donne au Groupe les ressources financières nécessaires jusqu’à début 2026 pour poursuivre son développement. À cela s’ajoute l’extension de la licence avec L&T pour les électrolyseurs nouvelle génération, représentant à la fois d’importantes ressources additionnelles et un partenariat de confiance avec un groupe d’envergure internationale, implanté sur des marchés porteurs. McPhy est donc parvenu à vendre son activité stations, démarrer sa Gigafactory et mettre en œuvre son plan de financement dans une période où le secteur de l’hydrogène a connu des turbulences, illustrant sa capacité à avancer dans un marché à fort potentiel où l’incertitude et la volatilité restent cependant significatives. »

Chiffre d’affaires en hausse de +35% au 1er semestre 2024, +120% pour la partie électrolyseurs

Au premier semestre 2024, McPhy a réalisé un chiffre d’affaires total de 9,5 M€, en progression de +35% par rapport au premier semestre 2023. Cette croissance est principalement due à l’exécution en cours de grands projets sur l’activité Électrolyseurs, dont le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2024 s’est élevé à 9,1 M€, en hausse de +120%. L’activité Stations, dont la cession est à présent finalisée, a contribué faiblement à hauteur de 0,3 M€ sur cette période.

Le Groupe a bénéficié essentiellement de la contribution de trois projets d’envergure dont le démarrage est à présent effectif en vue de fournir :

Un électrolyseur McLyzer 800-30 d’une puissance de 4 MW avec l’entreprise suédoise AAK , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires, afin de produire de l’hydrogène bas-carbone comme gaz de traitement ;

d’une puissance de avec l’entreprise suédoise , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires, afin de produire de l’hydrogène bas-carbone comme gaz de traitement ; Deux électrolyseurs (2 & 4 MW) et deux stations Dual Pressure dans le cadre de son partenariat avec Hype ;

(2 & 4 MW) et Dual Pressure dans le cadre de son partenariat avec ; Un électrolyseur McLyzer 800-30 d’une puissance de 4 MW dans le cadre d’un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee installé sur le site de Reutte, en Autriche.

Les ventes ont également été alimentées à un moindre niveau par :

Le projet d’acier bas-carbone avec ArcelorMittal et VEO , qui prévoit la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg. McPhy a fourni deux électrolyseurs McLyzer d’une puissance de 1 MW chacun et une station Dual Pressure et assurera un contrat de service d’une durée de cinq ans ;

, qui prévoit la construction d’une usine pilote d’électrolyse à Eisenhüttenstadt en Allemagne, en collaboration avec l’université technique de Brandebourg. McPhy a fourni deux électrolyseurs McLyzer d’une puissance de 1 MW chacun et une station Dual Pressure et assurera un contrat de service d’une durée de cinq ans ; Les ventes d’électrolyseurs de petite et moyenne capacité de la gamme Piel , dédiés principalement à des applications dans la joaillerie et la petite industrie, qui ressortent à 1,2 M€ ;

, dédiés principalement à des applications dans la joaillerie et la petite industrie, qui ressortent à 1,2 M€ ; Le redémarrage du projet CEOG qui prévoit la production d’hydrogène grâce à un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, lié à un parc solaire photovoltaïque, couplé à une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance pour réduire l’empreinte carbone liée à l’approvisionnement en électricité de 10 000 foyers en Guyane.

Point sur l’activité commerciale

En M€ 30/06/2024 31/12/2023 Variation Prises de commandes fermes 14,9 13,0 +14% Backlog3 total 27,7 23,8 +17% Backlog – Activité électrolyseurs 21,6 20,0 +8%

McPhy enregistre des prises de commandes fermes qui ressortent à 14,9 M€, dont 10,8 M€ pour la seule activité électrolyseurs. La conquête commerciale du Groupe est principalement portée sur le semestre par :

La signature d’un contrat ferme pour la fourniture d'un électrolyseur McLyzer 800-30 d’une puissance de 4 MW et celle des pièces de rechange afférentes avec l’entreprise suédoise AAK , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires ;

d’une puissance de et celle des pièces de rechange afférentes avec , un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires ; L’engagement de McPhy dans le cadre d’un projet de grande ampleur, « Rouen Vallée Hydrogène (RVH 2 ) », pour accompagner la transition énergétique du territoire normand. Sélectionné par le Groupe VALOREM, McPhy fournira un électrolyseur d’une puissance de 1 MW et une station McFilling 350 (sous-traitée à Atawey dans le cadre de la cession de l’activité stations).

Le backlog total s’établit ainsi à 27,7 M€ au 30 juin 2024, en progression de +17% par rapport au 31 décembre 2023 et essentiellement alimenté par l’activité électrolyseurs, désormais cœur de métier du Groupe, contribuant à hauteur de 21,6 M€.

Les deux projets ci-dessous ne sont pas inclus dans les prises de commandes fermes :

Le projet Djewels d’hydrogène vert de 20 MW pour lequel McPhy a signé un contrat pour la fourniture d’électrolyseurs Augmented McLyzer sur le site de Delfzijl, aux Pays-Bas, la décision finale d’investissement est attendue fin 2024 ; et

d’hydrogène vert de 20 MW pour lequel McPhy a signé un contrat pour la fourniture d’électrolyseurs Augmented McLyzer sur le site de Delfzijl, aux Pays-Bas, la ; et Le projet HMS phase I d’hydrogène vert par pipeline de 16 MW pour lequel McPhy a signé un contrat pour la fourniture d'un McLyzer 3200-30, la décision finale d’investissement est attendue en 2025.

Les résultats traduisent l’exécution difficile des projets historiques et un niveau d’activité encore insuffisant

La finalisation des projets historiques demeure difficile conduisant à une dégradation de la marge liée à un surcoût d’achat de matériel et de frais d’installation. Le montant des achats a ainsi quasiment doublé passant à 10,3 M€ contre 5,2 M€ au 30 juin 2023.

Au cours du premier semestre 2024, le Groupe a poursuivi son développement et sa structuration, ce qui se traduit par une hausse des charges courantes liées :

Aux dépenses d’innovation et de R&D en rapport avec l’optimisation de ses produits actuels et le développement de sa nouvelle gamme d’électrolyseurs XL ;

en rapport avec l’optimisation de ses produits actuels et le développement de sa nouvelle gamme d’électrolyseurs XL ; À la structuration et au renforcement des équipes.

Les charges de personnel ont progressé de 2,3 M€ au cours du premier semestre 2024, du fait du recrutement de 28 salariés (vs. 70 au cours des 12 derniers mois) et s’établissent à 13,5 M€, portant le nombre de salariés à 258 personnes (avant la cession de l’activité stations)4.

Les autres charges externes ont diminué de 15% et s’élèvent à 11,0 M€. Elles représentent principalement l’achat de prestations de sous-traitance et d’études techniques nécessaires à la poursuite du développement du Groupe en matière industrielle, d’ingénierie et de R&D.

L’EBITDA, qui inclut pour un montant de 1,4 M€ la quote-part de la subvention PIIEC5 au titre des dépenses éligibles sur la période, ressort à -24,7 M€ au 30 juin 2024 comparé à -21,6 M€ pour le premier semestre 2023.

Le Résultat Opérationnel, incluant les dotations et amortissements de 2,6 M€, s’établit à -27,3 M€ au 30 juin 2024.

Le Résultat Net ressort à -32,0 M€ sur la période, pénalisé par la dépréciation d’une part du goodwill de 0,8 M€ et d’autre part par la dépréciation des actifs immobilisés et du stock destinés à la vente à hauteur de 4,2 M€. La juste valeur des actifs destinés à la vente (à savoir ceux compris dans la cession de l’activité stations), nette des coûts relatifs à ladite cession, a été déterminée en tenant uniquement compte de la part fixe du prix de cession (soit 12 M€).

Position de trésorerie

La consommation nette de trésorerie s’est élevée à -5,4 M€ au cours du premier semestre 2024, incluant :

Les flux de l’activité opérationnelle de -35,1 M€ (hors subvention d’exploitation PIIEC), en raison de l’évolution de l’EBITDA et d’une hausse de 11,0 M€ du besoin en fonds de roulement, s’expliquant principalement par l’augmentation des stocks due au démarrage de nouveaux projets ;

de (hors subvention d’exploitation PIIEC), en raison de l’évolution de l’EBITDA et d’une hausse de 11,0 M€ du besoin en fonds de roulement, s’expliquant principalement par l’augmentation des stocks due au démarrage de nouveaux projets ; Le deuxième versement, au titre de l’aide publique PIIEC , d’un montant de 7,2 M€ , déduction faite de la quote-part de 1,4 M€ inclus dans l’EBITDA, résultat de l’atteinte avec succès du 1 er jalon du projet ;

, d’un montant de , déduction faite de la quote-part de 1,4 M€ inclus dans l’EBITDA, résultat de du projet ; Les investissements nécessaires à la poursuite du passage à l’échelle industriel du Groupe d’un montant de -8,2 M€ dont les deux-tiers dédiés à la Gigafactory ;

nécessaires à la poursuite du passage à l’échelle industriel du Groupe d’un montant de dont les deux-tiers dédiés à la Gigafactory ; Les flux de financement, de 30,5 M€, suite à la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou échangeables en actions ordinaires existantes (OCEANEs) au profit d’EDF Pulse Holding et de l’EPIC Bpifrance d’un montant nominal de 30 M€.

Au 30 juin 2024, McPhy dispose d’une trésorerie de 57,6 M€ comparé à 63,0 M€ au 31 décembre 2023 et de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu’à début 2026, en prenant en compte :

Une mise en œuvre des projets en cours dans les délais et les coûts estimés à fin septembre 2024 ;

L’opération de crédit-bail immobilier portant sur la Gigafactory d’un montant de 16 M€ (se reporter au point « évènements post clôture » ci-dessous) ;

Le versement en numéraire du prix fixe de 12 M€, dont le solde de 11 M€ au cours des 14 prochains mois, suite à la vente à Atawey de son activité stations (hors éventuel complément de prix payable en numéraire et conditionné à la prise de commandes futures relatives au périmètre de l’activité objet de la cession) (se reporter au point « évènements post clôture » ci-dessous) ; et

Le recours à la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Vester Finance le 19 décembre 2023 (en fonction des conditions de marché et du respect des conditions d’exercice).





Évènements post-clôture

McPhy a poursuivi son plan de financement en réalisant deux opérations en juillet 2024 :

La mise en œuvre, effectuée le 11 juillet, de son crédit-bail immobilier portant sur la Gigafactory d’un montant de 16 M€ ;

La réalisation, le 16 juillet 2024, de la cession de son activité de stations de recharge hydrogène à Atawey. Le montant final de la cession a été fixé à 12 M€6, avec un paiement échelonné jusqu’au 31 décembre 2025, assorti d’un éventuel complément de prix en fonction des prises de commandes futures relatives au périmètre de l’activité objet de l’opération. Plus de 40 salariés ont rejoint les équipes d’Atawey pour lui permettre de conforter son savoir-faire, croiser les retours d’expérience d’acteurs historiques de la filière hydrogène, et consolider les expertises.

Le Groupe a par ailleurs conclu avec le conglomérat indien Larsen & Toubro (L&T)7 un accord mettant en œuvre l’extension du transfert de technologie et de la licence exclusive au produit McPhy XL (4 MW). Celui-ci marque une étape importante dans le partenariat entre L&T et McPhy, renforçant leur engagement dans une approche collaborative en vue de la fourniture de solutions avancées d'électrolyseurs pour le secteur de l'hydrogène vert.

Enfin, les titres McPhy ont été transférés, à effet au 9 août 2024, de Euronext Paris vers Euronext Growth et le siège social de la Société a été transféré à Foussemagne, ville d’implantation de la Gigafactory8.

Perspectives

Compte tenu de son carnet de commandes, et en dépit d’un rythme d’écoulement du backlog allongé par la durée plus longue des projets électrolyseurs, McPhy vise un chiffre d’affaires sur l’exercice 2024 compris entre 18 M€ et 22 M€ sur son nouveau périmètre, soit un montant qui serait proche ou supérieur à celui de l’exercice précédent.

À moyen terme, fort d’un dispositif industriel désormais complété, le Groupe va intensifier sa conquête commerciale en priorisant notamment le secteur de l’industrie où la matérialisation du potentiel de l’hydrogène est attendu le plus rapidement.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

ANNEXES

Tableau des flux de trésorerie

(en millions d'euros) 30/06/2024 30/06/2023 Résultat net de la période (32.0) (23.5) Capacité d'autofinancement (24.0) (19.9) Besoin en fonds de roulement (11.0) (8.3) Subventions d'exploitation 7.2 (1.6) FLUX LIÉS A L'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE (27.8) (29.8) FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (8.2) (8.0) FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 30.5 (0.8) Variation de la trésorerie nette (5.4) (38.5) TRÉSORERIE A LA CLOTURE 57.6 97.0

Données non-auditées





Bilan

ACTIF (en millions d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Ecarts d'acquisition 1.7 1.7 Immobilisations incorporelles 4.0 2.5 Immobilisations corporelles 38.1 33.7 Autres actifs 13.5 14.5 ACTIF NON COURANT 57.4 52.4 Stocks 11.0 7.6 Clients et autres débiteurs 26.7 20.1 Actifs d'impôts exigibles 4.1 2.0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 57.6 63.0 ACTIF COURANT 99.5 92.8 ACTIFS DESTINES A LA VENTE 13.7 19.2 TOTAL ACTIF 170.5 164.4 PASSIF (en millions d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 Capital 3.5 3.4 Primes d'émission 130.8 171.5 Actions propres (0.4) (0.6) Résultats accumulés non distribués (74.7) (86.0) CAPITAUX PROPRES 59.2 88.2 Subventions d'investissement 9.8 6.8 Provisions - part à plus d'un an 5.1 3.7 Emprunts et dettes financières - part à plus d'un an 32.7 4.3 Passifs d'impôts différés 0.6 1.8 PASSIF NON COURANT 48.3 16.6 Provisions - part à moins d'un an 6.9 7.4 Emprunts et dettes financières échus à moins d'un an 1.0 0.6 Fournisseurs et autres créditeurs 12.0 13.4 Autres passifs courants 41.4 36.5 PASSIF COURANT 61.3 57.9 PASSIFS DESTINES A LA VENTE 1.7 1.7 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 170.5 164.4

Données non-auditées







1 Prises de commandes fermes non encore enregistrées en chiffre d’affaires.

2 Comptes consolidés semestriels n’ayant pas fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

3 Prises de commandes fermes non encore enregistrées en chiffre d’affaires.

4 Post-cession, le Groupe compte 214 salariés.

5 PIIEC - Projets importants d’intérêt européen commun

6 Un premier versement de 1 M€ a été reçu à la date de réalisation de la cession. Le solde de 11 M€, augmenté des intérêts, sera payé au fur et à mesure de la réalisation du plan de financement par Atawey sur l’activité combinée et à défaut, en actions Atawey.

7 Pour rappel, les groupes L&T et McPhy ont conclu en 2023 un accord de transfert de technologie et licence exclusive (Technology licensing and assistance agreement) portant sur la technologie d'électrolyseurs de la Société et couvrant les territoires suivants à ce jour : Inde et les pays de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Boutan, Maldives) et ceux du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn).

8 Suivant décision du Conseil d'administration qui sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.





