9M 2024: Croissance organique de +4 % tirée par les activités d’Électrification - Une année robuste en perspective

Information financière des neuf premiers mois de 2024

Croissance organique de +4 % tirée par les activités d’Électrification

Une année robuste en perspective

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Chiffre d’affaires standard de 5 226 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2024, en croissance organique de +4,0 % par rapport à la même période de 2023 et de +6,9 % hors Autres activités

Les activités d’Électrification en hausse organique de +7,9 % au troisième trimestre 2024, dynamisées par des investissements stratégiques précoces dans le segment Production d’énergie & Transmission

Un solide carnet de commandes ajusté de 6,2 milliards d’euros pour l’activité Production d’énergie & Transmission, en hausse de +19 % par rapport à septembre 2023, principalement porté par l’activité sous-marine

Renforcement des capacités de production grâce à des investissements de 90 millions d’euros dans les câbles terrestres haute tension et de 15 millions d’euros dans les câbles moyenne tension bas carbone en France

Signature d’un accord d’investissement stratégique en France afin d’accroître les capacités de production et de recyclage du cuivre en Europe

Approbation des objectifs ambitieux de neutralité carbone d’ici 2050 par l’initiative Science Based Targets (SBTi)

Objectifs 2024 – tels que relevés en juillet dernier – confirmés Un EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d’euros Un flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash flow) entre 275 et 375 millions d’euros



Capital Markets Day à Londres et en virtuel le 13 novembre 2024, et journée investisseurs US le 20 novembre 2024 à New York

~ ~ ~

Paris, le 30 octobre 2024 – Nexans, acteur mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce son information financière des neuf premiers mois de 2024. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré :

« Les neuf premiers mois de 2024 annoncent un exercice solide. Nos activités d’Électrification continuent de porter la croissance du Groupe, avec une hausse organique de +7,9 % au troisième trimestre 2024, signe que les investissements stratégiques précoces dans le segment Production d’énergie & Transmission portent déjà leurs fruits.

Afin de renforcer le positionnement de notre stratégie d’électrification et d’être à même de répondre à la demande croissante d’électricité, nous avons décidé d’investir 90 millions d’euros dans les capacités de production de câbles terrestres haute tension de nos usines françaises et belges, et 15 millions d’euros dans la production de câbles moyenne tension bas carbone en France. En outre, Nexans continue de montrer la voie de l’économie circulaire avec la signature d’un accord d’investissement stratégique qui devrait permettre de recycler plus de 80 000 tonnes de cuivre par an sur son site de Lens.

Pour ce qui est de l’avenir, je suis persuadé qu’en maintenant le cap sur la performance et l’exécution de notre plan stratégique, nous créerons de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. Notre Capital Markets Day de novembre sera pour nous l’occasion de présenter plus en détail les initiatives qui façonneront la trajectoire de Nexans au cours des prochaines années. »

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

À cours des métaux standard et cours de référence du cuivre de 5 000 €/t 9M 2023 9M 2024 Croissance organique

9M 2024 vs

9M 2023 Croissance organique

T3 2024 vs

T3 2023 Électrification 2 768 3 344 +12,1 % +7,9 % Production d’énergie & Transmission 593 899 +54,3 % +36,2 % Distribution 889 923 +1,6 % -0,1 % Usages 1 286 1 522 +0,5 % -0,7 % Hors électrification (Industrie & Solutions) 1 352 1 294 -3,8 % -8,4 % Total Groupe (hors Autres activités) 4 120 4 639 +6,9 % +2,5 % Autres activités 800 588 -14,2 % -19,4 % Total Groupe 4 921 5 226 +4,0 % -0,5 %

FAITS MARQUANTS DES NEUF PREMIERS MOIS ET DU TROISIEME TRIMESTRE 2024

Le chiffre d’affaires standard du Groupe au cours des neuf premiers mois de 2024 ressort à 5 226 millions d’euros, en hausse de +4,0 % par rapport à la même période de 2023 et de +6,9 % en excluant les Autres activités, qui tendent à se réduire conformément à la stratégie du Groupe. Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires standard s’élève à 1 680 millions d’euros, en baisse organique de -0,5 % et en hausse de +2,5 % hors Autres activités par rapport au troisième trimestre 2023.

Les activités d’Électrification (Production d’énergie & Transmission, Distribution et Usages) enregistrent une forte croissance organique de leur chiffre d’affaires de +12,1 % sur les neuf premiers mois de 2024, grâce à (i) la montée en puissance de l’usine de production située à Halden (Norvège) dans le segment Production d’énergie & Transmission, (ii) une demande toujours positive alimentée par diverses tendances à long terme dans le segment Distribution, et (iii) la résilience du segment Usages.

Le chiffre d’affaires de l’activité Hors électrification a diminué de -3,8 % au cours des neuf premiers mois de l’année en raison d’un ralentissement de l’activité Automatisme et d’un effet de base important dans l’activité Harnais automobiles. Le segment Autres activités enregistre une forte baisse organique de -14,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023, conformément à la stratégie du Groupe.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En tant qu’acteur majeur de l’électrification, Nexans s’engage non seulement à façonner l’avenir de l’énergie, mais aussi à intégrer et à favoriser le développement durable et la sécurité dans l’ensemble de ses opérations et de ses activités. Conformément à ses valeurs fondamentales et à son engagement net-zéro d’ici 2050, plusieurs initiatives clés ont été mises en œuvre au cours du troisième trimestre 2024 :

Les objectifs ambitieux de neutralité carbone à l’horizon 2050 ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), ce qui témoigne du leadership de Nexans en matière d’action climatique.

Les fonderies de Nexans à Montréal (Canada) et à Lens (France) ont reçu le label Copper Mark en reconnaissance de leurs pratiques éthiques, responsables et durables dans la production de cuivre.

Dans le cadre d’une démarche stratégique de gain d’efficacité énergétique, Nexans s’est associé à Niehoff pour lancer, au sein de son usine de Lens, une nouvelle génération de lignes de tréfilage qui devrait lui permettre de réduire sa consommation d’énergie de 25 %, soit environ 840 tonnes d’émissions annuelles de CO 2 en moins.

en moins. En ligne avec son objectif de consommation d’électricité 100 % décarbonée d’ici 2030, Nexans a inauguré un parc photovoltaïque de 1,7 MW sur son site de Cortaillod (Suisse), dont le taux d’autoconsommation dépasse désormais 90 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2024 PAR MÉTIER

| PRODUCTION D’ÉNERGIE & TRANSMISSION (17 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 9M 2023 9M 2024 T3 2023 T3 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 611 919 215 284 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 593 899 209 277 Croissance organique (en %) -2,1 % +54,3 % +17,8 % +36,2 %

Le chiffre d’affaires standard du segment Production d’énergie & Transmission ressort à 899 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2024, en hausse organique de +54,3 % par rapport à la même période de 2023 grâce à la montée en puissance de l’usine de Halden (Norvège). Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires affiche une hausse organique de +36,2 % par rapport au troisième trimestre 2023, porté notamment par des campagnes d’installation soutenues, la mise en œuvre du projet Great Sea Interconnector ainsi que des travaux d’inspection, de maintenance et de réparation.

L’activité commerciale est restée dynamique et, conformément à son approche sélective en termes d’analyse risque-bénéfice, le carnet de commandes ajusté du segment s’établit à 6,2 milliards d’euros au 30 septembre 2024, en hausse de +19 % par rapport au 30 septembre 2023. Au cours du troisième trimestre, Nexans a signé le contrat final de la première interconnexion de transmission électrique depuis l’archipel écossais des Orcades. En outre, fin septembre, la Grèce et Chypre ont conclu un accord définitif dans le cadre de l’ambitieux projet Great Sea Interconnector. Cet accord marque une étape cruciale du projet, et Nexans attend désormais la Finale notice to proceed relative au contrat.

Au cours du troisième trimestre, le Groupe a annoncé un investissement stratégique de 90 millions d’euros dans ses usines en France et en Belgique. Cet investissement permettra d’accroître la production de câbles terrestres de pointe de 525 kV, conformément aux exigences de l’accord-cadre conclu avec TenneT. La construction de Nexans Electra, troisième navire câblier du Groupe, se poursuit à un rythme soutenu. Ce navire de pointe devrait considérablement renforcer les capacités d’installation du Groupe et ainsi lui permettre de faire face à l’augmentation de son carnet de commandes.

| DISTRIBUTION (18 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 9M 2023 9M 2024 T3 2023 T3 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 1 026 1 077 331 344 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 889 923 290 288 Croissance organique (en %) +2,9 % +1,6 % +0,0 % -0,1 %

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024 de l’activité Distribution s’élève à 923 millions d’euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +1,6 % par rapport à la même période de 2023.



L’Europe affiche une progression grâce à de nouveaux accords-cadres et à l’intensification des projets d’énergie renouvelable, et ce, malgré un recul temporaire de l’activité dû à la consolidation des opérations de production en Finlande au cours du troisième trimestre. En France, le Groupe a investi 15 millions d’euros fin août 2024 dans le renforcement de ses capacités de production de câbles moyenne tension bas carbone. Cet investissement permettra à Nexans d’accroitre sa production sur le marché français puis dans les autres pays d’Europe occidentale. Par ailleurs, pour soutenir le secteur photovoltaïque en France, le Groupe a mis au point une solution innovante, durable et bas carbone.

La région Asie-Pacifique a connu un rebond principalement favorisé par des investissements significatifs dans des projets d’énergie renouvelable et de renforcement des réseaux, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans les Amériques, les conditions de marché sous-jacentes sont restées bonnes, avec toutefois un léger ralentissement dû au déstockage et au calendrier des commandes importantes.

| USAGES (29 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 9M 2023 9M 2024 T3 2023 T3 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 1 704 2 006 527 730 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 286 1 522 397 533 Croissance organique (en %) -6,1 % +0,5 % -12,6 % -0,7 %

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024 de l’activité Usages s’élève à 1 522 millions d’euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +0,5 % par rapport à la même période de 2023.

En Amérique du Nord (Canada), le Groupe a bénéficié d’une forte demande dans le secteur industriel au cours du troisième trimestre 2024. Tandis que l’Europe a rencontré quelques difficultés, avec une baisse des volumes et un déstockage sur certains marchés, l’Amérique du Sud a profité d’une demande soutenue au Brésil et au Chili, contrebalancée par un déstockage en Colombie. En Afrique, la reprise vigoureuse au Maroc a compensé la faible demande en Turquie.

Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à renforcer son engagement à intégrer 30 % de cuivre recyclé dans ses produits d’ici 2030, Nexans a lancé CableLoop, un service unique de recyclage et de valorisation des câbles en France et dans toute l’Europe. Cette solution intégrale innovante facilite la collecte des chutes de câbles d’installation auprès des distributeurs et leur acheminement vers les centres de recyclage du Groupe, où elles sont alors transformées en matières premières recyclées de grande qualité. Cette initiative illustre l’engagement du Groupe en faveur des principes de l’économie circulaire.

Le chiffre d’affaires reflète les acquisitions stratégiques de La Triveneta Cavi au 1er juin 2024 et de Reka Cables depuis avril 2023. Ces dernières font partie intégrante de la stratégie d’électrification de Nexans et étendent les capacités du Groupe dans des régions clés.



| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) (25 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 9M 2023 9M 2024 T3 2023 T3 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 1 459 1 406 479 443 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 1 352 1 294 443 404 Croissance organique (en %) +17,7 % -3,8 % +13,1 % -8,4 %

Dans le segment Industrie & Solutions, le chiffre d’affaires standard des neuf premiers mois de 2024 s’élève à 1 294 millions d’euros, reflétant une baisse organique de -3,8 % par rapport à la même période de 2023. Cette évolution s’explique principalement par un ralentissement de l’activité Automatisme, partiellement compensé par une croissance robuste des marchés de la Construction navale, du Nucléaire et des Équipements ferroviaires. Le marché des Harnais automobiles s’est montré résilient malgré un effet de base important l’année dernière.

| AUTRES ACTIVITÉS (11 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD)

(en millions d’euros) 9M 2023 9M 2024 T3 2023 T3 2024 Chiffre d’affaires à cours des métaux courants 1 104 889 344 273 Chiffre d’affaires à cours des métaux standard 800 588 260 177 Croissance organique (en %) -15,5 % -14,2 % -6,0 % -19,4 %

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 588 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024. Le chiffre d’affaires enregistre une baisse organique de -14,2 % par rapport à 2023, principalement en raison de la stratégie de Nexans visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre via des contrats de travail à façon afin d’atténuer leur effet dilutif sur la rentabilité du Groupe.

PERSPECTIVES POUR 2024

Alors que l’électrification se généralise dans le monde, Nexans est bien positionné pour bénéficier du dynamisme de la demande, porté par les mégatendances mondiales et par la volonté du Groupe de fournir des solutions à valeur ajoutée. Le segment Production d’énergie & Transmission de Nexans affiche un carnet de commandes ajusté risque-bénéfice solide, ce qui lui permet de bénéficier d’une forte visibilité. Le Groupe est prêt à tirer parti de l’augmentation des capacités de l’usine de Halden en Norvège, ce qui permettra de répondre à la demande mondiale croissante de solutions haute tension. L’activité de Production d’énergie & Transmission a entamé une amélioration progressive. Ces progrès dépendent de la bonne exécution des projets et de la finalisation des contrats à faible marge. Le marché de la Distribution entre dans un hyper cycle d’investissement significatif, offrant à Nexans des opportunités de croissance et d’amélioration de la rentabilité. Malgré la morosité de la demande dans le secteur de la construction de certaines zones géographiques, le segment Usages de Nexans reste résilient, grâce aux initiatives stratégiques mises en place pour atténuer l’impact de ces conditions macroéconomiques.

Le Groupe prévoit d’atteindre les objectifs suivants, relevés en juillet 2024, hors impact des acquisitions ou cessions non finalisées :

un EBITDA ajusté entre 750 et 800 millions d’euros (entre 670 et 730 millions d’euros précédemment) ;

un flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash flow) entre 275 et 375 millions d’euros (entre 200 et 300 millions d’euros précédemment).

Nexans réaffirme ses objectifs du Capital Markets Day de 2021 et poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route et de ses priorités stratégiques.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 SEPTEMBRE

Le 22 octobre 2024 – Nexans a signé un accord d’investissement stratégique en France afin d’augmenter ses capacités de production et de recyclage du cuivre en Europe. Grâce à un investissement de plus de 90 millions d’euros, l’usine de Lens verra sa capacité de production de fil machine accrue de plus de 50 % et sera à même de recycler jusqu’à 80 000 tonnes de cuivre par an.

Le communiqué et la présentation de l’information financière du troisième trimestre 2024 sont disponibles sur notre page Relations investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

Un webcast (en anglais) est organisé ce jour à 9 h 45 (heure de Paris). Pour participer :

Accès au webcast :

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20241030_1/

Accès à la conférence audio :

Standard international : +44 (0) 33 0551 0200

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : +1 786 697 3501

Code de confirmation : Nexans

~ ~ ~

Calendrier financier

13 novembre 2024 : Capital Markets Day, Londres et virtuel

20 novembre 2024 : Journée investisseurs américains, New York

19 février 2025 : Résultats de l’exercice 2024

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts

Relations investisseurs Communication



Élodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com



Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

mael.evin@havas.com





Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

Pièce jointe