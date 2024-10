EfTEN United Property Fund’i 2024. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata majandustulemused

2024. aasta III kvartalis teenis EfTEN United Property Fund (edaspidi Fond) 134 tuhat eurot puhaskasumit (2023 III kvartal: 16 tuhat eurot puhaskahjumit). Fondi tulud kasvasid aastaga 38 tuhandelt eurolt 176 tuhande euroni. 2024. aasta 9 kuuga teenis Fond 535 tuhat eurot puhaskasumit (2023 9 kuuga: 87 tuhat eurot puhaskahjumit).

Fondi varade maht on 30.09.2024 seisuga 26 545 tuhat eurot (31.12.2023: 26 259 tuhat eurot), millest 2024. aasta septembri lõpu seisuga moodustavad 74,5% pikaajalised investeeringud (31.12.2023: 68,6%).

Euro intressimäärade languse toel on Euroopa ja Baltikumi kinnisvaraturu väljavaade paranemas. Paljude Euroopa riikide (sh Põhjamaade) börsidel noteeritud kinnisvaraettevõtete aktsiad pöördusid tõusule juba eelmise aasta lõpus. Sellele on järgnenud nende ettevõtete noteeritud võlakirjade riskipreemiate langus ning kinnisvaraturu tehinguaktiivsus näitab esimesi elavnemise märke.

EfTEN United Property Fundi keskne eesmärk on investeerimata kapitali aktiivne kasutuselevõtt taastuvates majandustingimustes. Augustis tegigi Fond oma ajalooliselt suurima investeeringu – paigutades 4,78 miljonit eurot usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5. Selle toel omandati Vilniuses värskelt valminud UNA kaubanduskeskus, kus ankurrentnikud on Kesko Senukai ja Rimi. Tehingu järgselt on EfTEN United Property Fund’i varadest investeeritud üle 90%.

Fondi poolt rahastatavas Uus-Järveküla elurajoonis jätkusid teise etapi (16 paarismaja ja 14 ridamaja) ning käesoleva aasta juunis alustatud kolmanda etapi (18 ridamaja) ehitustööd. III kvartali lõpu seisuga on järgmise aasta alguses valmivast teisest ehitusetapist broneerimata vaid 2 ridamaja. Kokku on elurajooni planeeritavast 165-st rida- ja paarismaja boksist tänaseks valminud või ehitusjärgus 133 boksi ning klientide poolt ostetud või broneeritud 102 boksi.

Aasta viimases kvartalis teeb EfTEN United Property Fund usaldusfondist EfTEN Real Estate Fund 5 laekunud tuludest tänavuse aasta teise väljamakse. Fondi investeerimata kapital on plaanis lähikuudel paigutada rahavoogu teenivasse ärikinnisvara projekti ning väiksemas ulatuses läbi usaldusfondi EfTEN Special Opportunities Fund erinevatesse kapitali vajadusega kinnisvara arendusprojektidesse.

Koondkasumiaruanne

III kvartal 9 kuud 2024 2023 2024 2023 € tuhandetes TULUD Intressitulu 137 143 447 384 Dividenditulud 0 0 260 352 Muud finantstulud 0 0 5 0 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt 39 -105 -26 -634 Tütarettevõtetelt 26 46 -114 -30 Alusfondidelt 13 -151 88 -604 Tulud kokku 176 38 686 102 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -28 -31 -84 -85 Fondi administreerimise kulud -5 -11 -21 -29 Muud tegevuskulud -9 -12 -46 -75 Tegevuskulud kokku -42 -54 -151 -189 Ärikasum/ -kahjum 134 -16 535 -87 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum 134 -16 535 -87 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,05 -0,01 0,22 -0,04





Finantsseisundi aruanne

30.09.2024 31.12.2023 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 709 5 731 Lühiajalised hoiused 1 563 1 795 Antud laenud 3 519 0 Muud nõuded ja viitlaekumised 970 711 Käibevarad kokku 6 761 8 237 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 17 635 12 354 Investeeringud tütarettevõtjatesse 940 1 054 Alusfondidesse 16 695 11 300 Antud laenud 2 149 5 668 Põhivarad kokku 19 784 18 022 VARAD KOKKU 26 545 26 259 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 13 3 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 13 3 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 532 26 256 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 545 26 259





EfTEN United Property Fund 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

