Rekordinntekter og volumer for Mowi i tredje kvartal

(Bergen, 6. november 2024) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter på 1,44 milliarder euro og et operasjonelt driftsresultat på 173 millioner euro i tredje kvartal.

– Dette var nok et kvartal med nye rekorder for Mowi med vår beste produksjon i sjø og høyeste slaktevolumer noensinne på totalt 161 000 tonn laks. Vi har heller aldri hatt mer fisk stående i sjø, opp 4,4% fra samme tid i fjor, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi ligger derfor godt an til å nå sitt mål om å slakte 500 000 tonn laks i 2024, som er en milepæl for selskapet. Neste år forventer Mowi å slakte 520 000 tonn, som er første steg mot neste milepæl på 600 000 tonn som selskapet forventer å nå i 2029. 520 000 tonn representerer en vekst på 145 000 tonn siden 2018, som tilsvarer en årlig vekst på 4,8% mot 2,7% i snitt for næringen. Dette fører også til vekst innen selskapets to andre segmenter – videreforedling og fôrproduksjon.

– Det er et privilegium å få jobbe i en organisasjon som stadig ønsker å prestere og ta selskapet et steg videre. Vårt mål er å vokse raskere enn resten av næringen også fremover gjennom økt bruk av postsmolt og generelt høyere smoltutsett. For bransjen for øvrig tror vi på nok et år med begrenset tilbudsvekst på 2% eller lavere, sier Vindheim.

Mowis kostnader innen havbruk gikk ned i tredje kvartal, fra første og andre kvartal, på lavere fôrpriser og økonomiske skalafordeler. En fortsatt nedgang i fôrpriser er forventet å materialisere seg i ytterligere kostnadsforbedringer fremover, betinget av biologiske kostnader. I tillegg har Mowi et eksplisitt kostnadsforbedringsprogram utover et rent prisfall på fôringredienser som beløper seg til 300-400 millioner euro de neste fem årene.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte rekordresultater i tredje kvartal etter god drift, høye volumer og sesongmessig lavere råvarepriser.

– Vi ser god etterspørsel i dagligvare for våre produkter, og forventer økt etterspørsel fremover i restaurantsegmentet som følge av økt kjøpekraft gjennom lavere renter og høyere lønninger, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også nok et sterkt kvartal med rekordvolumer og rekordinntjening. Den positive volumutviklingen var drevet av sterk vekst i og etterspørsel fra selskapets havbrukssegment.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner per aksje for tredje kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper og verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 500 000 tonn sløyd vekt i 2024 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi er rangert som verdens mest bærekraftige produsent av animalsk protein av Coller FAIRR.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 600 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2023 var på 5,5 milliarder euro.

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Attachments