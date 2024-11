Vaisala Oyj

Pörssitiedote

6.11.2024 klo 9.00

Vaisala päivittää strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Vaisalan hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Vaisalan strategiana on kasvaa kestävästi maailman johtavana ilmastotoimia mahdollistavana mittausteknologiayrityksenä. Vaisalan tuotteet ja teknologiat auttavat yhtiön asiakkaita tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa.

Vaisalan hallitus on vahvistanut vuonna 2023 määritellyt strategiset painopistealueet ilmastotekojen ja kestävän kasvun ajamiseksi. Nämä neljä strategista painopistealuetta ovat:

Kasvu teollisissa mittauksissa läpimurtoteknologioiden avulla

Laajentuminen energiasiirtymässä ja tilauspohjaisessa dataliiketoiminnassa

Kannattava liiketoiminta sääjärjestelmien globaalina johtajana

Yksinkertaistaminen ja skaalaus

Yhtiön pääasialliset onnistumisen ajurit ovat asiakasymmärrys ja sovellusosaaminen, tuote- ja teknologiajohtajuus, toimitusketjun erinomaisuus sekä merkitykselliseen työhön perustuva kulttuuri ja sitoutuneet ammattilaiset.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan strategisten tavoitteiden mukaiset uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 7 % (aiemmin: 7 %)

Systemaattisesti parantuva liiketulosmarginaali (EBITA %) (aiemmin: liiketulosmarginaali (EBIT) 15 %)

Ylläpitää vahva liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde yli ajan (uusi tavoite)





Vaisala ei pidä taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Pääomamarkkinapäivä

Vaisala järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille maanantaina 11.11.2024. Pääomamarkkinapäivän tarkoituksena on tarjota syvällisempää tietoa Vaisalan strategiasta ja päivitetyistä taloudellisista tavoitteista.

Pääomamarkkinan suora webcast-lähetys alkaa klo 14.00. Osallistuaksesi virtuaalisesti, rekisteröidy etukäteen osoitteessa https://vaisala.videosync.fi/cmd-2024. Linkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostitse. Osallistujien on mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä webcast-alustan kautta. Esitysten tallenteet ja esitysmateriaalit julkaistaan Vaisalan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus ja materiaalit ovat englanniksi.

Lisätietoa

Paula Liimatta, Head of Investor Relations

+358 9 8949 2020, ir@vaisala.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi