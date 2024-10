COMMUNIQUÉ DE PRESSE Bordeaux, le 30 octobre 2024

CHEOPS TECHNOLOGY

UN LEADER FRANÇAIS DU CLOUD ET DE LA DATA

AUX RÉSULTATS RECORDS PORTÉS PAR SES INNOVATIONS

Des résultats records, en avance sur le plan stratégique Horizon 2030

CHEOPS TECHNOLOGY annonce aujourd’hui un Chiffre d’Affaires 2023/2024 proforma 12 mois de 202,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 27,8% par rapport à l’exercice précédent.

CHEOPS TECHNOLOGY accélère donc encore sa dynamique de croissance avec des résultats reflets des gros investissements réalisés. Les principales données sont les suivantes :

Comptes sociaux En K€



FY 2023/2024 FY 2022/2023 Δ



Clôture 30/04/24 Clôture 30/04/23 Chiffre d’affaires 160 434 148 203 +8,25% Résultat d’exploitation 10 314 10 367 -0,51% Résultat courant avant impôts 11 022 10 814 +1,92% Résultat net 7 153 6 795 +5,27% Source : données certifiées par les commissaires aux comptes

Les données consolidées de CHEOPS TECHNOLOGY incluant sa filiale suisse et sa nouvelle filiale SolutionData acquise le 1er octobre 2023 sont les suivantes :

En K€



FY 2023/2024 FY 2022/2023 Δ



Clôture 30/04/24 Clôture 30/04/23 Chiffre d’affaires consolidé 190 421 158 131 20,42% Résultat d’exploitation consolidé* 10 335 9 457 9,28% Résultat courant consolidé 10 814 9 865 9,61% Résultat net consolidé 8 103 7 363 10,05%

(*) Les normes de consolidation appréhendent la participation des salariés comme un élément de rémunération, paramètre qui vient par conséquent en déduction du résultat d’exploitation consolidé.

Soit un proforma en intégrant Solution Data sur 12 mois :

En K€



FY 2023/2024 FY 2022/2023 Δ



Clôture 30/04/24 Clôture 30/04/23 Chiffre d’affaires consolidé 202 154 158 131 27,84% Résultat d’exploitation consolidé 10 808 9 457 14,29% Résultat courant consolidé 11 333 9 865 14,88% Résultat net consolidé 8 492 7 363 15,33%

Ces résultats financiers confortent les ambitions de l’entreprise, telles que définies dans le plan stratégique Horizon 2030. CHEOPS TECHNOLOGY déploie ce plan stratégique avec un an d’avance sur ses prévisions, en réalisant comme prévu de nouveaux investissements stratégiques dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et de la gestion des données.

IA, Data, Cloud : des innovations souveraines made in CHEOPS TECHNOLOGY

CHEOPS TECHNOLOGY a créé en juin 2024 une nouvelle Business Unit visant à démocratiser l'IA et l'analyse des données auprès de ses clients. Cette entité se concentre sur la création et le déploiement de solutions de valorisation des données, de calcul, d'IA prédictive, et de modèles de langages avancés (LLM/SLM).

Dans les prochains mois, CHEOPS TECHNOLOGY proposera deux nouvelles offres innovantes à ses clients : iCod Private AI®, permettant d'accélérer les processus et d'améliorer la prédictibilité de leur Business Model, et iCod DataPlatform®, une offre de Cloud dédiée à la constitution et à l’exploitation de Datawarehouses souverains, prévue d’ici la fin du premier semestre 2025.

Ces nouveaux services viennent enrichir l’expertise historique de CHEOPS TECHNOLOGY dans le Cloud souverain, pour laquelle l’entreprise lance ce mois-ci de nouvelles offres basées sur plusieurs innovations parfaitement adaptées au marché :

iCod X® , une offre de Cloud développée en partenariat avec Nutanix, qui constitue une alternative solide, crédible et compétitive aux solutions Cloud basées sur VMware, dont les prix des licences ont très fortement augmenté.

, une offre de Cloud développée en partenariat avec Nutanix, qui constitue une alternative solide, crédible et compétitive aux solutions Cloud basées sur VMware, dont les prix des licences ont très fortement augmenté. iCod Backup® , un service de sauvegarde souverain et sur mesure, adapté aux besoins des entreprises de toutes tailles, pour qui la sécurité des données est un impératif, que ce soit dans un Cloud privé ou public.

, un service de sauvegarde souverain et sur mesure, adapté aux besoins des entreprises de toutes tailles, pour qui la sécurité des données est un impératif, que ce soit dans un Cloud privé ou public. Hyper Kub®, une plateforme Kubernetes as a Service souveraine mettant à disposition l’ensemble des composants des architectures Kubernetes natives, offrant ainsi une solution idéale pour la modernisation des applications (Cloud natif) et l’accélération de l’agilité en entreprise (CI/CD & DevOps).





Ces solutions Cloud, d'analyse de données et d’IA sont complétées par la messagerie et l’espace de travail souverain Mail in France®, ainsi que par la solution de cybersécurité CyberPatriot®, annoncée en septembre 2023 et qui rencontre un grand succès sur le marché.

Cette gamme complète positionne CHEOPS TECHNOLOGY comme l’une des rares entreprises en France à proposer une offre intégrée pour capter, produire, protéger et valoriser les données tout en garantissant souveraineté, traçabilité, et sécurité.

Aujourd'hui plus que jamais, CHEOPS TECHNOLOGY s’affirme dorénavant comme « The Cloud & Data centric company ! »

Des innovations adaptées aux enjeux des clients

Grâce à l’ensemble de ces offres de Cloud, en Intelligence Artificielle et en Data Analytics, CHEOPS TECHNOLOGY s’affirme encore davantage comme un partenaire de premier plan pour la transformation numérique des PME, des ETI, des collectivités locales et établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY se donne ainsi pour objectif de donner les clés techniques et opérationnelles à ses clients, à un coût optimisé, afin de leur permettre de se saisir pleinement de ce gisement de compétitivité et d’opportunités commerciales.

CHEOPS TECHNOLOGY accompagne globalement plus de 2 000 clients, tandis que CyberPatriot® accompagne déjà une cinquantaine de clients à travers la France et la Suisse pour renforcer leur cybersécurité.

Un contrat structurant avec un établissement public de premier plan pour Mail in France® sera annoncé dans les prochains jours.

Une organisation solide au service de l’innovation et des clients

CHEOPS TECHNOLOGY emploie aujourd’hui plus de 750 collaborateurs, répartis sur 10 sites en France et deux en Suisse, pour être au plus proche de ses clients.

L’entreprise a finalisé l’intégration des équipes de sa filiale suisse ainsi que celles de SolutionData basée à Toulouse. Désormais, elle déploie une stratégie visant à valoriser pleinement les « TIC » de ses collaborateurs : Travail, Innovation et Créativité.

L’équipe de Direction s’est renforcée en juin 2024 avec l’arrivée d’Yves PELLEMANS au poste de Directeur Général Délégué, notamment en charge du déploiement des nouvelles offres de Data et d’Intelligence Artificielle prévues dans le plan stratégique Horizon 2030.

L’entreprise poursuit une politique de recrutement ambitieuse, soutenue par une attention particulière à la qualité de vie au travail, une forte politique RSE (promotion du bénévolat, soutien à des associations, engagement fort pour la défense animale et la protection de la biodiversité).

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare: « Année après année, nous prouvons qu’il est possible de bâtir un leader français de la souveraineté numérique en région, au plus près des clients et de leurs besoins. CHEOPS TECHNOLOGY continuera d’investir fortement dans l’innovation, car c’est ce que nos clients attendent : des offres nouvelles, industrielles, robustes et compétitives, leur permettant de saisir les opportunités du numérique dans un environnement sécurisé et souverain. Nous

sommes fiers d’être aujourd’hui le premier partenaire de la réussite numérique des PME et ETI ».

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 10 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY a dépassé en 2024 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur 12 mois.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE