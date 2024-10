Alation étend ses solutions d’intelligence des données à Google Chrome afin d’accélérer l’analyse en libre-service dans l’entreprise

REDWOOD CITY, Californie, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., société spécialisée dans l’intelligence des données, a annoncé, ce jour, le lancement de l’extension Alation Anywhere pour Google Chrome permettant de rationaliser la découverte de données contextuelles et offrant aux utilisateurs la possibilité d’agir sur l’intelligence des données directement dans Chrome. L’extension permet aux utilisateurs de rechercher, de prévisualiser et d’extraire des métadonnées essentielles depuis Alation sans quitter le navigateur, afin d’obtenir des données fiables et gouvernées là où elles sont nécessaires, pour permettre une prise de décision en temps réel à l’échelle de l’entreprise et accélérer le délai de valorisation. Cette extension est le dernier ajout à Alation Anywhere, qui intègre l’intelligence des données dans Slack, Microsoft Teams, Excel et Google Sheets.

Le fait de basculer constamment entre différents outils et applications entraîne une perte de temps et de ressources précieuses, ce qui complique l’accès à des données fiables nécessaires pour une prise de décision en toute confiance. Selon le Harvard Business Review, ces basculements fréquents (près de 1 200 fois par jour en moyenne), représenteraient une perte de temps de travail de près de cinq semaines par an, soit environ quatre heures par semaine pour les employés, qui doivent ensuite retrouver le fil de leurs activités. En l’absence d’une source fiable unique, les utilisateurs de données doivent souvent quitter leurs applications en cours d’exécution sur Chrome afin de localiser les données pertinentes dispersées dans divers systèmes. Ces inefficacités ralentissent la prise de décision, induisent des erreurs et retardent le délai de valorisation des données et des initiatives liées à l’IA.

Alation Anywhere relève tous ces défis en intégrant de manière fluide l’intelligence des données dans les outils du quotidien utilisés par les travailleurs du savoir, notamment Chrome. Cette nouvelle extension permet de faire apparaître des données essentielles, telles que des définitions de termes commerciaux, des aperçus de métadonnées et des informations relatives aux bases de données, directement dans le navigateur, sans qu’il soit nécessaire de quitter Chrome. Disposer de données fiables, contextuelles et actualisées exactement au moment et à l’endroit où elles sont nécessaires permet aux utilisateurs d’entreprise de collaborer et d’analyser ces données plus efficacement. Ils sont également en mesure de prendre des décisions éclairées. Par exemple, les travailleurs du savoir s’appuient souvent sur des applications telles que Snowsight de Snowflake, Looker et Power BI. Grâce à cette nouvelle extension, les utilisateurs bénéficient d’un affichage côte à côte des actifs de données et des métadonnées correspondantes d’Alation, ce qui permet d’accélérer le délai de compréhension et de favoriser une culture de données plus collaborative au sein de l’entreprise.

« Nous sommes impatients de voir dans quelle mesure Alation Anywhere pour Google Chrome peut accélérer l’utilisation de nos données », déclare Kazuaki Ideguchi, Responsable du département des plateformes de données chez NTT DOCOMO. « Désormais, nos analystes de données pourront vérifier les définitions de données directement sur le même écran tout en écrivant des requêtes SQL dans Snowsight, ce qui permettra de rationaliser leur flux de travail. Nous nous réjouissons à l’idée qu’Alation puisse continuer à proposer ces fonctionnalités précieuses permettant d’améliorer la productivité. »

« À l’heure actuelle, les entreprises sont submergées par l’afflux de données provenant d’innombrables sources, ce qui crée une complexité sans précédent dans la gestion de leurs environnements de données », a déclaré Diby Malakar, Vice-président de la gestion des produits chez Alation. « L’extension Alation Anywhere pour Google Chrome répond directement à ce défi en fournissant des données fiables et gouvernées directement dans le navigateur de l’utilisateur. Elle permet aux équipes de trouver, de comprendre et d’agir instantanément sur les données, sans perturber leur flux de travail. Il ne s’agit pas seulement d’un outil destiné à la productivité, mais aussi d’un atout essentiel permettant d’accélérer la prise de décision, de réduire le nombre d’erreurs et de générer des résultats commerciaux significatifs dans le paysage décentralisé et axé sur les données actuel. »

Les principaux avantages de l’extension Alation Anywhere pour Google Chrome sont les suivants :

Découverte simplifiée des données : grâce à Intelligent Search, les équipes peuvent instantanément découvrir des données fiables et des ressources BI à l’aide d’une recherche en langage naturel. Cela vient démocratiser l’accès aux données dans l’ensemble de l’entreprise, permettant ainsi aux utilisateurs de localiser rapidement les données pertinentes sans faire appel à un savoir particulier. L’extension stimule la productivité en fournissant les données appropriées au moment opportun, ce qui permet une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

: l’extension améliore la productivité en fournissant des aperçus automatiques et côte à côte des données dans les tableaux de bord Snowsight de Snowflake, Looker et Power BI, ainsi que les métadonnées enrichies d’Alation. Par exemple, les équipes chargées des données peuvent accéder à un contexte précieux, comme les indicateurs de qualité des données et les descriptions d’un actif de données, directement dans Snowsight, Looker et Power BI. Cette vision globale permet aux utilisateurs d’explorer les métadonnées contextuelles, comme les schémas, les tableaux et les objets BI, sans avoir à quitter Chrome. L’extension permet de prendre de meilleures décisions en rationalisant les flux de travail, en améliorant la précision des données, en réduisant le nombre d’erreurs et en veillant à ce que les équipes s’appuient sur des données fiables et gouvernées. Accès facilité aux définitions de glossaire : les utilisateurs peuvent rapidement rechercher et comprendre les termes organisationnels rationalisés directement dans Chrome. Par exemple, un analyste travaillant sur un rapport ou un fichier PowerPoint peut facilement trouver des explications sur les termes organisationnels en quelques clics grâce au glossaire d’Alation. Les définitions du glossaire étant facilement accessibles, les équipes peuvent maintenir une certaine cohérence entre les rapports, les présentations et les tâches quotidiennes sans perturber leur flux de travail.



Pour en savoir plus, lisez le blog « Alation Anywhere for Chrome: Data Intelligence, Where You Are » (« Alation Anywhere pour Chrome : l’intelligence des données, où que vous soyez »).

L’extension Alation Anywhere pour Google Chrome est disponible sur la page interne d’Alation et sur le Chrome Marketplace.

À propos d’Alation

Alation est une société spécialisée dans l’intelligence des données. Près de 600 entreprises mondiales, dont 40 % présentes au classement Fortune 100, font confiance à Alation pour générer de la valeur grâce à leurs données et aux initiatives liées à l’IA. Des clients tels que Cisco, DocuSign, Nasdaq, Pfizer et Samsung font confiance à la plateforme d’Alation pour l’analyse en libre-service, la transformation cloud, la gouvernance des données et les données prêtes pour l’IA, favorisant ainsi l’innovation basée sur les données à grande échelle. Basée à Redwood City, en Californie, Alation a été reconnue cinq fois comme l’un des meilleurs lieux de travail par Inc. Magazine. Pour en savoir plus, consultez le site www.alation.com.

Interlocutrice auprès des médias

Lauren Lloyd

Directrice de la communication d’entreprise

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com