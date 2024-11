nesto figure parmi les lauréats du Deloitte Fast 50(MC) pour la deuxième année consécutive

MONTRÉAL, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto, leader des prêts hypothécaires en ligne au Canada a été reconnu par le programme 2024 Technology Fast 50™ pour sa croissance rapide, son esprit entrepreneurial et son audace en matière d’innovation.

Le programme célèbre les 50 entreprises technologiques canadiennes à la croissance la plus rapide, basé sur le pourcentage de croissance des revenus au cours des quatre dernières années. Les lauréats du Fast 50 représentent des entreprises publiques et privées du secteur technologique qui transforment l’industrie. nesto se classe fièrement au 10e rang de cette liste.

« Notre reconnaissance consécutive en tant que lauréat du Deloitte Fast 50 témoigne du travail acharné et de la détermination de notre équipe diversifiée, » a déclaré Malik Yacoubi, Co-Fondateur et PDG de nesto. « Avec l’acquisition récente du Groupe CMLS , nous construisons l'écosystème hypothécaire canadien du futur. »

2024 a été une année monumentale pour nesto, marquée par l’acquisition du Groupe CMLS (« CMLS »), le troisième plus grande société de financement hypothécaire au Canada. Cette démarche stratégique étend non seulement la portée de nesto, mais positionne également nesto en tant que plus grand prêteur axé sur la technologique au pays, avec plus de 60 milliards de dollars en prêts hypothécaires sous administration. En fusionnant la technologie de pointe de nesto avec l’expertise approfondie de CMLS, l’entité combinée est prête à révolutionner le marché hypothécaire en 2024 et au-delà.

À propos de nesto

nesto est le leader des prêts hypothécaires en ligne au Canada. nesto a pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire, positive, transparente et simplifiée du début à la fin, pour tous les Canadiens. Cette mission s’accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan, tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud , technologie exclusive à nesto. nesto a acquis en 2024, le Groupe CMLS, composé de la Financière CMLS et de intellifi .

Lauréate des prix 2023 et 2024 Canadian Mortgage Lender of the Year décerné par la Canadian Lending Association

Lauréate des prix Best Mortgage Lender 2023 et 2024 décerné par Forbes Advisor

Lauréate du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte pour 2023 et 2024



