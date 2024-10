Croissance du chiffre d’affaires économique au troisième trimestre 2024 (+38%) et en cumul à fin septembre 2024 (+7%)

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 2024.





Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Q3 2024 Q3 2023 Variation Eléments de construction 2,9 2,1 0,8 40% Eco-matériaux 0,6 0,5 0,1 25% Autres 0,1 0,1 0,0 -7% Chiffre d'affaires comptable 3,7 2,7 1,0 35% Retraitement Eco-matériaux -0,6 -0,5 -0,1 25% Chiffre d'affaires économique 3,0 2,2 0,8 38% *Chiffres non audités

(données en M€) 30/09/2024

(9 mois) 30/09/2023

(9 mois) Variation Eléments de construction 7,7 7,2 0,5 7% Autres 0,3 0,2 0,0 19% Chiffre d'affaires économique 8,0 7,4 0,5 7% *Chiffres non audités





Comme nous l’avions exposé dans notre communiqué du 31 juillet suite au résultat du premier semestre 2024, notre carnet de commandes a confirmé les bonnes perspectives sur le troisième trimestre 2024 avec la reprise de la croissance de notre chiffre d’affaires en France et à l’export.

Nous continuons de constater l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.





Notre positionnement stratégique sur notre marché et le renforcement de la force commerciale se poursuit avec des bonnes perspectives pour la fin de l’année 2024.

Bernard VOISIN – Président du Directoire

