IBA signe un contrat avec SteriLab pour une solution de stérilisation par faisceaux d'électrons en République dominicaine

Quatrième accord conclu par IBA Industrial Solutions au cours des six dernières semaines

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 6 novembre, 2024 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, a été sélectionnée par SteriLab pour équiper sa nouvelle infrastructure au port d’Haina, en République dominicaine, d'une solution de stérilisation Be Soft par faisceaux d'électrons (E-beam) Ce nouveau centre de services sera dédié à des applications variées telles que la stérilisation de dispositifs médicaux, les produits alimentaires et les semi-conducteurs. Il permettra aux industriels de réduire les coûts logistiques et d’améliorer l'efficacité du traitement.

La solution Be Soft sélectionnée par SteriLab dispose d’une irradiation latérale pour les produits délicats et sera alimentée par le Rhodotron®, l'accélérateur d’électrons d'IBA. Elle sera équipée d'un convoyeur, du système de contrôle de la ligne de production Beagle, d'un système de protection du personnel et d'autres composants de haute technologie pour garantir une stérilisation fiable, rapide et économe en énergie. Cette solution permettra à SteriLab de répondre aux exigences des normes internationales tout en offrant une alternative écologique aux méthodes de stérilisation traditionnelles comme l'oxyde d'éthylène.

Il s’agit du quatrième accord conclu par l’activité Industrial Solutions d’IBA au cours des six dernières semaines. En plus de ce contrat avec SteriLab, la division a signé deux contrats fermes ainsi qu’une lettre d’intention liante pour des installations, en Europe et en Amérique du Nord, de solutions intégrées ou autonomes de faisceaux d’électrons ou de rayons X pour des applications de stérilisation de matériel médical, d'amélioration des matériaux et de traitements de produits alimentaires. Le prix usuel de chaque solution varie d’EUR 10 à 15 millions, selon les configurations et les options incluses.

Thomas Servais, Président d'IBA Industrial Solutions, commente : « Nous sommes ravis de travailler avec SteriLab, de les compter parmi les utilisateurs d'IBA Industrial Solutions et de commencer ce partenariat passionnant en République dominicaine. Nous nous réjouissons de cette collaboration à long terme qui profitera à nos deux entreprises et aux communautés que nous servons. Les quatre accords que nous venons de conclure successivement soulignent la force et la variété de l’offre des solutions IBA, ainsi que notre capacité à nous adapter à la demande croissante du marché pour des solutions à faisceaux d'électrons et à rayons X. »

Franquiz Caraballo, fondateur de SteriLab, ajoute : « Après une recherche stratégique approfondie, nous avons choisi IBA comme fournisseur en raison de sa technologie, sa capacité à fournir des solutions personnalisées et évolutives, et son engagement en matière d'innovation et de durabilité. Grâce à la solution E-beam, nous serons en mesure de fournir à nos clients des services de stérilisation industrielle plus sûrs et de qualité, ainsi que des réponses aux besoins actuels et futurs en République dominicaine et dans la région. Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'offrir des solutions respectueuses de l'environnement qui répondent aux normes rigoureuses des industries médicales, alimentaires et des semi-conducteurs. »

La construction de l'installation SteriLab devrait être achevée d'ici le quatrième trimestre 2025, et être pleinement opérationnelle pour le quatrième trimestre 2026. IBA supervisera l'installation et les tests de l'équipement, ainsi que la formation de l'équipe de SteriLab afin de garantir la conformité aux normes internationales de stérilisation.

