Audacia : Expansion obtient le label Tibi 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 31 octobre 2024

Expansion obtient le label Tibi 2

Une reconnaissance majeure de l’expertise d’Expansion Ventures avec l’homologation Tibi 2

Suite à un processus de sélection rigoureux, le fonds Expansion SLP a reçu le prestigieux label Tibi (phase 2), soulignant son rôle d’acteur clé du New Space au sein de l’écosystème deeptech français.

L’objectif poursuivi par l’initiative Tibi est de favoriser l’émergence d’acteurs financiers capables d’accélérer la croissance d’entreprises innovantes pour en faire des leaders régionaux ou mondiaux et de participer au développement de l’écosystème technologique par la création d’expertises spécifiques.

L’investissement dans les entreprises technologiques est soutenu par la direction générale du Trésor. Sous l’égide du président de la République, les premiers investisseurs institutionnels ont engagé 6 milliards d'euros de 2020 à 2022. A l’aune du bilan très positif de la phase 1,la phase 2 de l’initiative Tibi prévoit une enveloppe de 7 milliards d’euros mobilisée d’ici fin 2026. A cette 2ème phase contribueront 35 investisseurs institutionnels français, qui vont donner la priorité à la décarbonation de l’économie en lien avec les projets de haute technologie. Cette 2ème phase étend le dispositif aux jeunes start-ups et aux fonds investissant dans des actifs ou des projets d’infrastructures avec une composante scientifique.

Cette homologation réaffirme l’engagement de la société de gestion Expansion Ventures, membre du groupe Audacia, et du fonds Expansion SLP (qui a récemment clôturé la 1ère phase de sa commercialisation à plus de 100 millions d’euros), en faveur des technologies avancées et disruptives tant en France qu’en Europe, et témoigne de la qualité et de l’importance stratégique de ses investissements.

Pour Olivier de PANAFIEU, Directeur général d’Audacia : « Nous sommes très fiers du lancement réussi d’Expansion, fonds disruptif dans les thématiques du New Space et des Nouvelles Mobilités Aériennes. Avec un premier closing finalisé de plus de 100 Millions d’euros et déjà 20 participations en portefeuille, le fonds tient toutes ses promesses. Sa sélection dans la phase 2 de l’initiative Tibi est une reconnaissance prestigieuse de l’expertise des équipes de gestion et devrait nous ouvrir de grandes opportunités pour le futur »

Pour en savoir plus sur Expansion et ses initiatives dans les secteurs du New Space et de la New Air Mobility, rendez-vous sur : https://www.expansion-vc.eu/.

Pour plus d’information sur l’initiative TIBI : https://www.tresor.economie.gouv.fr/banque-assurance-finance/financer-la-iveme-revolution-industrielle

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

Direction de la communication / Contact Presse

Audacia

Éléonore de Rose

+33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr

Communication financière

CapValue

Gilles Broquelet/Dina Morin

+33 (0)1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr

Pièce jointe