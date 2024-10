eGain kondigt revolutionaire verbeteringen van zijn AI Knowledge Hub aan op Solve 24

CHICAGO, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), het AI-kennisplatform voor klantenservice, kondigde vandaag belangrijke productverbeteringen aan op de Solve 24-conferentie in Chicago.

Volgens Gartner zal 100% van de AI-gestuurde projecten voor virtuele klantenservice en virtuele assistentie zonder integratie van moderne kennisbeheersystemen tegen 2025 niet voldoen aan de doelstellingen voor klantbeleving en verlaging van de operationele kosten.

eGain AI Agent™ communiceert met klanten, verduidelijkt de bedoeling, begeleidt hen naar het gepersonaliseerde antwoord en legt de aanpak uit. Dit wekt vertrouwen en zorgt voor klantenacceptatie. De agent combineert taalmodellen en casuïstiek, die gebruikmaken van betrouwbare inhoud in de eGain Knowledge Hub. Met eGain Knowledge Transformers™, een bibliotheek met micro-task transformers, kunnen kennisexperts 10 keer sneller betrouwbare content creëren. Content wordt massaal gecreëerd en samengesteld door AI en experts, en is afkomstig van doelwebsites, SharePoint-opslagplaatsen, PDF-archieven en CRM-systemen.

De AI Agent kost 25 cent per klantgesprek en is vanaf januari 2025 algemeen verkrijgbaar. Het bedrijf biedt nu bètatests aan.

Over eGain

De eGain Knowledge Hub helpt de ervaring te verbeteren en de kosten te verlagen met betrouwbare antwoorden voor de klantenservice. Ga naar www.eGain.com voor meer info.

