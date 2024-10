Global Soil Testing Market Expanding to Reach USD 5.15 Billion by 2033, at a 4.9% CAGR | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Soil Testing Market, valued at USD 3.19 billion in 2023, is projected to grow at a steady CAGR of 4.9% over the next decade, reaching USD 5.15 billion by 2033. This market growth is fueled by the increased need for sustainable agriculture, rising demand for soil nutrient testing, and the adoption of advanced testing solutions that ensure food quality and soil health.

Soil testing plays a crucial role in understanding soil composition, detecting contaminants, and determining nutrient levels essential for crop productivity. With increased awareness among farmers and policymakers about the benefits of soil health, demand for accurate testing methods is set to surge. Government programs promoting soil testing for better yield and environmental protection have also contributed to this market's expansion.

Technological advancements in soil testing, such as portable testing kits, automated data analysis, and remote sensing capabilities, are revolutionizing how samples are analyzed and data is interpreted. These innovations offer precision, speed, and accuracy, enabling stakeholders in agriculture, construction, and environmental sectors to make informed decisions.

In regions with rapidly growing agricultural activities, such as Asia-Pacific and South America, the soil testing market is witnessing increased interest and investment. Meanwhile, North America and Europe remain key markets, driven by strict regulations and standards for soil quality.

Drivers and Opportunities

Rising environmental concerns and the need for sustainable agriculture practices are propelling the demand for soil testing globally. Farmers and agricultural businesses are increasingly turning to soil testing to optimize crop yield and minimize chemical usage, which, in turn, protects soil health. In addition, advancements in testing technologies are creating opportunities for industry players to provide efficient, cost-effective, and high-precision testing services.

The rapid development of Smart Agriculture Solution practices has opened new growth avenues for soil testing. Tools like precision agriculture allow farmers to make data-driven decisions based on real-time soil analytics, optimizing water and nutrient usage. This trend presents opportunities for soil testing providers to integrate their services with digital farming platforms.

Browse Full Report Here:

https://www.futuremarketinsights.com/reports/soil-testing-equipment-market

Key Takeaways from Market Study

The Soil Testing Market is projected to grow from USD 3.19 billion in 2023 to USD 5.15 billion by 2033, expanding at a CAGR of 4.9% .

in 2023 to by 2033, expanding at a CAGR of . The agricultural sector holds the largest share of the market, driven by the demand for high crop yield and efficient soil management practices.

Advanced testing solutions, including portable and digital tools, are gaining traction for offering accuracy and ease of use.

Asia-Pacific and South America are emerging as high-growth regions, fueled by expanding agricultural activities and rising government support for sustainable farming.

Component Insights

The soil testing market comprises various components, including soil sampling equipment, testing kits, and software for data interpretation. Soil sampling equipment holds the largest market share due to its essential role in collecting accurate samples for analysis. Testing kits are also witnessing rapid adoption, especially among small-scale farmers and agribusinesses, due to their ease of use and cost-effectiveness. Software solutions are expected to grow substantially, providing analysis and insights that help farmers optimize their resources efficiently.

Soil Testing Market: Report Scope (Table Form)

Parameter Details Base Year 2023 Forecast Period 2023-2033 Market Size in 2023 USD 3.19 Billion Market Size in 2033 USD 5.15 Billion CAGR 4.9% Key Market Sectors Agriculture, Construction, Environment Leading Region North America Major Players SGS SA, Eurofins Scientific, Bureau Veritas, ALS Limited

"With global focus shifting towards sustainable agriculture, the soil testing market is poised for significant growth. Advancements in testing technology and the rising awareness among farmers and stakeholders about soil health's importance are driving this market forward," opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI)





Growth Drivers

Increasing demand for sustainable agricultural practices to optimize crop yield.

Government programs encouraging soil testing for environmental protection and productivity improvement.

Advancements in testing technology, including portable and digital soil testing tools.

Rising awareness among farmers and agribusinesses about the benefits of regular soil testing.

Key Companies & Market Share Insights

Leading players in the soil testing market include SGS SA, Eurofins Scientific, Bureau Veritas, and ALS Limited. These companies hold significant market shares due to their broad service offerings, technological innovation, and global presence. They are continually expanding their services by incorporating advanced data analytics, remote monitoring solutions, and mobile soil testing labs, aiming to provide high-quality, timely soil analysis for diverse applications.

EIE Instruments

Controls S.p.A.

Humboldt Mfg. Co.

Gilson Company, Inc.

Aimil Ltd.

SGS SA

Eurofins Scientific

ELE International

ALFA | Testing Equipment

Matest S.p.A.

LaMotte Company

R J Hill Laboratories Ltd

Intertek Group plc



Key Segments

By Location:

Laboratory testing equipment

On-site testing equipment

By End Use:

Agriculture

Construction

Institutional



By Region:

North America

Latin America

Asia Pacific

Middle East and Africa

Europe



French Translation:

Le marché des analyses de sol , évalué à 3,19 milliards USD en 2023, devrait croître à un TCAC stable de 4,9 % au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 5,15 milliards USD d'ici 2033. Cette croissance du marché est alimentée par le besoin accru d'agriculture durable, la demande croissante d'analyses des nutriments du sol et l'adoption de solutions de test avancées qui garantissent la qualité des aliments et la santé des sols.

Les analyses de sol jouent un rôle crucial dans la compréhension de la composition du sol, la détection des contaminants et la détermination des niveaux de nutriments essentiels à la productivité des cultures. Avec la sensibilisation accrue des agriculteurs et des décideurs politiques aux avantages de la santé des sols, la demande de méthodes d'analyse précises devrait augmenter. Les programmes gouvernementaux promouvant les analyses de sol pour un meilleur rendement et une meilleure protection de l'environnement ont également contribué à l'expansion de ce marché.

Les avancées technologiques dans le domaine des analyses de sol, comme les kits d’analyse portables, l’analyse automatisée des données et les capacités de télédétection, révolutionnent la manière dont les échantillons sont analysés et les données interprétées. Ces innovations offrent précision, rapidité et exactitude, permettant aux acteurs des secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’environnement de prendre des décisions éclairées.

Dans les régions où l'agriculture connaît une croissance rapide, comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud, le marché des analyses de sol connaît un intérêt et des investissements accrus. Parallèlement, l'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés clés, stimulés par des réglementations et des normes strictes en matière de qualité des sols.

Facteurs moteurs et opportunités

Les préoccupations environnementales croissantes et la nécessité de pratiques agricoles durables stimulent la demande d’analyses de sol à l’échelle mondiale. Les agriculteurs et les entreprises agricoles se tournent de plus en plus vers les analyses de sol pour optimiser le rendement des cultures et minimiser l’utilisation de produits chimiques, ce qui, à son tour, protège la santé des sols. En outre, les progrès des technologies d’analyse créent des opportunités pour les acteurs du secteur de fournir des services d’analyse efficaces, rentables et de haute précision.

Le développement rapide des pratiques en matière de solutions d’agriculture intelligente a ouvert de nouvelles perspectives de croissance pour les analyses de sol. Des outils comme l’agriculture de précision permettent aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données basées sur des analyses de sol en temps réel, optimisant ainsi l’utilisation de l’eau et des nutriments. Cette tendance offre aux fournisseurs d’analyses de sol la possibilité d’intégrer leurs services aux plateformes agricoles numériques.

Principaux points à retenir de l’étude de marché

Le marché des tests de sol devrait passer de 3,19 milliards USD en 2023 à 5,15 milliards USD en 2033, avec un TCAC de 4,9 % .

en 2023 à en 2033, avec un TCAC de . Le secteur agricole détient la plus grande part du marché, stimulé par la demande de rendements élevés et de pratiques efficaces de gestion des sols.

Les solutions de test avancées, notamment les outils portables et numériques, gagnent en popularité car elles offrent précision et facilité d’utilisation.

L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud émergent comme des régions à forte croissance, alimentées par l’expansion des activités agricoles et le soutien croissant des gouvernements à l’agriculture durable.

Informations sur les composants

Le marché des analyses de sol comprend divers composants, notamment des équipements d'échantillonnage du sol, des kits d'analyse et des logiciels d'interprétation des données. Les équipements d'échantillonnage du sol détiennent la plus grande part de marché en raison de leur rôle essentiel dans la collecte d'échantillons précis à analyser. Les kits d'analyse connaissent également une adoption rapide, en particulier parmi les petits agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, en raison de leur facilité d'utilisation et de leur rentabilité. Les solutions logicielles devraient connaître une croissance substantielle, fournissant des analyses et des informations qui aident les agriculteurs à optimiser efficacement leurs ressources.

Qui est le plus grand fournisseur du marché des tests de sol au monde ?

Le marché mondial des analyses de sol est dirigé par SGS SA, une société basée en Suisse, connue pour ses services complets d'analyse des sols et sa forte présence dans plusieurs pays. SGS SA propose des solutions avancées d'analyse des sols qui répondent aux besoins de divers secteurs, notamment l'agriculture, la gestion environnementale et la construction.

Marché des analyses de sol : portée du rapport (sous forme de tableau)

Paramètre Détails Année de base 2023 Période de prévision 2023-2033 Taille du marché en 2023 3,19 milliards de dollars Taille du marché en 2033 5,15 milliards de dollars TCAC 4,9 % Principaux secteurs du marché Agriculture, Construction, Environnement Région leader Amérique du Nord Acteurs majeurs SGS SA, Eurofins Scientific, Bureau Veritas, ALS Limited

« L'accent mondial étant mis sur l'agriculture durable, le marché des analyses de sol est sur le point de connaître une croissance significative. Les progrès de la technologie d'analyse et la sensibilisation croissante des agriculteurs et des parties prenantes à l'importance de la santé des sols font avancer ce marché », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Principaux déterminants de la croissance, des tendances et des opportunités du marché

Les principaux moteurs de croissance du marché des analyses de sol sont l’accent accru mis sur l’efficacité agricole, les réglementations environnementales pour la gestion des sols et l’adoption croissante de pratiques agricoles de précision. Des tendances telles que la surveillance des sols en temps réel et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données prennent de l’ampleur, offrant aux acteurs du marché de nouvelles perspectives de croissance. En outre, la volonté de durabilité encourage les gouvernements et les acteurs privés à investir dans les services d’analyse des sols, en particulier dans les économies en développement.

Informations sur les principales entreprises et parts de marché

Les principaux acteurs du marché des analyses de sol sont SGS SA, Eurofins Scientific, Bureau Veritas et ALS Limited. Ces entreprises détiennent des parts de marché importantes en raison de leur large offre de services, de leur innovation technologique et de leur présence mondiale. Elles élargissent continuellement leurs services en intégrant des analyses de données avancées, des solutions de surveillance à distance et des laboratoires d'analyse de sol mobiles, dans le but de fournir des analyses de sol de haute qualité et rapides pour diverses applications.

Instruments EIE

Controls SpA

Humboldt Mfg. Co.

Société Gilson, Inc.

Aimil Ltée.

SGS SA

Eurofins Scientifique

ELE International

ALFA | Equipements d'essai

Matest SpA

Compagnie LaMotte

Laboratoires RJ Hill Ltd

Groupe Intertek plc



Moteurs de croissance

Demande croissante de pratiques agricoles durables pour optimiser le rendement des cultures.

Programmes gouvernementaux encourageant les analyses de sol pour la protection de l’environnement et l’amélioration de la productivité.

Progrès dans la technologie des tests, y compris les outils d’analyse des sols portables et numériques.

Sensibilisation accrue des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires aux avantages des analyses régulières des sols.

Analyse régionale du marché des analyses de sol

Amérique du Nord : forte adoption en raison de réglementations environnementales strictes et de pratiques agricoles avancées.

: forte adoption en raison de réglementations environnementales strictes et de pratiques agricoles avancées. Europe : Croissance significative du marché tirée par les initiatives de durabilité agricole et le financement gouvernemental.

: Croissance significative du marché tirée par les initiatives de durabilité agricole et le financement gouvernemental. Asie-Pacifique : La sensibilisation croissante et l’augmentation des activités agricoles stimulent la demande du marché.

: La sensibilisation croissante et l’augmentation des activités agricoles stimulent la demande du marché. Amérique du Sud : Marché en croissance rapide en raison de l’expansion de l’agriculture et des incitations gouvernementales.

: Marché en croissance rapide en raison de l’expansion de l’agriculture et des incitations gouvernementales. Moyen-Orient et Afrique : Croissance modérée, les analyses de sol devenant de plus en plus essentielles dans la gestion agricole.



Segments clés

Par emplacement :

Equipement de test en laboratoire

Equipement de test sur site

Par utilisation finale :

Agriculture

Construction

Institutionnel





Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Europe



Author By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

Explore FMI’s Extensive Coverage on Industrial Automation Domain:

By 2032, the North American variable frequency drive market sales is anticipated to be valued US$ 5056.2 million. and a CAGR of 6% is predicted for the market's growth.

By 2033, The variable speed generators market growth is expected to be worth US$ 8.5 billion and US$ 14.2 billion, respectively. Global sales of variable speed generators are expected to increase at a CAGR of 5.3% over the assessment period.

During the projected period military parachute market type is anticipated to grow at a CAGR of 5.5%. It is estimated that the global market will increase from US$1.42 billion in 2023 to US$2.43 billion by 2033.

By 2033, The clad pipe market forecast is expected to have grown from US$ 2,560.6 million to US$ 3,938.7 million. Over the course of the forecast period, the market is expected to grow at a CAGR of 4.4%

By the year 2033 electric & hydraulic wellhead drives for onshore application market sale is expected to reach a high of US$ 405.3 million. The specialists at Future Market Insights have calculated a historical CAGR of 8.2% for the relevant market.

In 2023, The metal stampings market value is anticipated to be worth US$ 419.7 billion. By 2033, the market is anticipated to reach more than US$ 635.8 billion.

The robotic lawn mower sales forecasted to boost at a CAGR of 12.50% CAGR during forecast period 2024 to 2034.

The global collaborative robots demand is predicted to grow at a CAGR of 25.1% from 2023 to 2033.

The global modular robotic market valuation is projected to reach a valuation of USD 66.42 Billion by 2034.

The global powered lawn mowers market revenue is expected to surpass USD 2,323.8 Million by 2033.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights (FMI) is a leading provider of market intelligence and consulting services, serving clients in over 150 countries. FMI is headquartered in Dubai and has delivery centers in the United Kingdom, the United States, and India. FMI's latest market research reports and industry analysis helps businesses navigate challenges and make critical decisions with confidence and clarity amidst breakneck competition. Our customized and syndicated market research reports deliver actionable insights that drive sustainable growth. A team of expert-led analysts at FMI continuously tracks emerging trends and events in a broad range of industries to ensure that our clients prepare for the evolving needs of their consumers.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA

T: ++1-347-918-3531

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube