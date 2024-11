HMS Networks har slutfört förvärvet av PEAK-System Technik

HMS Networks AB (publ) har idag slutfört det sedan tidigare aviserade förvärvet av samtliga aktier i PEAK-System Technik GmbH (”PEAK-System”), en väletablerad tysk leverantör av industriella kommunikationslösningar.

Den 1 oktober 2024 tillkännagav HMS att ett avtal hade tecknats med DOGAWIST-Investment GmbH angående förvärvet av PEAK-System för en kontant ersättning på 69 miljoner Euro, på kassa- och skuldfri basis (Eng. Enterprise Value). Förvärvet har nu genomförts, vilket stärker HMS position inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (ICT). PEAK-System kommer vara en del av divisionen New Industries från 1 januari 2025, tillsammans med HMS andra varumärken Ixxat®, Intesis® and Owasys®.

Konsolideringen av PEAK-System och HMS, som sker från och med 1 november 2024, förväntas ha en positiv effekt på HMS vinst per aktie (exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen).

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknik (Industriell ICT) och sysselsätter över 1 200 personer. Lokal försäljning och support hanteras genom över 20 försäljningskontor över hela världen, samt genom ett brett nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 miljoner kronor 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm inom segmentet Large Cap och Telecommunications.

