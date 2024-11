Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2024

Sammanfattning

Förvärv av ytterligare andelar i befintliga vindkraftsparker ökar bolagets årliga proportionella elproduktion med 33 GWh i elprisområde SE3 och SE4.

Elproduktionen uppgick till 620 GWh för rapporteringsperioden, vilket var cirka 10 procent under förväntan, och påverkades av vindhastigheter som var lägre än genomsnittet samt frivilliga produktionsbegränsningar under perioder med låga elpriser.

Bolaget har fortsatt arbetet med de egenutvecklade projekten, ytterligare markrättigheter har säkrats och de första projekten i Storbritannien och Tyskland närmar sig tillståndsfasen.





Konsoliderade resultat – 9 månader

Kassaflöde från investeringar uppgick till 39,5 MEUR och påverkades positivt av försäljningen av Leikanger vattenkraftverk som genomfördes under det andra kvartalet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 MEUR.

Proportionella resultat – 9 månader

Realiserat elpris uppgick till 35 EUR per MWh och resulterade i en proportionell EBITDA om 6,9 MEUR.

Proportionell nettoskuld uppgick till 55,9 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten om 170 MEUR ger bolaget betydande likviditetsutrymme.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.









Belopp i MEUR 1 jan 2024-

30 sep 2024

9 månader 1 jul 2024-

30 sep 2024

3 månader 1 jan 2023-

30 sep 2023

9 månader 1 jul 2023-

30 sep 2023

3 månader 1 jan 2023-

31 dec 2023

12 månader Konsoliderade resultat Intäkter 18,6 1,6 19,6 2,3 28,0 EBITDA 0,9 - 7,1 -4,2 -6,7 -5,1 Rörelseresultat (EBIT) -11,2 -11,3 -12,6 -9,4 -17,0 Resultat -6,7 -11,1 -15,6 -7,8 -7,6 Resultat per aktie – EUR -0,02 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,02 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 Proportionella resultat1 Elproduktion (GWh) 620 164 539 161 765 Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 35 18 49 23 47 Verksamhetskostnader per MWh – EUR 18 21 18 20 18 Intäkter 22,0 2,9 26,6 3,6 36,2 EBITDA 6,9 -4,9 4,0 -4,3 5,3 Rörelseresultat (EBIT) -8,1 -10,1 -7,8 -8,2 -11,0

1Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB

”Trots att det tredje kvartalet kännetecknades av låga och volatila elpriser förde det med sig flera möjligheter för vår verksamhet. Vi fortsatte att bygga vår verksamhet genom noga utvalda förvärv och konsolideringar av ägarandelar, samtidigt som vi arbetade vidare med att lägga grunden för framtida tillväxt genom våra egenutvecklade projekt i Europa. Från ett intäkts- och elprisperspektiv var det dock ett utmanande kvartal och det påverkade våra finansiella resultat. I Norden berodde detta främst på att efterfrågan på el var lägre än förväntat, låga gaspriser och ett överutbud på el under timmar med hög efterfrågan. Trots dessa utmaningar utökade vi vår tillgångsportfölj genom strategiska förvärv av andelar i såväl vindkraftsparker som bolag, samtidigt som vi levererade i linje med vår kostnadsprognos och upprätthöll en hög driftstillgänglighet inom vår operativa portfölj. Vi har en fortsatt stark balansräkning med betydande likviditetsutrymme och detta gör att vi kan fortsätta att investera i tillväxt och dra fördel av de möjligheter som uppstår under svagare marknadsförhållande, samtidigt som vi kan hantera perioder med lägre elpriser.

Den proportionella elproduktionen uppgick till 620 GWh för rapporteringsperioden, vilket var under förväntan och påverkades av lägre än genomsnittliga vindhastigheter och frivilliga produktionsbegränsningar under perioder med låga elpriser. Våra operativa tillgångar fortsatte att upprätthålla en hög driftstillgänglighet på i genomsnitt 96 procent under det tredje kvartalet, vilket är glädjande och visar på att vi skulle haft kapacitet att producera mer om det inte varit för ogynnsamma väderförhållanden och låga priser. En för säsongen lägre efterfrågan på el bidrog tillsammans med en hög volatilitet på energimarknaden till fler timmar med låga eller negativa elpriser i Norden under sommaren. För att undvika olönsam elproduktion införde vi då korta perioder av produktionsbegränsningar, och när elpriserna stärktes återgick vi till full produktion.

Vi förväntar oss att efterfrågan på el ökar när vi nu närmar oss vintern, vilket sannolikt kommer att innebära högre elpriser under det fjärde kvartalet i år och första kvartalet nästa år. Detta avspeglas redan i terminspriserna på el. Baserat på elproduktionen hittills i år förväntar vi oss nu att uppnå en produktion om cirka 900 GWh för helåret 2024, beroende på vilka vindhastigheter och elpriser vi kommer att se under det fjärde kvartalet.

Det tredje kvartalet markerar ett år sedan Sudanrättegången inleddes i Stockholms tingsrätt. Rättegången kommer att pågå till början av 2026 och domslut förväntas runt sommaren 2026. Min inställning till processen förblir oförändrad, och har om något snarare stärkts under de senaste tolv månaderna, och jag förväntar mig ett fullständigt frikännande av de åtalade med hänsyn till de ogrundade anklagelserna. När rättegången är avslutad kommer vi inte längre att behöva finansiera de juridiska kostnaderna för försvaret, vilket kommer att reducera våra administrationskostnader med cirka 7 MEUR per år och leda till högre EBITDA för bolaget på lång sikt.

Strategisk tillväxt

Sedan början av sommaren har vi varit aktiva på förvärvsfronten och har genom andelsförvärv i flera vindkraftsparker och bolag ökat bolagets årliga elproduktion med 33 GWh i elprisområdena SE3 och SE4. Dessa investeringar stärker vår operativa portfölj, och vi fortsätter att söka efter möjligheter för ytterligare konsolideringar av ägarandelar som kompletterar vår befintliga portfölj.

Vi fortsätter att göra goda framsteg med vår tillväxtstrategi för våra egenutvecklade projekt. Efter att ha säkrat fler markrättigheter närmar vi oss nu tillståndsfasen för våra första storskaliga projekt i både Storbritannien och Tyskland, där marknadsvärderingen och efterfrågan på sådana projekt är fortsatt hög. Vi har dessutom driftsatt vårt första batterilagringsprojekt i Sverige och fortsätter att utveckla vår nordiska projektportfölj inom vindkraft, sol och batterilagring.

Finansiellt robust

Vi har en fortsatt stark finansiell ställning, med ett likviditetsutrymme som överstiger 110 MEUR. Proportionella intäkter och övriga intäkter uppgick till 2,9 MEUR för det tredje kvartalet, vilket påverkades av låga elpriser och resulterade i en proportionell EBITDA om -4,9 MEUR för tredje kvartalet och 6,9 MEUR för rapporteringsperioden. Till följd av kostnadsbesparingar och att vissa investeringar har skjutits fram till 2025, reviderar vi vår investeringsprognos för 2024 till 11 MEUR.

Med blicken framåt

Vi kommer att fram till årsskiftet intensifiera vårt arbete för att nå tillståndsfasen för våra första egenutvecklade storskaliga projekt, samtidigt som vi kommer att fortsätta att söka efter möjligheter och därigenom dra nytta av de rådande marknadsförhållandena. Orrön Energy är i en robust finansiell position, vilket gör att vi kan hantera perioder med låga elpriser och samtidigt fortsätta att investera i värdeskapande möjligheter och förvärv. Jag förväntar mig att marknadsförhållandena kommer att förbättras när vi närmar oss vintermånaderna och jag är övertygad om att vi kommer att få se mer värdeskapande allteftersom vi bygger vidare på vår kärnverksamhet och våra egenutvecklade projekt.

Jag vill återigen tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser fram emot att få uppdatera er vidare, i takt med att vi fortsätter att bygga vår verksamhet.”

Webbsänd presentation

Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin vid en webbsänd presentation den 6 november 2024 kl. 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för presentationen kan ske via bolagets hemsida och genom nedan länk:

https://vimeo.com/event/4678321/54544efc16





För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson

Director Corporate Affairs and Investor Relations

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström

Communications Lead

Tel: +41 79 431 63 68

jenny.sandstrom@orron.com





Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga