Fingerprint Cards AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2024

Viktiga punkter

Fortsatt fokus på segment med hög marginal och hög tillväxt, med beslut om att avveckla produktgruppen PC.

Avvecklingen av verksamheten inom Mobile fortsätter enligt plan. Se sidan 5 för en summering.

Bruttomarginalen exklusive FoU-avskrivningar nådde 38,7% (21,2% i Q3 2023).

Skuldfri: Efter genomförd företrädesemission återbetalades konvertiblerna om 108,3 MSEK (inklusive upplupen ränta).

Rörelseresultatet påverkades av två icke kassaflödespåverkande poster: en nedskrivning av aktiverade FoU-projekt med 34,3 MSEK och en goodwillnedskrivning om 183,6 MSEK relaterad till förvärvet av Delta ID som slutfördes 2017. För mer information, se sidan 6-7.







Tredje kvartalet 2024

Intäkterna uppgick till 102,8 Mkr (184,8*)

Bruttomarginalen uppgick till 18,3 procent (12,8)

EBITDA uppgick till -50,0 (-40,4) Mkr

Justerad EBITDA uppgick till -22,8 (-40,4) Mkr

Rörelseresultatet uppgick till -291,0 (-63,8) Mkr

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 kr (-0,07)**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,0 (-38,0) Mkr





Januari-september 2024

Intäkterna uppgick till 361,6 (505,1) MSEK

Bruttomarginalen uppgick till 10,8 procent (13,9)

EBITDA uppgick till -102,9 SEK -158,4)

Justerad EBITDA uppgick till -120,9 (-158,4) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -456,7 (-215,2) MSEK¬¬¬

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 SEK (-0,22)**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -162,0 (-27,9) MSEK







* Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

** Eftersom teckningskursen var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om.



Kommentar från vd

Sammanfattning av resultat och transformation

Vår transformationsplan, som initierades under det fjärde kvartalet 2023, syftar till att återföra Fingerprints till lönsamhet. En viktig del av denna plan är att uppdatera vår produktportfölj, Portfolio Refresh, vilket innebär att vi lämnar segment som kännetecknas av låga marginaler och standardisering, för att fokusera på lönsamma tillväxtsegment. Bland våra viktigaste framsteg finns den fullständiga avvecklingen av produktgruppen Mobile, som redan har bidragit till en förbättring av bruttomarginalen och avsevärt minskat våra rörelsekostnader. Minskningen av antalet anställda (42 % sedan slutet av 2023) visar vårt engagemang för kostnadsoptimering och förbättrat kassaflöde.

Samtidigt som vår produktgrupp Access visar sekventiell tillväxt, går PC-marknaden snabbt mot ökad prispress och standardisering på samma sätt som mobilmarknaden. Vi kommer att avveckla denna produktgrupp, vilket kommer att generera ytterligare kostnadsminskningar, och leda till att vi helt lämnar Kina.

Parallellt för vi strategiska diskussioner med potentiella investeringspartners för våra produktlinjer – Access, Payment och PC – för att frigöra ytterligare tillväxtkapital och öka värdeskapandet.

Intäktsutveckling: navigera genom den strategiska omvandlingen

Vårt resultat i det tredje kvartalet återspeglar vår pågående omvandling. Även om de mobila intäkterna fortsätter att minska i takt med att vi avvecklar verksamheten, bidrog segmentet fortfarande med betydande intäkter – om än till låg marginal – i ett kvartal som tillhör de sista stadierna av dess livscykel.

För våra produktgrupper utanför Mobile var intäktsutvecklingen blandad. Inom produktlinjen för PC berodde den svagare försäljningen delvis på att vissa modeller med vår teknik nu når slutfaserna i sina produktlivscykler. Dessutom har kundskiften till andra leverantörer som en del av riskspridningsstrategier också påverkat vår marknadsandel i egenskap av ett mindre bolag. Att säkra nya PC-projekt är kapitalintensivt och tar i allmänhet längre tid jämfört med mobilindustrin, vilket stödjer vårt beslut att avveckla denna verksamhet samtidigt som vi söker partners som kan dra nytta av våra tillgångar och stödja våra kunder.

Samtidigt uppvisade vår Access-produktlinje en robust sekventiell tillväxt under kvartalet, och fortsätter därmed den positiva trend vi sett tidigare i år. Marknadens efterfrågan på biometrisk autentisering – särskilt för FIDO-certifierade produkter – är fortsatt stark. För att ta tillvara på dessa möjligheter introducerade vi FPC AllKey, en mångsidig biometrisk lösning med hög säkerhet för olika enheter, från smarta dörrlås till kryptovaluta-plånböcker. Denna lansering stärker vår position på marknaden för passerkontroll och breddar vår adresserbara marknad inom säker autentisering.

Kostnadsoptimering och förbättrad operativ effektivitet

Kostnadsminskningar är fortfarande en avgörande del i vårt omvandlingsarbete. I slutet av september hade vi minskat antalet anställda inklusive konsulter till 107 från 119 i juni 2024, främst drivet av vår pågående utfasning av verksamheten inom Mobile, outsourcing av produktion samt ökad effektivitet.

Som ett resultat av avvecklingen av PC, fortsätter vi att genomföra kostnadsbesparingsåtgärder under det fjärde kvartalet för att avsevärt förbättra vår rörelsekostnadsnivå till slutet av detta år. Vi har också en målsättning att nå en rörelsekostnadsnivå om mindre än 70 miljoner kronor på årsbasis i slutet av det andra kvartalet 2025, vilket betonar vårt fokus på operativ effektivitet och noggrann resursfördelning.

Stärkt bruttomarginal från strategisk omfokusering

Justerat för FoU-avskrivningar förbättrades vår bruttomarginal till 38,7%, jämfört med 25,4% under Q2 2024. Medan den fortsatt intensiva prispressen inom våra återstående Mobile-verksamheter påverkade bruttomarginalen, gynnades segmentet av en justering av marknadsföringsincitament som en del av avvecklingen. I takt med att vi helt fasar ut mobilverksamheten förväntar vi oss ytterligare förbättringar av bruttomarginalen genom att omfördela resurser till tillväxtsegment i linje med våra lönsamhetsmål, vilket fullt ut stöder vår transformationsplan.

Skuldfria

Vi slutförde företrädesemissionen i september, när HCM tecknade sig för resterande aktier under sina garantiåtaganden. Efter detta återbetalade vi konvertiblerna om 108 Mkr, inklusive upplupen ränta, vilket gjorde Fingerprints skuldfritt och säkerställde lika villkor för alla aktieägare.

Digital identitet: Innovation och strategisk positionering

Fingerprints fortsätter att expandera inom digital identitet, senast med lanseringen av vår 4:e generations mjukvara för irisigenkänning. Denna "just glance"-teknik erbjuder säker, beröringsfri autentisering med exceptionell mångsidighet, och fungerar tillförlitligt även med accessoarer såsom glasögon och masker. Den stöder integritetskänsliga sektorer som åtkomstkontroll och fordonsbranschen, och är väl lämpad för Zero Trust-säkerhetsramverk, där den minskar risker med deepfake och förbättrar säkerheten på systemnivå. Systemintegration med utvalda kunder kommer att påbörjas under det första kvartalet 2025, ett viktigt steg i breddningen av våra digitala identitetserbjudanden.

När vi blickar framåt är vi fast beslutna att bygga en robust plattform för digital identitet för att hjälpa våra kunder att hantera de otaliga cyberrisker och den dåliga användarupplevelse som lösenord innebär. I takt med att vi slutför utfasningen av vårt mobilsegment omallokerar vi strategiskt kapital mot segment inom digital identitet med hög marginal och hög tillväxt. Våra investeringsplaner omfattar partnerskap och teknisk utveckling som stärker våra identitetslösningar, med särskilt fokus på sektorer som kräver avancerad autentisering, till exempel företagssäkerhet, både i edge-lösningar och i molnet. Dessa partnerskap kommer att göra det möjligt för oss att leverera skalbara, innovativa lösningar som kan skräddarsys för föränderliga marknadsbehov.

Vår transformation är utformad för att säkerställa en uthållig lönsam tillväxt. Kontinuerlig kostnadsoptimering kommer att hålla Fingerprints organisation resurseffektiv och flexibel, samtidigt som riktade investeringar inom digital identitet stärker vårt ledarskap inom säker autentisering. När vi nu fortsätter att specialisera oss inom digital identitet och säker autentisering, står Fingerprints väl rustat för hållbar tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

Adam Philpott, vd och koncernchef



Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).





