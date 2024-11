Forløb af ekstraordinær generalforsamling i BI Boligejendomme A/S i likvidation

BI Boligejendomme A/S i likvidation har afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 4. november 2024.

Følgende blev besluttet på generalforsamlingen:

Beslutning om godkendelse af endeligt likvidationsregnskab mv.

Likvidators forslag om godkendelse af endeligt likvidationsregnskab og udlodning af likvidationsprovenuet blev vedtaget. Det endelige likvidationsprovenu er beregnet til DKK 158,23 pr. aktie og fordeles blandt aktionærerne i henhold til deres besiddelse af aktier på opløsningstidspunktet. Likvidationsprovenuet vil blive udbetalt til aktionærerne snarest muligt efter den ekstraordinære generalforsamling og forventeligt den 11. november 2024 med valør på aktionærernes konti den efterfølgende dag.

Beslutning om endelig likvidation af Selskabet

Likvidators forslag om at Selskabet endeligt likvideres og opløses blev vedtaget. Som led i forslaget vil handlen i Selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen A/S blive suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. Likvidationen forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen den 11. november 2024. Likvidator vil anmode Nasdaq Copenhagen A/S om herefter at afnotere og slette Selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S i likvidation

Mikael Philip Schmidt

Likvidator

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør