SAFE - Sortie de redressement judiciaire pour Safe

Sortie de redressement judiciaire pour Safe

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 6 novembre 2024 à 18h. Safe SA et ses filiales annoncent être sorties de la procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise notifié ce mercredi 6 novembre 2024, par le jugement du 5 novembre 2024. Ce dernier a validé les plans de redressements ainsi que la nouvelle stratégie insufflée et mise en œuvre par la nouvelle équipe dirigeante depuis le 15 décembre 2023.

Les plans de redressements présentés lors de l’audience du 18 octobre 2024 ont convaincu. Parmi les actions majeures engagées :

la relocalisation de Safe Orthopaedics à Fleurieux-sur-l’Arbresle,

la restructuration commerciale de Safe Orthopaedics au profit d’une stratégie par agents commerciaux permettant un meilleur maillage territorial,

la mise en œuvre de nouvelles configurations industrielles afin d’augmenter les capacités d’usinage du Groupe et de réduire les délais de production.





Par ailleurs, afin d'accroître les synergies opérationnelles et géographiques entre les sociétés SpineUp d'une part, et Safe Medical et Safe Orthopaedics d'autre part, il est envisagé de les réunir autour d'un seul holding sous le nom « Up Group ».

Cette forte complémentarité entre les activités des deux groupes n’a pas attendu l’opération de rapprochement, qui devrait pour sa part se réaliser d’ici la fin de l’année. SpineUp a d'ores et déjà orienté toutes ses commandes de production de ses nouveaux projets vers les sociétés du groupe Safe.

Victor Humberdot, Président : « Nous sommes heureux que le Tribunal de Commerce nous ait fait confiance. Moins d’une année après notre arrivée au management de Safe, cette décision nous honore. Elle couronne une année de travail acharnée pour redresser le Groupe. Je félicite les équipes internes et externes ainsi que tous nos partenaires qui se sont mobilisés autour de ce projet qui n’en est qu’à ses débuts. »

Philippe Laurito, Directeur Général : « Cette sortie de la procédure de redressement judiciaire fixe un nouveau point de départ pour le Groupe et ses activités. Dorénavant articulés autour de l’offre hybride combinant des gammes d’implants s’appuyant sur des ancillaires à usage unique ou conventionnels, nous allons pouvoir dérouler plus activement encore notre feuille de route et ainsi, au-delà de nos promesses, confirmer la renaissance de Safe. »

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

