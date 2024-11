Tallinna Vee kolmanda kvartali müügitulu oli 16,22 miljonit eurot

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli tänavu kolmandas kvartalis 16,22 miljonit eurot, mis on 3,9% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasum oli kolmandas kvartalis 3,93 miljonit eurot, vähenedes peamiselt laenuintresside kasvu tõttu 0,12 miljoni euro võrra.

Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et kolmandat kvartalit iseloomustab edasiliikumine planeeritud investeeringutega. “Suvi on mitmete investeeringutega seotud projektide elluviimiseks ainuvõimalik periood aastas ning meie meeskond kasutas seda aktiivselt. Eesmärk oli teha töid linnapildis nii vähe elanikke häirivalt, kui võimalik, näiteks keskkonnasõbralikku kaevikuta meetodit kasutades, ning koostöös linna ja teiste infrastruktuurivaldajatega,” rääkis ta. Timofejev märkis, et juba praegu on näha seniste investeeringute positiivset mõju elutähtsa veeteenuse tagamiseks tarbijate jaoks taskukohase hinnaga. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastaks oli üle 60 miljoni euro, osaliselt lõpetatakse projektid 2025. aasta alguses. Täpsustatud ajagraafikute põhjal viiakse sellel aastal ellu 50 miljoni euro ulatuses investeeringuid põhivarasse, kolmanda kvartali lõpuks oli investeeringuid teostatud 33,4 miljoni euro väärtuses.

“Varakult alanud suvi hoidis Ülemiste järve vee soojana maist kuni oktoobrini ning see pakkus väljakutseid joogivee kõrge kvaliteedi tagamisel. Kogu kvartali jooksul oli kõrge veekvaliteedi tagamine üks prioriteete, millega meie meeskond edukalt tegeles. Võtsime kvartali jooksul üle 700 veeproovi ja Joogivesi vastas 98,9 protsendi ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele,” selgitas Timofejev. Tema sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud.

Samuti töötas väga hästi reoveepuhastus ning Läänemerre suunduva puhastatud heitvee kvaliteet ületas kõigis parameetrites seadusega sätestatud norme.

Ettevõte suunas 2024. aasta kolmandas kvartalis veevõrku 7,04 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 11,11 miljonit m3 reovett. 2024. aasta kolmanda kvartali alguses hakkasid vastavalt Konkurentsiametilt saadud kinnitusele kehtima uued hinnad veeteenusele Tallinna, Saue ja Maardu piirkonnas ning need mõjutasid müügitulu antud kvartalis. Lisaks jätkuvale investeerimisvajadusele vee- ja kanalisatsioonitaristusse ning keskkonnamõju vähendamisse, tulenes veehinna korrigeerimise vajadus ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusest tingitud kohustusest liikuda ühtlustatud veehinna poole era- ja äritarbijatele.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,13 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga. Ärikasumit mõjutas teenuse tagamiseks ja taristu hoolduseks vajalike kulude kasv. Puhaskasum oli 3,93 miljonit eurot, mida on 0,12 miljoni euro võrra vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid peamiselt suuremad intressikulud võetud laenudelt.

Veetorustiku hoolduses on juba üle aasta kasutusel olnud uudne ja tõhus jääpesu tehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisel ning selle pumpamisel läbi torustiku. Üle veerandi veetorustikust (ligi 250 km) on tänaseks uue tehnoloogia abil puhastatud, mis aitab hoida kõrget veekvaliteeti. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, mis võimaldab järelkloorimist erinevates linnaosades.

Üks ettevõtte klienditeeninduse eesmärke on informeerida kliente veekatkestustest aegsasti. Kolmandas kvartalis teavitati kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 100% juhtudest ning üks veekatkestus kestis keskmiselt 2 tundi ja 36 minutit – see on 16 minuti võrra parem tulemus kui aasta tagasi samas kvartalis. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi, jätkab Tallinna Vesi veevõrgule täiendavate sulgelementide paigaldamist.

2024. aasta kolmandas kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamast väljuv heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee kõrgest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2024. aasta kolmanda kvartali jooksul võttis ettevõte reoveest välja üle 170 tonni prahti, 65 tonni liiva, 452 tonni lämmastikku ja 61 tonni fosforit.

Viimaste aasta jooksul on reoveepuhastusjaama järjepidevalt investeeritud, et tagada kestlik kõrge kvaliteediga puhastustulemus. Planeeritud investeeringud reoveepuhastusjaama ulatuvad 2024. aastal 8 miljoni euroni.

Jätkuvad investeeringud reovee bioloogilise puhastusprotsessi täiustamisse, mille jaoks rekonstrueeritakse reoveepuhastusjaama järelselitid. Suuremad mitmeaastased projektid hõlmavad veel peapumpla mehaaniliste võrede paigaldust ning reoveepuhastusjaama võrehoone võrede vahetust, mis on olulised keskkonnaprojektid Läänemere puhtuse hoidmiseks.

Kolmandas kvartalis jätkus testperiood Paljassaare reoveepuhastusjaama koostootmisjaama käivitamisel. Koostootmisjaam võimaldab lisaks soojusenergiale toota biogaasist olulise osa reovee puhastusprotsessis vajaminevast elektrienergiast.

Veepuhastusjaama olulisematest projektidest on lõppjärgus filtrite renoveerimine. Projekteerimistööd veepuhastuses kasutatava osooni tootmistehnoloogia uuendamiseks jätkuvad kuni 2024. aasta lõpuni.

Veekadude osakaal veevõrgus oli kolmandas kvartalis heal 12,47% tasemel, kuid see on kõrgem kui mullune erakordselt madal tase. Aasta tagasi oli kvartali veekadu 9,98%. Veekadude vähendamise ja kõrge joogiveekvaliteedi tagamiseks on oluline jätkata veevõrgu pideva online-seirega ning võrkude rekonstrueerimiskava plaanipärase elluviimisega.

Kolmanda kvartali lõpuks uuendas ja rajas ettevõte üle 36 kilomeetri torustikke, millest enam kui 16 kilomeetrit ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel tehti tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, nagu näiteks AS Utilitas Tallinn, et teha võimalikult palju töid üheaegselt, tagamaks keskkonnasäästlikkus ning häirimaks linnaelu ja liiklust nii vähe kui võimalik.

Kolmanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud üle 12 800 nutiarvesti, mis tähendab, et kaugloetavad veearvestid on ligi 57 protsendil meie klientidest.

2024. aasta eesmärk on, et nutiarvestiga on varustatud 60 protsenti klientidest ning hiljemalt 2026. aasta lõpuks on kõikide Tallinna Vee teeninduspiirkonna klientide veearvestid asendatud nutiarvestitega.

Ettevõte soovib pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta käiva olulise info kättesaadavus ning pöördumistele vastamise kiirus. 2024. aasta kolmandas kvartalis vastati kirjalikele pöördumistele 2 päeva jooksul 99,8 protsendil juhtudest, hoides jätkuvalt kõrget taset.

Kogu suveperioodi jooksul oli linlaste kasutada ligi 60 avalikku veekraani Tallinna linnas, mis pakkusid kõigile puhast joogivett. Lisaks toetas Tallinna Vesi veepaakidega mitmeid kogukonna- ja spordiüritusi, millest arvukama osalusega olid näiteks Investeerimisfestival ja Ironman Tallinn.

Augustis osales ettevõte esmakordselt Arvamusfestivalil, kus oli eestvedajaks “Energilise majanduse” laval toimunud diskussioonile säästliku tarbimise teemal. Samal kuul toimus ka pikkade traditsioonidega spordisündmus Ülemiste järve ääres — Tallinna Vee 52. jooks ümber Ülemiste järve.

Eesti Paralümpiakomitee toetajana elati ettevõttes kaasa Eesti parasportlaste võistlustele Pariisi paralümpiamängudel, mis toimusid 28. augustist 8. septembrini.

Teoks sai koostööprojekti Eesti Kunstiakadeemia tudengitega, kes pakkusid ettevõtte neljale pumplale välja kujunduslahendused ja kaunistasid nende hoonete fassaadid silmailu pakkuva tänavakunstiga.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



3. kvartal Muutus 2024/2023



6 kuud Muutus 2024/2023



2024 2023 2022 2024 2023 2022 Müügitulu 16,22 15,61 13,48 3,9% 46,71 45,62 38,53 2,4% Brutokasum 6,91 6,64 3,58 4,0% 19,30 18,16 12,38 6,3% Brutokasumi marginaal % 42,60 42,54 26,53 0,1% 41,32 39,80 32,12 3,8% Amortisatsioonieelne ärikasum 7,28 7,12 4,15 2,2% 19,99 19,23 13,49 4,0% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 44,86 45,57 30,80 -1,6% 42,81 42,15 35,00 1,5% Ärikasum 5,13 5,10 2,44 0,7% 13,71 13,30 8,52 3,1% Ärikasum – põhitegevus 4,78 4,72 2,06 1,4% 13,12 12,44 7,81 5,4% Ärikasumi marginaal % 31,63 32,64 18,07 -3,1% 29,36 29,15 22,12 0,7% Kasum enne tulumaksustamist 4,07 4,20 2,32 -3,2% 10,51 11,13 8,21 -5,6% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 25,07 26,90 17,24 -6,8% 22,51 24,40 21,30 -7,8% Puhaskasum 3,93 4,05 2,22 -3,1% 9,13 9,87 6,05 -7,4% Puhaskasumi marginaal % 24,23 25,96 16,44 -6,7% 19,55 21,63 15,70 -9,6% Vara puhasrentaablus % 1,33 1,54 0,89 -13,2% 3,12 3,79 2,40 -17,6% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 61,82 57,42 56,37 7,7% 61,82 57,42 56,37 7,7% Omakapitali puhasrentaablus % 3,45 3,62 2,06 -4,8% 7,84 8,77 5,41 -10,7% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,82 1,09 1,59 -23,9% 0,82 1,09 1,59 -23,9% Maksevõime kordaja 0,77 1,03 1,52 -24,3% 0,77 1,03 1,52 -24,3% Investeeringud põhivarasse 15,38 12,40 7,93 24,0% 33,42 22,84 15,66 46,3% Dividendide väljamaksmise määr % - 79,41 78,52 - 79,41 78,52

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. september 31. detsember VARAD Lisa 2024 2023 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 6 364 14 736 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 10 168 8 608 Varud 1 204 1 137 KÄIBEVARA KOKKU 17 736 24 481 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 283 025 256 108 Immateriaalne põhivara 5 1 434 1 293 PÕHIVARA KOKKU 284 459 257 401 VARAD KOKKU 302 195 281 882 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 887 697 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 467 3 594 Võlad tarnijatele ja muud võlad 14 439 10 886 Ettemaksed 2 905 3 604 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 21 698 18 781 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 49 535 44 653 Rendikohustised 2 368 1 892 Laenukohustised 106 092 92 835 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 378 505 Muud võlad 102 128 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 164 493 146 031 KOHUSTISED KOKKU 186 191 164 812 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 77 992 79 058 OMAKAPITAL KOKKU 116 004 117 070 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 302 195 281 882

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes III kvartal 30. septembril

lõppenud 9 kuud Lisa 2024 2023 2024 2023 Müügitulu 7 16 217 15 614 46 706 45 619 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 - 9 308 -8 972 -27 410 -27 462 BRUTOKASUM 6 909 6 642 19 296 18 157 Turustuskulud 9 -205 -182 -680 -603 Üldhalduskulud 9 -1 514 -1 267 -4 539 -3 887 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -60 -96 -363 -371 ÄRIKASUM 5 130 5 096 13 714 13 296 Intressitulud 11 19 36 168 72 Intressikulud 11 -1 083 -933 -3 368 -2 235 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 066 4 199 10 514 11 133 Tulumaks -136 -146 -1 380 -1 267 PERIOODI PUHASKASUM 3 930 4 053 9 134 9 866 PERIOODI KOONDKASUM 3 930 4 053 9 134 9 866 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 3 930 4 053 9 134 9 866 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,20 0,20 0,46 0,49

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. septembril

lõppenud 9 kuud Lisa 2024 2023 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 13 714 13 296 Korrigeerimine kulumiga 9,10 6 279 5 935 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -516 -445 Muud mitterahalised korrigeerimised -88 -131 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -63 -22 Äritegevusega seotud käibevara muutus -1 627 143 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 147 323 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 17 846 19 099 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -25 955 -20 414 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 517 2 966 Laekumised põhivara müügist 111 24 Saadud intressid 168 73 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -24 159 -17 351 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -2 617 -1 289 Tasutud rendimaksed -916 -902 Saadud laenud 15 000 45 500 Tasutud laenud -1 818 -39 318 Tasutud dividendid 12 -10 069 -6 515 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -131 -85 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -1 508 -1 352 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -2 059 -3 961 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -8 372 -2 213 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 14 736 12 650 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 6 364 10 437





Lisainfo:

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(372) 62 62 200

kommunikatsioon@tvesi.ee

Manus