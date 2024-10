Sogeclair: CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2024 : +7,4% à 115,8M€

Blagnac, France, le 30 octobre 2024-17h35,

Montréal Canada

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2024 : +7,4% à 115,8M€

Croissance au 3ème trimestre : chiffre d’affaires +4,1% à 36,7M€

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2024.

Les variations de change non significatives sur la période représentent 0,0M€ contre -0,5M€ en 2023.

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 est en progression de 7,4%, il est à la hausse pour le 14ème trimestre consécutif, et ce malgré un effet de base défavorable, notamment pour la partie Solutions.

Depuis l’année 2023, nous présentons désormais notre chiffre d’affaires selon la localisation de nos filiales et non plus selon la localisation de nos clients.

L’aviation d’affaires (42,6% du CA) progresse de 19,4% et est portée notamment par l’Amérique du Nord en croissance de 31,3%. L’Europe est en augmentation de 8,3%.

L’aviation commerciale (34,9% du CA) se stabilise (en légère hausse de +1,8%), portée par les activités en Amérique du Nord.

L’automobile (7,4% du CA) est en hausse de 4,9% et la défense (5,2% du CA) progresse fortement de 31,9%. Le secteur ferroviaire (6,1% du CA) est en repli avec une baisse de 29,5% là où le spatial (2,2% du CA) est en légère baisse de 2,6%.

La bonne diversification de nos marchés et de nos secteurs permet de soutenir la croissance dans un contexte de marché tendu, notamment dans l’aviation commerciale et l’automobile.

Par localisation FILIALES

(en M€) CA 9 mois

2024 CA 9 mois 2023 Poids dans le CA 2024

(en %) Variation

(en %) France 76,3 71,8 65,9% + 6,2% Europe (hors France) 4,8 6,5 4,2% - 26,0% Amérique 30,3 24,1 26,2% + 25,9% Asie-Pacifique 4,2 5,2 3,7% - 18,3% Reste du monde 0,2 0,2 0,1% - 32,9% Total 115,8 107,8 100%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Pour la comparabilité avec le communiqué du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires par localisation de nos clients est le suivant :

Par localisation CLIENTS

(en M€) CA 9 mois

2024 CA 9 mois 2023 Poids dans le CA 2024

(en %) Variation

(en %) France 49,5 48,3 42,7% + 2,5% Europe (hors France) 24,0 25,2 20,8% - 4,5% Amérique 34,6 26,9 29,8% + 28,4% Asie-Pacifique 6,1 5,9 5,3% + 4,2% Reste du monde 1,6 1,6 1,4% - 0,3%

Les écarts sont dus aux arrondis.

A noter que ce sont les implantations françaises et américaines qui bénéficient de la croissance des marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Europe.

Les investissements en Amérique du Nord réalisés ces dernières années portent leurs fruits et permettent au Groupe de maintenir sa croissance de CA.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2024 Poids dans le CA (en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 55,9

55,9 48,3%

48,3% +2,9%

+2,9% Solutions



A périmètre et taux de change constants 59,7

59,6 51,5%

51,5% +13,0%

+12,9%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Comme prévu, sur l’exercice, les activités Solutions soutiennent la croissance du CA, portées par la partie Equipements alors que l’Engineering est stable.

A noter, sur le T3, une croissance de 4,1% à 36,7M€ est également répartie sur les deux BU.

Le TOP 5 des clients est constitué d’Airbus pour 22,3% du CA (stable à +0,6%), de Dassault pour 20,3% du CA (en augmentation de +7,0%), de Bombardier pour 13,0% du CA (en recul de -11,6%), de Gulfstream pour 7,9% du CA (en très forte augmentation +162,2%) et de Spirit Aerosystems pour 6,8% du CA (en forte hausse de +18,3%).

PERSPECTIVES

Avec une croissance de 7,4% à fin septembre 2024, une répartition géographique équilibrée, la présence sur un marché américain dynamique et une bonne diversification de ses marchés et ses clients, SOGECLAIR, par son modèle résilient, confirme sa confiance pour une année 2024 de poursuite de croissance soutenue qui renforce l’avancement de l’exécution de son plan 2030 qui vise 250M€ de CA.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, le 29 janvier 2025 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe