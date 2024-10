Communiqué de presse

UTI GROUP annonce sa nouvelle gouvernance

Levallois-Perret, le 29 octobre 2024 – UTI GROUP, société française cotée sur le Compartiment C d’Euronext Paris (la « Société »), annoncé sa nouvelle gouvernance.

Suite à la prise de contrôle de la Société par Eekem Group le 25 octobre 2024, le conseil d’administration réuni le même jour a pris acte des démissions de Monsieur Christian AUMARD, Monsieur Benoit AUMARD et Madame Diane AUMARD de leur mandat d’administrateur de la Société, Monsieur Christian AUMARD ayant également démissionné de son mandat de Directeur général.

Le même conseil a constaté l’entrée en fonction, pour une durée de trois ans, laquelle expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026, et au plus tard le 31 décembre 2027, conformément aux décisions de l’assemblée générale réunie le 21 octobre 2024, de Monsieur Jean-Luc BERNARD, Madame Nadège MARIANI et Monsieur Freddy GIMENEZ.

Le conseil d’administration de la Société réuni le 25 octobre 2024 a par ailleurs décidé de séparer les fonctions de président du conseil et de directeur général et a nommé Monsieur Jean-Luc Bernard en qualité de président du conseil, et Monsieur Freddy Gimenez en qualité de directeur général de la Société. Monsieur Freddy GIMENEZ percevra, en sa qualité de directeur général :

une rémunération fixe mensuelle brute de 16.000 euros ;

une rémunération variable brute calculée à partir des comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes de la Société et calculée comme suit : pour les comptes consolidés des exercices 2024, 2025 et 2026 : 0,3% du chiffre d’affaires consolidé et 1% du résultat opérationnel consolidé ; pour les comptes consolidés des exercices 2027 et 2028 : 0,2% du chiffre d’affaires consolidé et 2% du résultat opérationnel consolidé,



Monsieur Romain AUMARD, qui conserve ses fonctions de directeur général délégué, s’est engagé à démissionner de ses fonctions dans les 24 mois suivants le 11 juillet 2024.

À propos d’UTI Group

UTI GROUP est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la Société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

Contacts :

Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01.41.49.05.10

jean-luc.bernard@uti-group.com

Pièce jointe