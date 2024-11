KH Group Oyj

Pörssitiedote 4.11.2024 klo 11.30

KH Groupin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2025

KH Group Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2025 seuraavasti:

– Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 perjantaina 21.3.2025

– Vuosikertomus vuodelta 2024 viikolla 13

– Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2025 tiistaina 6.5.2025

– Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 perjantaina 15.8.2025

– Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2025 perjantaina 31.10.2025

Kaikki yhtiön taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi noin klo 8.

KH Group noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Yhtiökokous



KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 6.5.2025. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

KH GROUP OYJ

Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343



Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.