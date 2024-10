LEDNINGENS ÖVERSIKT FÖR FINGRIDKONCERNEN 1.1–30.9.2024

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari-september 2024 och under motsvarande period 2023, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var hela 99,99930 (99,99996) procent. Elförbrukningen i Finland steg till 60,5 (56,7) terawattimmar under perioden januari–september. Elen som förbrukades i Finland var ren, utsläppsfaktorn var 31 (35) gCO2/kWh.

Bolagets investeringarna var större än föregående år. Bolaget uppskattar att bruttoinvesteringarna under åren 2024–2027 kommer att uppgå till cirka två miljarder euro, varav 747 miljoner euro är bundna.

Behovet av stamnätsanslutningar är högt, antalet förfrågningar om anslutning till stamnätet fortsatte att öka. Förnybar produktionskapacitet på 1139 (1126) MW anslöts till stamnätet.

Omsättningen januari–september var betydligt högre jämfört med året innan. Balanstjänsternas andel av bolagets omsättning var 54 (58) procent. Stamnätsinvesteringarna, utvidgningen av verksamheten och det väderberoende elsystemet har gett upphov till ökade kostnader för bolaget.

Inga stamnätsavgifter upptogs i januari, februari eller juni. Detta och de ökade kostnaderna kompenserades i bolagets resultat genom en allokering av flaskhalsintäkter på 351,4 (259,6) miljoner euro.

Rörelseresultatet exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förknippade med den operativa verksamheten uppgick till 167,8 (112,7) miljoner euro. Den tillåtna avkastningen steg som en följd av den höjda räntenivån och ett omfattande investeringsprogram. Bolaget har som mål att uppnå den tillåtna avkastningen. Resultatet före skatt var 139,1 (-101,2) miljoner euro. Bolagets finansiella ställning hölls stabil.

Nyckeltal

M€ 1−9/24 1−9/23 förändring i % 1−12/23 Omsättning 961,6 806,1 19,3 1 193,2 Rörelseresultat* 167,8 112,7 48,8 186,1 Resultat före skatter * 161,4 111,8 44,3 186,0 Periodens resultat 111,4 -80,8 237,9 1,2 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 111,2 196,7 -43,5 219,3 Erhållna flaskhalsintäkter 209,7 221,1 -5,2 317,0 Investeringar, brutto 345,2 208,4 65,6 322,0 Räntebärande nettoskulder 898,6 459,6 95,5 535,2 * Exklusive värdeförändringar på derivat

Verkställande direktörens översikt: Stamnätets utveckling fortsatt stabil – gemensamma åtgärder krävs för att säkerställa elens tillräcklighet.

”Finland fortsätter att vara en föregångare inom energiomställningen i Europa. Framförallt investeringar i ren elproduktion, elektrifierad uppvärmning och datacenter framskrider med fart. Förfrågningarna om anslutning av produktion och konsumtion till stamnätet har fortsatt att öka och samtidigt har ny produktion på 1139 MW anslutits till stamnätet. Elförbrukningen ökade under januari–september 2024 med åtta procent jämfört med samma period året innan.

I juli och augusti under rapporteringsperioden var det månatliga genomsnittliga landsspecifika elpriset i Finland det lägsta i Europa. Orsaken till prisnivåhöjningen och elpristopparna i september var perioder då kraftverk genomgick underhåll eller var skadade, gränsförbindelsernas kapacitet var begränsad på grund av underhålls- och byggarbeten i elnätet och vindkraftsproduktionen var låg.

Behovet av att stärka stamnätet är fortsatt betydande. Utsikterna för den långsiktiga utvecklingen av elproduktion och elförbrukning är oförändrade. En del av de förbrukningsrelaterade projekten har framskridit långsammare än väntat. Det har även påverkar tillväxtprognosen för vind- och solkraft negativt.

Utvecklingen av stamnätet var fortsatt stabil och investeringskostnaderna högre jämfört med året innan. Kraftledningsprojektet Aurora Line mellan Norra Finland och Sverige framskrider och Fingrid publicerade ett marknadsmeddelande om ibruktagandet av den nya gränsförbindelsen med start från 1 januari 2026. Parallellt med investeringarna eftersträvar vi att öka stamnätets användningsgrad med mångsidigare lösningar än tidigare. Vi har bland annat presenterat en reform av stamnätets anslutningsprissättning och ibruktagande av flexibla anslutningar.

Fingrid har haft ett nära samarbete med flera intressenter för att skapa ett utvecklingsförslag för elnätet i Östra Finland. Östra Finlands elnät har kapacitet för nya elproduktions- och förbrukningsprojekt. I och med att kundernas behov blir konkreta är vi också redo att utveckla stamnätet i samarbete med elnätsbolag och operatörer i regionerna.

Fingrid publicerade en prognos över elens tillräcklighet i Finland för vintern 2024–25. Situationen ser ut att bli stabil om det går att undvika betydande störningar i produktionsanläggningarna och importen av el fungerar normalt. Det finns knappt något justeringsutrymme i systemet vid störningar, därför anser Fingrid att arbetsgruppen som Arbets- och näringsministeriet tillsatt för att främja leveranssäkerheten och flexibiliteten på elmarknaden är viktig. En inriktad kostnadseffektiv kapacitetsmekanism behövs i Finland för att stöda elens tillräcklighet och balansera eventuella extrema elpristoppar.

I slutet av rapporteringsperioden meddelade vi att vi höjer avgifterna för stamnätstjänster i början av 2025. Höjningen beror på investeringar i stamnätet som motsvarar kundbehoven och ökade kostnader för förvaltningen av elsystemet.”

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

Elförbrukningen i Finland var 60,5 (56,7) terawattimmar under perioden januari–september. Under samma period överförde Fingrid 48,3 (44,3) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 79,9 (78,1) procent av den totala elförbrukningen i Finland. Via Fingrids nät överfördes under samma period 83,5 (83,5) procent av den totala överföringsvolymen i Finland.

I slutet av september detta år hade ny förnybar produktionskapacitet på 1139 (1126) MW anslutits till stamnätet. Av detta utgör vindkraft 1048 (805) MW och solenergi 91 (321) MW. Totalkapaciteten för förfrågningar om anslutning av elproduktion ökade. Totalt har Fingrid fått cirka 400 GW förfrågningar om att ansluta till stamnätet för elproduktion, cirka 60 GW för elförbrukning och cirka 20 GW för ellagring.

Fingrid meddelade att stamnätsavgifterna höjs i genomsnitt med 8 % från och med 1 januari 2025. Höjningen beror på investeringar i stamnätet och ökade kostnader för förvaltningen av elsystemet.

Driftsäkerheten har hållits på en hög nivå under rapporteringsperioden trots kortvariga störningar, ökat antal anslutningar och omfattande byggarbeten. Leveranssäkerheten har sjunkit något jämfört med rekordåret innan på grund av någon enstaka felsituation, till exempel ett gammalt kraftledningstorn som rasat i Loimaa, fel på skena i en elstation i Joensuu och fel på ellinjen mellan Tavastehus och Kangasala. Gränsförbindelserna har varit begränsade eftersom EstLink 2-förbindelsen var ur bruk 26.1.2024–4.9.2024 på grund av haveri och kapaciteten för förbindelsen mellan Finland och Norra Sverige har begränsats av underhållet och byggandet av stamnätet både i Finland och Sverige.

Under en översiktsperiod på 12 månader var frekvensen av arbetssäkerhetsolyckor 7 (7) – målet för år 2024 är under 5. Fingrid siktar på noll olyckor i sin verksamhet.

Som en kritisk aktör för försörjningsberedskapen deltog Fingrid i början av september i en av Försvarsmaktens lokalförsvarsövning där man fokuserade på att skydda kritisk infrastruktur med avseende på cybersäkerhet. Att delta i övningarna är en viktig del av beredskapen för bolaget och ett sätt att testa anvisningar och verksamhetsmetoder i praktiken.

Fingrid publicerade en prognos över elens tillräcklighet i Finland för vintern 2024–25. Situationen ser ut att bli stabil om det går att undvika betydande störningar i produktionsanläggningarna och importen av el fungerar normalt. Det finns knappt något justeringsutrymme i systemet vid störningar. Om produktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen, finns det risk för effektbrist. Fingrid anser att arbetsgruppen som Arbets- och näringsministeriet tillsatt för att främja leveranssäkerheten och flexibiliteten på elmarknaden är av stor vikt. En inriktad kostnadseffektiv kapacitetsmekanism behövs i Finland för att stöda elens tillräcklighet och balansera eventuella extrema elpristoppar.

Fingrid höjde standby-krediten som är kopplad till hållbarhetsmålen från 300 miljoner till 500 miljoner euro. Genom att höja standby-krediten stärker Fingrid bolagets långvariga likviditet i takt med att verksamheten utvidgas och elproduktionens väderberoende och stamnätets investeringsbehov ökar.

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Den 14 september 2022 fattade ACER, EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ett beslut om de långsiktiga prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. ACER ålade i sitt beslut stamnätsinnehavarna i Finland och Sverige att säkerställa att andra prissäkringsprodukter finns tillgängliga och att utveckla arrangemang för dessa. Fingrid har 14.11.2022 överklagat beslutet till ACER:s överklagandenämnd. Överklagandenämnden fattade beslut angående överklagandet 24.10.2023 och bekräftade ACER:s ursprungliga beslut. Fingrid har 22.12.2023 levererat sitt förslag till Energimyndigheten om att förbättra prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. Energimyndigheten godkände Fingrids förslag 18.6.2024. Energimyndigheten har bett Fingrid att senast 18.12.2024 lämna en ytterligare utredning om genomförandet av arrangemanget för att stödja elgrossistmarknadens funktion. Utredningen omfattas inte av några separata godkännandeprocesser.

Den 27 oktober 2022 fick Fingrid inlösningstillstånd för att utvidga kraftledningsområdet för Torna-Lautakaris nollkrets. Vid inlösningsförrättningens inledningssammanträde 1 december 2022 beslöt inlösningsförrättningsutskottet att inlösaren är skyldig att ta vara på träd i enlighet med de rättigheter och begränsningar som omfattas i inlösentillståndet, om inte annat har avtalats. Inlösningsförrättningens slutsammanträde hölls den 16 november 2023. Fingrid har överklagat beslutet som rör tillvaratagande av träd vid Torna-Lautakari till Egentliga Finlands tingsrätts jorddomstol 22 december 2023.

Den 20 december 2023 lämnade Fingrid Datahub Oy in en ansökan till Energimyndigheten om ändring av Fingrid Datahub Oy:s ekonomitillsynsmodell för tillsynsperioden 2024–2027 och föreslog samtidigt en vidareutveckling av tillsynsmodellen.

Fingrid har 2.1.2024 överklagat Energimyndighetens beslut om balanstjänstevillkoren till marknadsdomstolen. Besväret gäller främst modellen för säkerheter för balansansvariga som presenteras i beslutet. Energimyndigheten gav i november 2023 beslut om villkoren för balansansvariga, som innehåller principerna för fastställande av säkerheternas krav. Energimyndighetens beslut innehåller omfattande förändringar av de nuvarande villkoren för säkerheter och skiljer den finländska modellen för säkerheter från den som används i de övriga nordiska länderna. De största förändringarna gäller en omfattande sänkning av säkerheterna som krävs, avlägsnandet av ytterligare säkerheter som uppfyller behoven och fastställandet av ett eventuellt tak för säkerheter.

Fingrid har 29.1.2024 sökt om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut om metoderna för att fastställa avkastningen för stamnätsverksamheten för den sjätte tillsynsperioden 1.1.2024–31.12.2027 och för den sjunde 1.1.2028–31.12.2031. Enligt Fingrids bedömning innebär beslutet att metoden för tillsyn av rimliga intäkter inom stamnätsverksamhet, som avslutades vid årsskiftet, kommer att försvagas betydligt. Fingrid anser att bedömningen av tillsynsmodellens konsekvenser har varit bristfällig under förberedandet av beslutet, och i det presenterade beslutet finns det saker som fortfarande är öppna för tolkning. Fingrids mål är en lösning där stamnätet även i fortsättningen kan utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att genomföra de planerade investeringarna på hundratals miljarder euro i Finlands gröna omställning.

Fingrid har 15.2.2024 sökt om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut 11.1.2024 om omfattningen av systemansvaret för den systemansvarige stamnätsinnehavaren i OL3-kärnkraftverkets anslutningsfrågor. Industrins Kraft Abp (”TVO”) lämnade 25.5.2022 en begäran om utredning till Energimyndigheten, där TVO påstår att Fingrid skulle ha försummat sin skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen och/eller annan tillämplig lagstiftning, och som en följd av detta ställt obehöriga restriktioner på anslutningen av kraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet, samt att Fingrid skulle ha brutit mot sin offentliga förvaltningsskyldighet i samband med utförandet av sina offentliga administrativa uppgifter. I sitt beslut 11.1.2024 konstaterar Energimyndigheten att Fingrid har skött den systemansvariges utvecklings-, anslutnings- och överföringsskyldigheter i enlighet med elmarknadslagen. Energimyndigheten anser också att effektgränsen på 1 300 MW som fastställs i Fingrids anslutningsvillkor är motiverad och att Fingrid inte har begränsat Olkiluoto 3:s tillgång till nätet. Energimyndigheten anser dock i sitt beslut att systemskyddet för Olkiluoto 3 enligt lagstiftningen faller under Fingrids ansvar som ett särskilt skyddssystem för stamnätsinnehavare och att Fingrid brutit mot artikel 9 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om riktlinjerna för driften av elöverföringssystem och mot sin skyldighet att lämna in de avgiftsbestämningskriterier som tillämpas till Energimyndigheten för bekräftelse innan de tas i bruk i enlighet med 10 § 1 mom. i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013). Fingrid levererade 30.4.2024 avgiftsbestämningskriterierna i enlighet med Energimyndighetens krav till Energimyndigheten. Avgiftsbestämningskriterierna behandlas fortfarande av Energimyndigheten. Fingrid anser att systemskyddet som ska göras endast för Olkiluoto 3 som möjliggör att kraftverket kan användas över effektgränsen på 1 300 MW, inte omfattas av det systemskyddsansvar som fastställts för Fingrid. Fingrid anser också att kostnaderna för systemskyddet utifrån ovanstående är TVO:s ansvar och inte ska kompenseras av finska elkonsumenter eller täckas av stamnätsavgifter.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 27.2.2024.

