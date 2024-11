CoinShares tillkännager resultaten för tredje kvartalet 2024

5 november 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares" eller "koncernen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investeringsföretaget specialiserat på digitala tillgångar, har idag publicerat sitt resultat för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2024.

Jean-Marie Mognetti, Verkställande direktör för CoinShares sa:

“I Q3 2024 fokuserade vi på att genomföra vår strategi och på att förbereda oss för ett lovande fjärde kvartal och det kommande året. En viktig prestation var förändringen i vår redovisningsprincip för digitala tillgångar. Vi redovisar nu förändringar av digitala tillgångar till verkligt värde genom resultatet, vilket ökar transparensen i våra finansiella rapporter. Denna förändring gör det möjligt för en bredare grupp investerare att få en bättre förståelse för CoinShares finansiella resultat och hälsa.

Samtidigt har vi implementerat bitcoin som ett instrument för kassatillgångar, vilket visar vårt engagemang för vår investeringstes. Som ett resultat är vi nu en av de få börsnoterade företagen globalt som har valt att behålla bitcoin (78 BTC i slutet av Q3) i vår balansräkning.”

Finansiella höjdpunkter för det tredje kvartalet 2024

Totala intäkter, vinster och övriga inkomster uppnådde 25,8 miljoner GBP under det tredje kvartalet (tredje kvartalet 2023: 15,2 miljoner GBP)

EBITDA uppnådde 15,4 miljoner GBP under det tredje kvartalet (tredje kvartalet 2023: 8,3 miljoner GBP)

Nettovinsten för det tredje kvartalet uppnåde 14,2 miljoner GBP (tredje kvartalet 2023: 6,7 miljoner GBP)





Verksamhetshöjdpunkter under det tredje kvartalet 2024

Kapitalförvaltning: CoinShares Physical ETP-plattformen avslutade kvartalet med knappt 80 miljoner USD i nettoflöden, vilket markerar dess näst största kvartalsinflöde sedan 2021. Vi lanserade en ny ETP för flera tillgångar i samarbete med finanzen.net för att öka vår synlighet på den tyska detaljhandelsmarknaden.



I USA hade affärsområdet CoinShares-Valkyrie sitt näst bästa kvartal och uppnådde 61 miljoner USD i nettoinflöden, främst från BRRR- och WGMI-produkter. Integrationen av detta affärsområde i den bredare CoinShares-koncernen är i stort sett klar och vi förväntar oss att den kommer att bli en betydande bidragsgivare till den totala koncernens värde, med fortsatt högt tempo under 2025.





För närvarande förbereder vår division hedgefondlösningar lanseringen av en aktiefond med långa / korta fonder med fokus på kryptoaktier, med hjälp av vår expertis inom BLOCK Inde. Produkten är redo att lanseras i avvaktan på efterfrågan och utvärderas för närvarande av våra säljteam i USA och Europa.

Huvudsakliga investeringar: Trots en minskning på cirka 1,9 miljoner GBP i koncernens huvudsakliga investeringsportfölj under det tredje kvartalet - främst på grund av en förlängning av CS2-fondens livslängd som försenar mottagandet av vårt redovisade räntebelopp och resulterar i en motsvarande diskontering - har vi sett en positiv utveckling i några av våra mindre investeringar. Dessa inkluderar omvandlingen av en av våra SAFE (Station 70) och ändringen av GTSA:s status till ett institut för elektroniska pengar.





Förändringen av redovisningsprincip: En viktig utveckling under kvartalet gäller våra redovisningsprinciper för innehav av digitala tillgångar. Historiskt sett har våra finansiella rapporter varit något missvisande genom att digitala tillgångar klassificerats som immateriella tillgångar enligt IFRS, vilket har medfört resultat efter skatt som skiljer sig markant från vårt sammanlagda totalresultat och påverkat läsbarheten i våra räkenskaper. Eftersom vi har utvecklats som organisation och våra aktiviteter har diversifierats avsevärt, kan vi nu klassificera våra digitala tillgångar så att dess rörelser i verkligt värde tas via resultaträkningen vilket gör att vi kan presentera finansiella rapporter som ger en tydligare bild av vårt finansiella resultat – som lätt förenas med vår EBITDA – en övergång vi har varit angelägna att genomgöra och vi är nu glada över att äntligen ha uppnått detta.





Fullständig information om resultatet för det tredje kvartalet, inklusive finansiell information om var och en av koncernens affärsenheter finns i den fullständiga rapporten, tillgänglig här.

Ladda ner den svenska sammanfattningen här.

