Nexans annonce la séparation opérationnelle de ses activités de câbles industriels spécialisés désormais nommées Lynxeo

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

La séparation apportera une plus grande clarté sur le marché et renforcera le rôle de Lynxeo en tant qu'acteur totalement intégré adressant les secteurs industriels d’avenir tels que les infrastructures ferroviaires, le matériel roulant, les automatismes industriels, la construction navale, l’éolien, l’aéronautique et le médical

Une annonce qui témoigne de la bonne exécution du plan stratégique du groupe Nexans

Paris, le 06 novembre 2024 – Nexans poursuit sa stratégie d'électrification et annonce aujourd’hui la séparation opérationnelle de son activité de câbles pour les marchés industriels, anciennement connue sous le nom de Nexans Industry Solutions & Projects, qui porte désormais le nom de Lynxeo au sein du groupe Nexans. Avec 2 000 collaborateurs dans 9 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions d'euros, Lynxeo est un acteur majeur des câbles destinés au marché de l’industrie. Cette nouvelle organisation permettra à Lynxeo de renforcer son positionnement dans des secteurs industriels essentiels. Forte d'un héritage de plus de 125 ans au service des leaders industriels, cette entité peut se targuer d'une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu’aux États-Unis.

Lynxeo : un partenaire privilégié pour ses clients face aux défis énergétiques et industriels

La séparation opérationnelle des activités apporte une plus grande clarté dans les perspectives du marché et reflète l'engagement des collaborateurs de Lynxeo, de leur capacité à innover et à fournir des services à forte valeur ajoutée. Partenaire stratégique de ses clients, Lynxeo continuera à les accompagner avec des produits d'application critique pour les grands défis dans des domaines allant du matériel roulant et des infrastructures ferroviaires aux automatismes industriels, l'aéronautique, la construction navale, le nucléaire, les énergies renouvelables (éolien, solaire), ainsi que le secteur du médical.

Juan Ignacio Eyzaguirre, Directeur Général de Lynxeo a déclaré : « Je voudrais saluer l'incroyable travail accompli au cours des derniers mois pour créer Lynxeo. Lynxeo regroupe un savoir-faire avancé, pour répondre aux exigences de nos clients tout en anticipant les défis industriels de demain. Il s'agit d'un moment charnière pour nos 2 000 employés, qui sont prêts à électrifier les industries qui font bouger le monde. Je suis très honoré et heureux de diriger cette formidable équipe. »

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a déclaré : « Ce jour marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique. Nous sommes très fiers d'annoncer Lynxeo.

Notre plan de simplification positionne Lynxeo comme un leader des câbles industriels spécialisés tout en réaffirmant le rôle de Nexans en tant que leader de l'électrification pour accompagner la transition climatique. Nous souhaitons voir Lynxeo et ses équipes continuer à prospérer et examinerons toutes les options pour continuer à tenir nos promesses, pleinement et dans les délais. »





À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com

