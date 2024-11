BI Boligejendomme A/S i likvidation - Nasdaq Copenhagen A/S imødekommer anmodning om afnotering og sletning fra handel

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2024 i BI Boligejendomme A/S i likvidation vedtaget, at Selskabet skulle opløses, og at likvidator skulle anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at afnotere samt slette Selskabets aktier fra handel, se selskabsmeddelelse af 4. november 2024, når likvidator har registreret selskabets endelige opløsning hos Erhvervsstyrelsen.

Som konsekvens af beslutningen om opløsning af Selskabet har Nasdaq Copenhagen A/S efter generalforsamlingen suspenderet handel i Selskabets aktie.

Nasdaq Copenhagen A/S har desuden dags dato imødekommet likvidators anmodning, betinget af registrering af endelig likvidation og opløsning af Selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Likvidationsprovenuet vil blive udloddet snarest muligt, forventeligt den 11. november 2024. Efter udlodning af likvidationsprovenuet vil Selskabets ophør blive anmeldt til registrering hos Erhvervsstyrelsen, og Selskabet afnoteres og slettes herefter fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Sidste handelsdag forventes således at være den 11. november 2024.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S i likvidation

Mikael Philip Schmidt

Likvidator

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør